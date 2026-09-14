Estados Unidos

Cuatro heridos y un rescate complejo tras el desplome de una grúa en el centro financiero de Miami

El equipo de Miami Fire Rescue debió cortar un contenedor de acero para sacar a dos obreros atrapados después de que la estructura cayó sobre ellos en la zona de Brickell Bay Drive

Los equipos de emergencia acordonaron varias cuadras a la redonda mientras el humo negro se elevaba sobre los edificios del vecindario (@newsnoteworthy/@teodorathompson)
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El lunes 14 de septiembre de 2026, una grúa de construcción se desplomó en plena hora pico sobre la intersección de Brickell Bay Drive y la calle Southeast 12, en Miami.

El accidente paralizó uno de los corredores de mayor circulación de la ciudad y movilizó simultáneamente a equipos de rescate técnico y brigadas de bomberos.

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La estructura impactó al menos tres vehículos y desató un incendio visible desde varios puntos del vecindario. Las llamas obligaron a los equipos de emergencia a atender dos frentes al mismo tiempo: sofocar el fuego y rescatar a trabajadores atrapados bajo el metal.

La Policía de Miami cortó el tránsito en el área de inmediato y convocó a la prensa para una conferencia posterior, tal como informó CBS Miami.

Vista aérea de una grúa volcada sobre una calle junto a un vehículo blanco en llamas del que sale humo negro y patrullas policiales alrededor
El colapso movilizó a decenas de efectivos de Miami Fire Rescue y la Policía de Miami en uno de los corredores más transitados de la ciudad un lunes a hora pico (Citizen App)

La grúa aplastó un contenedor de obra con dos obreros adentro

Dos trabajadores, de 27 y 29 años, se encontraban dentro de un Conex box —un contenedor metálico de uso habitual en obras de construcción— en el momento en que la grúa cayó sobre él.

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El impacto los dejó atrapados bajo el acero. El equipo de rescate técnico de Miami Fire Rescue debió cortar la estructura para extraerlos.

Vista aérea de una maquinaria de construcción volcada en una calle junto a vehículos dañados y un camión de bomberos
Un Conex box estándar de obra ofrece escasa protección ante una carga de este tipo; en este caso, el metal cedió por completo ante el impacto (NBC6 South Florida)

“Fue una escena muy compleja, con un incendio en curso. Nuestros equipos sofocaron el fuego mientras el equipo de rescate técnico cortó el contenedor de construcción y pudo extraer a las dos víctimas con éxito”, declaró el jefe de Miami Fire Rescue, Robert Hevia, en declaraciones recogidas por NBC Miami.

El operador de la grúa, de 47 años, saltó del equipo antes de que este tocara el suelo. Fue el tercer trabajador trasladado al hospital.

Los cuatro heridos —los tres obreros y la conductora de uno de los vehículos— llegaron al centro médico con lesiones leves. Hevia confirmó que los 18 trabajadores presentes en la obra fueron localizados y están en buen estado.

Robert Hevia viste uniforme blanco de bomberos y corbata negra mientras habla ante micrófonos junto a otro oficial en la vía pública
El jefe de Miami Fire Rescue coordinó desde el terreno una respuesta que involucró dos unidades especializadas trabajando en paralelo (NBC6 South Florida)

El fuego consumió un SUV blanco y las llamas alcanzaron nueve metros de altura

La grúa cayó sobre el capó de un SUV blanco que circulaba por el lugar. La conductora vio la estructura inclinarse, frenó y puso marcha atrás, pero el equipo la alcanzó de todas formas, precisó NBC Miami.

El impacto provocó un incendio que lanzó llamas de entre seis y nueve metros (20 y 30 pies) hacia el aire.

Testigos presentes en la zona afirmaron a Local 10 que la grúa golpeó un total de tres vehículos, no solo el que se incendió.

Una calle urbana con un vehículo en llamas, una densa columna de humo negro, patrullas policiales y edificios al fondo
La conductora escapó por la parte trasera del vehículo segundos antes de que el fuego se extendiera hacia el interior (Citizen App)

Christina Larden, una vecina del sector, describió la escena a Local 10: “Venía de hacer un mandado y al doblar la esquina para entrar a mi garaje escuché un estruendo enorme. Bajé a la calle y vi un auto en llamas con las llamaradas disparándose hacia arriba”.

El teniente de Miami Fire Rescue, Pete Sanchez, precisó en un comunicado a CBS Miami que la operación fue catalogada como compleja.

Las autoridades no difundieron de forma inmediata el estado de salud de los heridos ni sus identidades.

Vista aérea de la estructura de una grúa caída sobre una vía pública y varios automóviles aparcados e impactados
Vecinos del sector dijeron haber escuchado el estruendo a varias cuadras de distancia antes de ver las llamas (NBC6 South Florida)

Brickell Bay Drive permanece cerrada y la causa del colapso sigue bajo investigación

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar el área y utilizar Brickell Avenue como vía alternativa, informó Local 10.

La investigación del incidente quedó en manos de la Policía de Miami y los bomberos de Miami-Dade.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) también se trasladó al lugar para evaluar las circunstancias.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si el derrumbe obedeció a una falla mecánica, un error de obra u otro factor.

Vista aérea de maquinaria de construcción volcada en una calle junto a policías, rescatistas y un camión de bomberos
Ni la falla mecánica ni el error humano han sido descartados; la causa oficial podría tardar semanas en determinarse (NBC6 South Florida)

Este es el segundo colapso de grúa en Brickell en menos de seis semanas

El incidente del lunes no es el primero de esta naturaleza en el barrio. El 8 de agosto, una grúa en proceso de montaje se derrumbó sobre la cubierta de la piscina del condominio One Plaza West Brickell.

En esa oportunidad no hubo heridos. Ese caso permanece bajo investigación del Departamento de Edificios de Miami y de la OSHA, afirmó CiberCuba.

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