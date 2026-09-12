La administración Trump frena la ley de California que exige cilindros de propano reutilizables

California impulsó la ley para reducir residuos y riesgos laborales asociados a los cilindros de propano (Captura de video: CBS News Sacramento).

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La administración de Donald Trump determinó que California no puede aplicar su exigencia de cilindros de propano reutilizables, una medida estatal diseñada para retirar del mercado los pequeños envases desechables utilizados en cocinas y calefactores de camping.

La Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos (PHMSA), dependiente del Departamento de Transporte de Estados Unidos, emitió la decisión tras una impugnación presentada por Worthington Enterprises, fabricante de los recipientes comercializados bajo las marcas Coleman y Bernzomatic.

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La empresa argumentó que la norma impone un requisito estatal independiente sobre el diseño y la fabricación de cilindros regulados por normas federales, indicó CBS News Sacramento.

El fiscal general de California, Rob Bonta, rechazó el planteamiento de Worthington y sostuvo que el estado puede exigir cilindros reutilizables sin vulnerar las normas federales.

La PHMSA coincidió con la empresa y consideró que la regulación contradice el objetivo del gobierno federal de mantener requisitos uniformes para el transporte de sustancias peligrosas.

La orden impide que el estado haga cumplir el requisito mientras permanezca vigente la declaración federal de preeminencia.

El fiscal general de California defendió la potestad estatal para exigir recipientes recargables (REUTERS/Manuel Orbegozo).

La PHMSA sostuvo que la prohibición elevaría los costos para los campistas de California

La disputa se centra en la Ley del Senado 1280, aprobada en 2024, que buscaba prohibir, a partir de 2028, la venta de determinados cilindros de propano no recargables y de un solo uso, de aproximadamente 0,45 kilogramos (una libra).

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Estos recipientes se utilizan habitualmente en estufas portátiles, linternas y calentadores para actividades al aire libre.

En un comunicado, la agencia calificó la prohibición de “radical” y la declaró ilegal. Según la PHMSA, ante la aplicación de la ley estatal “los campistas en California se verían obligados a comprar alternativas más caras y pesadas”.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, declaró: “Los ecologistas radicales de California no saben cuándo parar. Afortunadamente, esta administración se dedica a mejorar la calidad de vida de los estadounidenses, incluidos los californianos, por lo que estamos protegiendo fuentes de combustible rentables como los cilindros de propano”.

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Por su parte, el administrador de PHMSA, Paul Roberti, afirmó: “Mientras que el liderazgo radical del estado impulsa regulaciones onerosas que aumentan los precios y limitan la libertad de elección del consumidor, la administración Trump está simplificando los trámites burocráticos y protegiendo a las familias estadounidenses de leyes innecesarias”.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, respaldó la decisión federal que impide a California aplicar su restricción a los cilindros de propano desechables (REUTERS/Eric Lee).

La ley buscaba reducir residuos y riesgos para los trabajadores

Autoridades de California y organizaciones ambientalistas advierten que desechar estos cilindros en la basura supone riesgos tanto para la seguridad como para el medio ambiente.

El Consejo de Administración Responsable de Productos de California estima que en el estado se venden entre 4 y 7 millones de cilindros desechables al año. Según datos citados por CBS News Sacramento, apenas una cuarta parte se recicla.

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El procesamiento de los contenedores usados requiere maquinaria especializada, pero muchos terminan en plantas de tratamiento de residuos.

Doug Kobold, director ejecutivo de esa organización, explicó: “Provocan explosiones en nuestras plantas de recuperación de materiales y en nuestros vertederos. Por lo tanto, representan un peligro para los trabajadores”.

La propuesta, explicó Kobold, no buscaba eliminar el uso de propano, sino promover recipientes recargables similares a los tanques de 9 kilogramos (20 libras) utilizados en parrillas domésticas, precisó CBS News Sacramento.

En California ya se comercializan recipientes reutilizables de pequeño formato y operan programas de intercambio de cilindros vacíos por otros cargados, reportó San Francisco Chronicle.

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Los cilindros de propano de un solo uso suelen emplearse en estufas, linternas y calentadores portátiles para actividades de camping y al aire libre (Captura de video: CBS News Sacramento).

Bonta evalúa sus opciones tras la resolución de Washington

El senador estatal John Laird, autor de la Ley del Senado 1280, calificó la decisión federal como “desastrosa para nuestro medio ambiente”, según declaraciones recogidas por San Francisco Chronicle.

La oficina de Bonta informó que está al tanto de la decisión de PHMSA y que evalúa las medidas disponibles.

Asimismo, Kobold sostuvo que los defensores llevan años dedicados a resolver los problemas de residuos y seguridad vinculados a los cilindros, y anticipó que la lucha continuará.

“Pasamos años intentando implementar leyes que tengan sentido y mejoren la vida de los ciudadanos de California. En la mayoría de los casos, es una maratón, no una carrera de velocidad”, aseguró.

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