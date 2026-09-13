“Me dejó vacío”: el dolor del esposo de una víctima del choque del avión de carga de Amazon en Miami

Carlos Acosta viajaba en una camioneta de limpieza de aeronaves cuando un avión de Amazon se salió de la pista y embistió el vehículo. (Captura de video: N+ Univision)

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Nelson Fernández relató en una entrevista en N+ Univision el dolor por la muerte de su esposo Carlos Acosta, quien viajaba en una camioneta de limpieza de aeronaves cuando un avión de Amazon se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y embistió el vehículo.

Entre sollozos, Fernández recordó a su compañero de vida y habló del vacío que dejó su muerte en un diálogo con la periodista Vilma Tarazona.

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“Es muy duro. Uno trata de entretenerse y no pensar, pero cuando uno llega a la realidad con todo lo que ha pasado a través de los días... Es como morirse. Se te fue la vida”, dijo.

El llamado que Nelson Fernández esperaba de Carlos Acosta nunca llegó

El hombre contó que el día del accidente comenzó a inquietarse porque Acosta no lo llamó al llegar a su trabajo, una costumbre que mantenía habitualmente.

Con lágrimas en los ojos, Fernández expresó el deseo de volver a ver a su esposo: “Quiero abrazarlo y darle un beso. Hablar con él y decirle lo mucho que me hace falta en la vida”.

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Nelson y Carlos se conocieron en Cuba seis años atrás y llevaban tres años casados. Acosta era ingeniero mecánico en su país y tenía previsto comenzar estudios de ingeniería de aviación.

“Una persona tan excepcional, tan especial, tan original, y me lo quitan de la vida”, manifestó angustiado.

Nelson Fernández y Carlos Acosta se conocieron en Cuba hace seis años y llevaban tres años de casados (Captura de video: N+ Univision).

Durante el reportaje, Fernández contó que ese día debía celebrar el cumpleaños número 54 de Acosta, pero ahora se preparaba para su funeral.

“Lo adoro. Lo adoro con toda la fuerza de mi alma. Nunca lo voy a olvidar”, aseguró. “Me dejó vacío”.

Por su parte, el abogado Jorge P. Gutiérrez Jr. informó que representará a Fernández en una demanda civil por la muerte de su esposo.

“Vamos a tener el velorio este fin de semana y para la semana próxima esperamos presentar una demanda”, confirmó Gutiérrez Jr. a N+ Univision.

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Nelson Fernández contó que esperaba la llamada de Carlos Acosta al llegar al trabajo, una costumbre que ese día no se cumplió (Captura de video: N+ Univision).

La NTSB investiga el accidente que dejó cinco muertos y cinco heridos

El accidente ocurrió el 6 de septiembre, cuando un Boeing 767-300 de Prime Air se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami y embistió una furgoneta Ford Econoline blanca.

En el vehículo viajaban siete empleados que acababan de cumplir una jornada de ocho horas dedicada a la limpieza de aviones, precisó CBS News Miami.

Cinco trabajadores murieron y otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos empleados de la compañía de limpieza, el conductor de un automóvil que circulaba por la zona y los dos pilotos del avión.

Las autoridades identificaron entre los fallecidos a Rolando Aleman Leon, de 55 años; Yoel Rodríguez Naranjo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

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Un Boeing 767-300 de Prime Air se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y embistió una furgoneta con empleados de limpieza de aviones (REUTERS/Marco Bello).

La investigación sobre el siniestro por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) continúa. Hasta el momento, se han presentado cinco demandas por parte de familiares de fallecidos y sobreviventes.

La NTSB reveló que el avión aterrizó a 291 kilómetros por hora (181 millas por hora). La velocidad habitual de aterrizaje de un Boeing 767 ronda los 249 kilómetros por hora (155 millas por hora), reportó NBC Miami.

El organismo indicó que, aproximadamente un minuto antes del aparente impacto contra la pista, uno de los pilotos solicitó configurar los flaps a 20 grados, mientras el otro alertó que el avión mantenía una velocidad excesiva, detalló WSVN.

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