Presentan una ley para reducir la semana laboral a 32 horas sin recorte de sueldo en Estados Unidos

La Ley de la Semana Laboral de 32 Horas reduciría de forma gradual el umbral federal de horas extras de 40 a 32 horas semanales sin recorte de salarios ni beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El representante demócrata de California, Mark Takano, y el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, reintrodujeron en septiembre de 2026 ante el Congreso de Estados Unidos la Ley de la Semana Laboral de 32 Horas. La iniciativa modificaría la normativa federal de horas extras para los trabajadores no exentos y reduciría de forma gradual el umbral actual de 40 horas semanales hasta 32, sin recorte de salarios ni beneficios.

El proyecto se presentó el 8 de septiembre en Washington D.C., según el comunicado oficial de la oficina de Takano. Sus impulsores argumentan que las protecciones laborales federales no han cambiado de manera sustancial en más de 85 años y que el régimen actual ya no refleja la realidad del mercado de trabajo moderno.

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Por qué Bernie Sanders y Mark Takano impulsan la semana laboral de 32 horas en Estados Unidos

El argumento central de Takano y Sanders descansa en una brecha estadística: desde 1979, la productividad de los trabajadores estadounidenses creció un 93,2%, mientras que los salarios reales aumentaron apenas un 33,7%. Para los legisladores, esa diferencia refleja que las ganancias de eficiencia se concentraron en las empresas y no en quienes las generaron.

“La jornada laboral de 40 horas se estableció por ley hace casi 90 años. Desde entonces, los teléfonos celulares, internet y ahora la inteligencia artificial aumentaron la productividad de los trabajadores, pero las ganancias se concentraron en gran medida en la cima”, afirmó Takano en el comunicado de presentación del proyecto.

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Sanders vinculó la propuesta de 32 horas con el impacto de la inteligencia artificial y la robótica sobre el empleo y la distribución de las ganancias. (REUTERS/Tim Evans)

Sanders, por su parte, vinculó la propuesta al impacto que tendrán la inteligencia artificial y la robótica en el empleo. “Es imperativo que las ganancias financieras de esta nueva tecnología beneficien a las familias trabajadoras, no solo a un puñado de multimillonarios y directivos corporativos. Una manera importante de lograrlo es con una semana laboral de 32 horas sin pérdida de salarios ni beneficios”, declaró el senador independiente por Vermont, según el comunicado oficial.

Takano sostuvo que las protecciones laborales federales no cambiaron de manera sustancial en más de 85 años y que ya no reflejan el mercado de trabajo moderno. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Cómo funcionaría la reducción de horas extras: el cronograma gradual de cuatro años

La Ley de la Semana Laboral de 32 Horas no impondría de forma automática una jornada laboral reducida de cuatro días. Lo que haría es modificar la Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act) para los empleados no exentos —es decir, aquellos que tienen derecho legal al pago de horas extras— y bajar progresivamente el umbral a partir del cual se activa ese pago.

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El cronograma previsto es el siguiente: 38 horas el primer año de vigencia, 36 el segundo, 34 el tercero y 32 el cuarto. Hoy, la ley obliga a las empresas a abonar al menos una vez y media el salario habitual por cada hora trabajada más allá de las 40 semanales. Con la nueva norma, ese mismo costo recaería sobre los empleadores a partir de las 32 horas, lo que les encarecería exigir jornadas más largas, según informó USA Today.

El proyecto prohíbe que las empresas recorten salarios o beneficios al reducir la jornada laboral

Además de reducir el umbral de horas extras, la iniciativa incluye una cláusula que impediría a los empleadores recortar la paga o los beneficios de sus trabajadores como respuesta a la reducción de la jornada estándar. La medida apunta a que la transición no derive en una pérdida de ingresos para los empleados cubiertos, según detalló El Paso Times.

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El proyecto cuenta con el respaldo de varias organizaciones sindicales y laborales, entre ellas la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), los Trabajadores Unidos del Automóvil (UAW) y el Proyecto Nacional de Derecho Laboral (NELP).

Antecedentes: Takano y Sanders llevan años impulsando la semana de 32 horas en el Congreso

Esta no es la primera vez que el par legislativo lleva la propuesta al Congreso. Takano presentó proyectos similares en 2021 y 2023, mientras que Sanders impulsó en 2024 una iniciativa en el Senado con el mismo objetivo. La reintroducción en 2026 mantiene la estructura de reducción gradual y refuerza el argumento sobre el rol de la tecnología en la transformación del mercado laboral.

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“Una semana laboral de 32 horas no es una idea radical”, sostuvo Sanders en el comunicado. “Lo que es radical es que, pese a la explosión tecnológica y de productividad de los últimos cincuenta años, millones de trabajadores trabajan más horas por salarios más bajos, mientras casi 80 billones de dólares en riqueza se redistribuyeron del 90% inferior al 1% más rico.”

La ley de 32 horas enfrenta un escenario difícil en el Congreso porque los republicanos controlan la Cámara de Representantes y el Senado y no hay apoyo bipartidista garantizado. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Qué debe pasar en el Congreso de Estados Unidos para que la ley de 32 horas avance

La aprobación de la ley enfrenta un panorama complejo. Los republicanos controlan actualmente tanto la Cámara de Representantes como el Senado, lo que hace improbable que una propuesta de origen demócrata avance en los próximos meses sin apoyo bipartidista.

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Para que el proyecto progrese, deberá obtener primero una audiencia en comisión —en el caso de la Cámara, en el Comité de Educación y Trabajo, del que Takano forma parte como miembro senior— y luego conseguir los votos suficientes para su aprobación en ambas cámaras antes de llegar al escritorio del presidente. Ninguno de esos pasos está garantizado en el actual equilibrio de fuerzas del Congreso.