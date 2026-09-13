La casa de la infancia de Donald Trump en Queens se vendió por casi USD 2 millones

La vivienda donde Donald Trump vivió hasta los 4 años está ubicada en Jamaica Estates, Queens, en el 85-15 de Wareham Place. (AP Photo/Kathy Willens, File)

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La casa en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió hasta los 4 años en Queens, Nueva York, fue vendida por USD 1,93 millones después de una renovación de ocho meses. La identidad del comprador no fue divulgada.

El inmueble de estilo Tudor está en Jamaica Estates, en el 85-15 de Wareham Place. El padre del mandatario y desarrollador inmobiliario, Fred Trump, construyó la residencia de ladrillo y estuco en 1940. La familia dejó de ser propietaria hace años, según Associated Press.

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Tras vivir allí, su familia se mudó a una casa más grande en el mismo barrio. En una entrevista recogida por The New York Times, Trump describió Jamaica Estates como un lugar seguro y familiar: “Había zonas de Queens que eran conflictivas; este lugar era un oasis”.

Trump también recordó que solía tomar el tren de la línea F, cuya estación estaba a poca distancia de su casa, para viajar a Manhattan. Según él, la zona era un “microcosmos” que le permitió comprender mejor Nueva York y entender “de qué se trataba todo aquello”.

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La vivienda fue alquilada por Airbnb y volvió al mercado sin éxito en 2019

La propiedad se vendió por USD 2,14 millones en 2017, meses después de que Trump iniciara su primer mandato, de acuerdo con datos de Zillow citados por Associated Press. El comprador fue una entidad llamada Trump Birth Home LLC.

Posteriormente, la vivienda se ofreció brevemente en Airbnb con una figura de cartón de Trump de tamaño real, ejemplares de su libro The Art of the Deal y una portada enmarcada de la revista People dedicada al presidente.

En 2019 fue puesta a la venta por USD 2,9 millones, pero no encontró comprador.

Fred Trump construyó en 1940 la residencia de estilo Tudor de ladrillo y estuco en Nueva York. (Facebook: Donald J. Trump)

Tommy Lin compró la propiedad deteriorada por USD 835.000

Fue recién en 2025 que el desarrollador Tommy Lin adquirió la vivienda por USD 835.000, tras un prolongado período de abandono. Una tubería rota había provocado daños por agua y moho, y una colonia de gatos ferales ocupaba la casa, informó The New York Post.

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Lin destinó USD 500.000 a una reforma integral del interior. La obra añadió una cocina de chef, pisos de madera con diseño de espiga y baños con estilo de spa, aunque mantuvo la fachada Tudor.

La residencia tiene unos 288 metros cuadrados (3.100 pies cuadrados), cinco dormitorios y tres baños.

Tommy Lin compró en 2025 la casa deteriorada por USD 835.000 tras daños por agua, moho y abandono (REUTERS/Eduardo Munoz).

La venta cerró cerca del último precio pedido de USD 1,99 millones

Tras la reforma, la vivienda volvió al mercado con un precio de USD 2,3 millones. Más tarde fue retirada de la venta y publicada otra vez. Luego de un nuevo recorte, su último precio de lista fue de USD 1,99 millones.

La propiedad entró en contrato en julio. El agente Joe Zhu, de RE/MAX Edge, confirmó a The New York Post que la operación finalmente se cerró en USD 1,93 millones, USD 70.000 por debajo de ese último valor solicitado.

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Cuando se informó por primera vez de la venta en el medio neoyorquino, Zhu señaló al diario que la relación de la casa con Trump atrajo a numerosos interesados y que algunos le asignaban un valor histórico adicional.