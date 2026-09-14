Estados Unidos

Una pasajera se desnudó en un vuelo de American Airlines y terminó detenida en Miami

La tripulación alertó a los pilotos por una conducta inapropiada en la fila 9, mientras las autoridades aún no divulgaron la identidad de la mujer ni posibles cargos

Los incidentes con pasajeros conflictivos en vuelos comerciales aumentaron de forma sostenida en Estados Unidos desde 2021, según registros de la Administración Federal de Aviación (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
Los incidentes con pasajeros conflictivos en vuelos comerciales aumentaron de forma sostenida en Estados Unidos desde 2021, según registros de la Administración Federal de Aviación (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
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El viernes 11 de septiembre, un vuelo doméstico de American Airlines entre Baltimore y Miami fue interrumpido por una pasajera que se quitó la ropa y realizó actos indecentes a bordo.

El caso no llegó a través de un comunicado policial ni de la aerolínea: trascendió porque Fox News dio a conocer los mensajes operativos que la tripulación envió desde el aire mediante el sistema de comunicaciones interno de la aeronave, a partir de registros publicados por el sitio especializado AirLive.

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Ese detalle importa. En la mayoría de los incidentes de este tipo, la información oficial demora días o nunca se hace pública. En este caso, los registros técnicos del vuelo quedaron expuestos antes de que ninguna autoridad emitiera una sola declaración.

El vuelo era el AA-1779, operado con un Airbus A319. Salió del Aeropuerto Internacional Baltimore/Washington Thurgood Marshall con cerca de dos horas de demora y aterrizó en Miami pasadas las 11 p.m. Ninguna de las coberturas disponibles precisó la identidad ni la edad de la mujer involucrada.

Los demás viajeros del vuelo presenciaron la escena sin que trascendiera si alguno de ellos fue entrevistado por las autoridades tras el aterrizaje (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Los demás viajeros del vuelo presenciaron la escena sin que trascendiera si alguno de ellos fue entrevistado por las autoridades tras el aterrizaje (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La tripulación alertó a los pilotos por una pasajera de la fila 9

Durante el trayecto hacia Florida, las auxiliares de vuelo avisaron a la cabina de mando sobre una alteración en el sector de pasajeros. El aviso se centró en una mujer ubicada en el asiento 9D, de acuerdo con los registros citados por Fox News.

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La comunicación indicó que la pasajera se había quitado toda la ropa. El parte también señaló que realizó actos considerados indecentes a la vista de personas que se encontraban cerca.

El caso fue transmitido mediante el sistema ACARS, sigla en inglés de Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Se trata de una red de mensajes digitales que permite el intercambio de información entre una aeronave y los equipos de operaciones en tierra.

AirLive publicó los mensajes atribuidos a la tripulación. A partir de esos registros, Fox News informó que la jefa de cabina solicitó que el hecho quedara asentado ante las áreas operativas de la compañía.

La comunicación también pedía que hubiera presencia de fuerzas del orden a la llegada. Sin embargo, los reportes disponibles no detallan qué medidas tomó la tripulación dentro de la cabina antes del aterrizaje.

La tripulación de cabina tiene el deber de notificar al comandante ante cualquier situación que comprometa el orden a bordo; en este caso, la decisión fue continuar la ruta sin desvíos (REUTERS/Mike Stone/File Photo)
La tripulación de cabina tiene el deber de notificar al comandante ante cualquier situación que comprometa el orden a bordo; en este caso, la decisión fue continuar la ruta sin desvíos (REUTERS/Mike Stone/File Photo)

El avión aterrizó en Miami tras mantener su ruta

Los datos de seguimiento recopilados por Flightera ubican el aterrizaje alrededor de las 11:23 p.m., hora del este de Estados Unidos.

La aeronave llegó a la puerta D2 de la Terminal N del Aeropuerto Internacional de Miami. Ese punto de llegada coincide en las versiones de Fox News y el New York Post.

Agentes de seguridad aguardaban en la puerta cuando terminó el vuelo. AirLive aseguró que la pasajera quedó bajo custodia de las autoridades tras el desembarco.

Las publicaciones no identifican a la agencia que realizó la detención ni describen el procedimiento posterior. Tampoco informan si hubo otras personas involucradas en el incidente.

Exterior del Aeropuerto Internacional de Miami de noche, con su cartel luminoso. Luces de vehículos forman estelas rojas y verdes en la carretera de acceso
El aeropuerto de Miami es el segundo hub de American Airlines en el sur de Florida y uno de los terminales con mayor tráfico de vuelos domésticos del país (Aeropuerto Internacional de Miami)

No se conocen cargos ni declaraciones oficiales sobre el caso

Hasta el momento, no se confirmaron cargos formales contra la mujer. The Independent indicó que aún no estaba claro si la pasajera enfrentaría una acusación después de la detención.

Fox News señaló que contactó a American Airlines, a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y al Aeropuerto Internacional de Miami para solicitar comentarios.

La cobertura no consignó respuestas ni un informe policial que permita establecer la situación legal de la pasajera después de su salida de la terminal.

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