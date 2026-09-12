La insólita carrera de Nueva Hampshire en la que los pilotos deben estacionar sobre un remolque en movimiento

Durante el Día del Trabajo, se llevó a cabo la primera edición de King of the Hill Trailer Race. Los participantes debían alcanzar una camioneta que arrastraba una plataforma, subir el auto y mantenerlo estacionado mientras seguía en marcha (X: @Leminhmobihome).

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Durante el feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos, el circuito de carreras Hudson Speedway, en Nueva Hampshire, organizó la primera edición de la King of the Hill Trailer Race, una singular competencia en la que los pilotos debían alcanzar una camioneta que arrastraba un remolque y subir sus autos a la plataforma sin que el vehículo dejara de circular por la pista.

La prueba reunió a varios vehículos detrás de la camioneta en el óvalo del circuito. Los participantes aceleraban hacia la rampa trasera del remolque para intentar subir sus autos mientras el conjunto continuaba avanzando.

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De acuerdo con el comunicado de Hudson Speedway, el primer campeón inaugural de esta edición fue el conductor John McInnis con su auto número 609.

La King of the Hill Trailer Race consiste en alcanzar una camioneta con remolque y subir el auto a la plataforma sin que el vehículo deje de circular por la pista (Hudson Speedway).

King of the Hill exige estacionar sobre un remolque en marcha

La carrera se diferencia de las carreras convencionales por su particular objetivo. No basta con llegar a la plataforma: los conductores deben dejar el auto sobre el remolque y mantenerlo allí mientras la camioneta continúa el circuito.

El riesgo continúa incluso después del ascenso. Los vehículos pueden perder estabilidad y caer por los laterales de la plataforma. La camioneta que arrastra el remolque no se detiene ni disminuye la velocidad para facilitar la maniobra.

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El formato se inspira en los tradicionales derbis de demolición, competencias de automovilismo en las que los participantes chocan deliberadamente sus vehículos entre sí hasta que solo uno queda en funcionamiento. En esas pruebas, el ganador suele ser el último piloto cuyo auto sigue operativo. En King of the Hill, en cambio, los participantes deben mantener el equilibro y al mismo tiempo intentar no destruir sus autos.

Hudson Speedway organizó en Nueva Hampshire la primera edición de la King of the Hill Trailer Race durante el feriado por el Día del Trabajo (Facebook: Hudson Speedway).

La propuesta del circuito de Hudson se suma a otras pruebas estadounidenses que incorporan plataformas, como la carrera en figura de 8 de Rockford Speedway en Illinois, en la que todos los autos debían arrastrar un remolque. La última se hizo en 2023 y luego el circuito de carreras fue cerrado y vendido.

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Los videos de la carrera generaron reacciones en redes sociales

Las reacciones en Reddit y X combinaron sorpresa, humor y entusiasmo por el formato. Entre los mensajes compartidos, un usuario escribió: “Esto es increíblemente estadounidense, pero una parte de mí cree que sería genial verlo”; otro lo definió como “una de las cosas más tontas que he visto, pero me encanta”.

Otro comentó que era la prueba “más entretenida que cualquier carrera profesional” que había visto.