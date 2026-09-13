Estados Unidos

Pasajeros que llegan a las terminales 5 y 7 de JFK ya no pueden tomar Uber o Lyft en la puerta: dónde deben ir para ser recogidos

La medida alcanza a quienes aterrizan allí y solicitan un vehículo mediante una aplicación, con excepciones para los servicios de transporte accesible

Fila de taxis amarillos estacionados en una zona de espera de aeropuerto con el suelo mojado. Se observa una caseta de información y un cartel de "TAXI"
La Autoridad Portuaria cambió desde el 6 de mayo de 2025 las recogidas de Uber y Lyft en las terminales 5 y 7 de JFK (JFK Aeropuerto)
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Los pasajeros que llegan a las terminales 5 y 7 del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York deben utilizar un punto de recogida diferente si contrataron un viaje mediante una aplicación de transporte o un servicio de coche con conductor.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey trasladó esas operaciones a un estacionamiento ubicado junto a la estación Howard Beach del AirTrain.

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La medida alcanza a quienes arriban a esas terminales y continúan su trayecto en Uber, Lyft, Revel u otros vehículos de alquiler con conductor. Según informó la Autoridad Portuaria, los viajeros ya no pueden encontrarse con esos servicios en la acera de los edificios: deben viajar hasta Howard Beach una vez que hayan retirado sus maletas.

El cambio no modifica el ingreso al aeropuerto de quienes parten en un vuelo. Los automóviles particulares, taxis y otros medios de transporte pueden seguir dejando pasajeros frente a las terminales 5 y 7. La nueva modalidad se limita a las recogidas posteriores a la llegada de los vuelos.

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Cómo funciona el traslado hasta Howard Beach

El traslado hasta Howard Beach se realiza en el JFK AirTrain y el recorrido dentro del aeropuerto es gratuito (REUTERS/Jeenah Moon)
El traslado hasta Howard Beach se realiza en el JFK AirTrain y el recorrido dentro del aeropuerto es gratuito (REUTERS/Jeenah Moon)

Después de salir del área de equipaje, los pasajeros deben seguir la señalización hacia el JFK AirTrain y tomar el servicio hasta Howard Beach.

El recorrido dentro del aeropuerto es gratuito, incluida la conexión entre las terminales y el estacionamiento destinado a las aplicaciones de transporte y los servicios de coche.

Al llegar a la estación, los viajeros tienen que dirigirse al sector identificado para las recogidas.

Allí pueden ponerse en contacto con el conductor mediante la aplicación o el servicio contratado y buscar el espacio numerado asignado para el encuentro.

La ubicación de cada vehículo permite ordenar la circulación y evita que los choferes permanezcan en los accesos de las terminales.

La Autoridad Portuaria indicó que habrá representantes de atención al cliente y asistentes de equipaje en el estacionamiento. El personal estará disponible para orientar a los pasajeros, colaborar con las maletas y facilitar el desplazamiento entre la estación del tren interno y el automóvil solicitado.

El aeropuerto recomienda revisar la información que figura en la aplicación antes de pedir el viaje. De ese modo, los pasajeros pueden confirmar el lugar asignado, comunicarse con el conductor cuando lleguen a Howard Beach y evitar confusiones con los puntos de recogida habituales frente a las terminales.

Qué pasajeros pueden mantener la recogida en la terminal

Fila de taxis amarillos estacionados frente a la entrada de una moderna terminal de aeropuerto con grandes ventanales; dos personas y conos de tráfico son visibles
Los vehículos adaptados por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades pueden mantener la recogida frente a las terminales 5 y 7 de JFK (JFK Aeropuerto)

Los vehículos adaptados para viajeros amparados por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades pueden continuar recogiendo clientes frente a las terminales 5 y 7. La excepción contempla a los servicios accesibles y evita que las personas que requieren ese tipo de traslado deban utilizar el AirTrain para llegar al estacionamiento de Howard Beach.

El aeropuerto también mantiene la atención en la terminal para los pasajeros que necesitan silla de ruedas, asistencia de movilidad o espacio adicional.

Las autoridades aconsejan solicitar ese servicio directamente a la aerolínea antes del viaje, para que un asistente esté preparado al momento de la llegada.

De acuerdo con la información difundida por el aeropuerto John F. Kennedy, esa coordinación previa permite que el acompañante reciba al pasajero en la puerta de embarque y lo acompañe hasta el sitio donde abordará el vehículo.

Así, la asistencia se organiza desde el descenso del avión y no depende de que el viajero llegue por sus propios medios a la estación.

La Autoridad Portuaria vinculó el nuevo esquema con las obras de remodelación que avanzan en distintos sectores de JFK. Los trabajos modifican la circulación en las vías internas y obligaron a reorganizar algunos servicios terrestres para reducir la presencia de vehículos en las zonas de llegada.

El traslado de las recogidas busca liberar espacio en los accesos donde coinciden pasajeros, autobuses, taxis, automóviles particulares, personal aeroportuario y equipos de equipaje.

Al concentrar los viajes contratados en un sector específico, las autoridades procuran disminuir las demoras mientras continúan los cambios en la infraestructura del aeropuerto.

La disposición permanece vigente, según el aviso publicado por el aeropuerto. Por eso, los pasajeros que aterricen en las terminales 5 y 7 deberán prever un tramo adicional en el AirTrain antes de reunirse con el conductor, salvo que utilicen un servicio accesible autorizado para realizar la recogida frente a la terminal.

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