Estados Unidos

La segunda barrera que nació del 11-S: cómo los nuevos aviones protegen la cabina de los pilotos

Los atentados de 2001 expusieron una vulnerabilidad que modificó el diseño y los sistemas de seguridad. Las puertas fueron reforzadas y se incorporaron nuevos mecanismos para mantener el acceso restringido

Las barreras secundarias forman una segunda línea de seguridad entre los pasajeros y la cabina de mando durante los momentos en que los pilotos deben abrir la puerta (CBS News/X: @davidshepardson).
Guardar

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron al descubierto las vulnerabilidades en la protección de las cabinas de mando, las aerolíneas de Estados Unidos incorporan barreras secundarias en sus aviones.

Estas estructuras, ligeras y retráctiles, se instalan delante de la primera fila de asientos y pueden bloquearse cuando se abre la puerta principal de la cabina. Su función es impedir que una persona hostil llegue hasta los pilotos durante el vuelo.

PUBLICIDAD

Tras los ataques, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) exigió inicialmente a las aerolíneas reforzar las puertas de las cabinas de mando, tanto en las aeronaves de pasajeros ya operativas como en los aviones nuevos, antes de abril de 2003.

Las compañías aéreas y los fabricantes recurrieron a puertas fabricadas con materiales resistentes a las balas, componentes compuestos, marcos reforzados y cerraduras.

Esos refuerzos impiden el acceso a la cabina mientras la puerta permanece cerrada. Sin embargo, debe abrirse en determinadas situaciones durante el vuelo, por ejemplo, cuando un piloto necesita ir al baño, recibir comida o ser relevado durante un trayecto largo.

PUBLICIDAD

Hasta la incorporación de las barreras secundarias, las aerolíneas recurrían a procedimientos como bloquear el pasillo delantero con un carrito de bebidas.

Interior de un avión comercial con asientos azules y una puerta metálica blanca con rejillas instalada en el pasillo central
La FAA exigió después del 11 de septiembre reforzar las puertas de las cabinas con materiales resistentes, marcos reforzados y cerraduras (X: @davidshepardson).

La FAA activó la obligación de instalar barreras secundarias en los aviones nuevos

Una regla aprobada por la FAA en 2023 dispuso la instalación de barreras secundarias en los aviones comerciales de pasajeros recién fabricados.

La obligación debía empezar a regir en el verano de 2025, pero la agencia concedió alivios temporales a las aerolíneas para facilitar la certificación, la instalación de los equipos y la capacitación de las tripulaciones.

La mayoría de esas exenciones venció el 31 de julio de 2026, informó CNN.

La Asociación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA) indicó que más de 150 aviones nuevos equipados con este sistema se incorporarán a las flotas estadounidenses antes de finalizar el 2026.

Un mecanismo de cierre metálico de color gris con una manija circular, tres tornillos y tres indicadores luminosos verdes
La barrera secundaria se bloquea cuando se abre la puerta de la cabina para impedir el acceso de pasajeros al área de los pilotos (Caputra de video: CBS News).

Aerolíneas ya incorporaron las barreras retráctiles en sus flotas nuevas

En línea con los requisitos de la FAA, las principales aerolíneas estadounidenses avanzaron en la instalación de la barrera secundaria entre los pasajeros y los pilotos.

La compañía Southwest Airlines puso en servicio su primer Boeing 737 con la barrera el fin de semana del Día del Trabajo de 2025 y señaló entonces que cada aeronave nueva que recibiera llegaría con el equipo instalado.

En junio de 2026, la portavoz Lynn Lunsford aseguró a CNN que las barreras se ponen en funcionamiento “de inmediato” y que alrededor de 45 aviones ya contaban con el sistema.

American Airlines informó que más de 30 aeronaves de su flota disponían de esta protección y que mantenía un calendario para cumplir con el requisito de la FAA.

Por su parte, United Airlines confirmó que todos los aviones nuevos entregados desde 2025 la incluyen, mientras que Delta Air Lines señaló que el sistema ya está presente en un número creciente de sus aeronaves.

De acuerdo con CNN, las barreras no son la única medida de seguridad empleada por las aerolíneas. Todos los pilotos y tripulantes de cabina reciben capacitación continua para actuar ante una situación de crisis durante el vuelo.

Una puerta metálica con rejillas instalada en el pasillo de un avión, con una auxiliar de vuelo y un piloto detrás de la estructura
Una regla aprobada por la FAA en 2023 impuso la instalación de barreras secundarias en los aviones comerciales de pasajeros recién fabricados (Captura de video: CBS News).

Miles de aviones en servicio y las aeronaves de carga aún quedan fuera de la exigencia

Pese al avance regulatorio, la norma aplica a aeronaves de nueva fabricación y no alcanza a miles de aviones que ya se encuentran en operación.

El capitán Jason Ambrosi, presidente de ALPA, declaró: “El compromiso de ALPA es mantenerse vigilante y priorizar siempre la seguridad. Es hora de que la FAA emita una normativa que obligue a las aerolíneas a modernizar sus aviones en servicio. Todos los pasajeros merecen contar con las mismas medidas de seguridad, independientemente del avión en el que viajen”.

Al mismo tiempo, la asociación advierte que en los aviones de carga no se exigen puertas de cabina resistentes a intrusiones.

ALPA sostiene que existe la idea errónea de que estas aeronaves no transportan pasajeros. Sin embargo, además de los pilotos, llevan tripulación y personal externo, como cuidadores de animales. Por ello, impulsa una ley que extienda al transporte de carga las protecciones vigentes para las aerolíneas de pasajeros.

Temas Relacionados

Administración Federal de AviaciónSeguridad aérea11 SEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un sobreviviente del choque del avión de carga de Amazon presentó una demanda: ya son cinco las acciones judiciales

El demandante, Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, de 27 años, permanece en terapia intensiva tras resultar herido cuando un Boeing 767 se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami

Un sobreviviente del choque del avión de carga de Amazon presentó una demanda: ya son cinco las acciones judiciales

Florida confirmó un hackeo en su base de datos de licencias de conducir: atacantes accedieron a información de vehículos y conductores

El incidente fue detectado el 4 de septiembre y tuvo como punto de entrada las credenciales comprometidas de un usuario de la Policía de Plant City, según las autoridades estatales

Florida confirmó un hackeo en su base de datos de licencias de conducir: atacantes accedieron a información de vehículos y conductores

Saltar o arder: la historia detrás de “El hombre que cae”, la foto del 11-S que el mundo prefirió no mirar

El fotógrafo Richard Drew inmortalizó la trágica elección de una víctima en las Torres Gemelas, borrada de las portadas tras una ola de indignación. Dos nombres posibles y un enigma sin resolver que persiste a 25 años del atentado

Saltar o arder: la historia detrás de “El hombre que cae”, la foto del 11-S que el mundo prefirió no mirar

Confirman en el sur de Texas el primer caso equino de mosca barrenadora del actual brote

La infestación fue detectada en la extremidad trasera de un caballo de trabajo de un rancho, cerca de la frontera con México

Confirman en el sur de Texas el primer caso equino de mosca barrenadora del actual brote

El CEO de Anthropic escribió lo mismo que el investigador que renunció por miedo, salvo una cosa: no se compromete a frenar solo

Dario Amodei admite que la IA ya se mejora sola en su empresa. Su plan tiene tres pasos y solo uno depende de él

El CEO de Anthropic escribió lo mismo que el investigador que renunció por miedo, salvo una cosa: no se compromete a frenar solo

TECNO

Cómo restringir un chat de WhatsApp, la función que protege conversaciones sensibles

Cómo restringir un chat de WhatsApp, la función que protege conversaciones sensibles

Meta revisará las sugerencias de su IA ante la queja de los usuarios por hacerles preguntas personales

Cuatro pasos en WhatsApp para activar el modo fantasma

Juegos gratis en Steam: 5 novedades para PC que no cuestan nada

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

ENTRETENIMIENTO

Céline Dion llora en su primer concierto tras seis años alejada de los escenarios: “Son lágrimas de alegría”

Céline Dion llora en su primer concierto tras seis años alejada de los escenarios: “Son lágrimas de alegría”

"No era feliz": Kendall Jenner recordó la crisis silenciosa que la obligó a frenar en el pico de su carrera

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

Mr. T arremete contra el documental de Netflix sobre su vida: “Cuando lo vi, pensé: ‘¿Pero qué demonios?’. Es basura”

MUNDO

Revelaron la presunta causa del descarrilamiento de un tren que dejó 44 heridos en Francia

Revelaron la presunta causa del descarrilamiento de un tren que dejó 44 heridos en Francia

Arabia Saudita denunció que los rebeldes hutíes lanzaron un proyectil desde Yemen: al menos dos heridos

“La mesa que nos une”: el gesto solidario de miles de personas que batió un récord Guinness en Rumania

El ejército libanés detuvo a un familiar del ex dictador sirio Bashar al Assad por portar armas y drogas

Rusia descartó una reunión entre Putin y Zelensky en el G20 de Miami: "Es imposible"