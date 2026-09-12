La Casa de Moneda de EE UU puso a la venta una moneda de 50 centavos por el 25.º aniversario del 11-S

La Casa de Moneda de Estados Unidos abrió la preventa de una moneda de 50 centavos por el 25.º aniversario del 11 de septiembre de 2001 (Casa de la Moneda de EEUU)

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La Casa de Moneda de Estados Unidos abrió el jueves 10 de septiembre de 2026 la preventa de una moneda de 50 centavos por el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, el Pentágono y Pensilvania. La emisión estará disponible en rollos de 20 unidades por USD 40 y bolsas de 100 ejemplares por USD 100.

Los pedidos podrán realizarse hasta el 25 de septiembre a las 15.00, hora del este, según informó el Departamento del Tesoro. La preventa no contempla, por el momento, un límite de compra por hogar para esta edición.

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Los envíos comenzarán el 3 de diciembre de 2026, casi tres meses después de la apertura del período de pedidos. La moneda podrá adquirirse directamente a través del sitio oficial de la Casa de Moneda de Estados Unidos mientras dure la preventa.

Una marca con la fecha del ataque y la frase “Nunca olvidar”

La pieza Semiquincentennial Enduring Liberty Half Dollar integra la serie por los 250 años de la independencia de Estados Unidos (Casa de la Moneda de EEUU)

La denominación oficial de la pieza es “Semiquincentennial Enduring Liberty Half Dollar” (Medio dólar de la Libertad Duradera del Semiquincentenario). Se trata de una moneda de medio dólar integrada en la serie creada para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La Casa de Moneda de Filadelfia acuñó esta edición con una marca especial vinculada con los atentados. La fecha del ataque aparece rodeada por la frase “NEVER FORGET”, traducida como “Nunca olvidar”, según detalló el sitio especializado CoinWeek.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, vinculó el lanzamiento con el homenaje a las víctimas y a quienes participaron en las tareas de rescate. “Al acercarnos al 25 aniversario del 11 de septiembre, honramos la memoria de quienes perdimos y el valor de quienes arriesgaron su vida para salvar a sus compatriotas”. El funcionario hizo esa declaración en un comunicado difundido el 9 de septiembre de 2026.

La pieza pesa 11,34 gramos (0,40 onzas) y tiene un diámetro de 30,61 milímetros (1,21 pulgadas). Está compuesta por 8,33% de níquel y cobre en el porcentaje restante.

El borde presenta 150 muescas y la moneda tiene calidad de circulación estándar. Por ese motivo, no corresponde a una emisión con acabado espejo ni a una prueba numismática de alta gama.

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La Casa de Moneda no anunció un límite de acuñación para esta edición. La cantidad final de ejemplares dependerá de la demanda registrada durante el período de preventa, ya que no se informó una cifra cerrada de unidades que vayan a ser emitidas.

La diferencia entre este producto y otras monedas dedicadas al aniversario está en su destino. La emisión comercial fue diseñada para su venta al público, mientras que una tirada anterior tuvo una distribución limitada entre familiares de las víctimas.

La diferencia con las monedas destinadas a las familias de las víctimas

La edición comercial del medio dólar se diferencia de las 2.983 monedas distribuidas a las familias de las víctimas, que fueron acuñadas en West Point y no salieron a la venta al público (Casa de la Moneda de EEUU)

La Casa de Moneda distribuyó en agosto otra edición entre las familias de las víctimas de los atentados. Esa tirada estuvo formada por 2.983 monedas, una por cada persona inscrita en el Memorial del 11-S, de acuerdo con GlobeNewswire.

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Aquellas piezas fueron acuñadas en la Casa de Moneda de West Point y llevan la leyenda “ALWAYS REMEMBER” (Siempre recordar). No fueron puestas a la venta para el público general.

La cantidad de monedas de esa edición se definió a partir de los nombres registrados en el Memorial. “El acuñado coincide con los 2.983 nombres inscritos en el Memorial, en honor a quienes murieron en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el bombardeo del World Trade Center del 26 de febrero de 1993”, precisó Numismatic Resources.

La moneda de medio dólar integra el programa de emisiones del semiquincentenario estadounidense previsto para 2026. La serie también contempla centavos, monedas de cinco centavos, un décimo de dólar, cinco piezas de 25 centavos y ejemplares especiales fabricados en plata y oro, según Wikipedia.

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La preventa de la nueva moneda se mantendrá abierta hasta el 25 de septiembre. Quienes realicen una compra durante ese período deberán esperar hasta el 3 de diciembre para el inicio de los envíos programados por la Casa de Moneda de Estados Unidos.