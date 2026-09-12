La segunda barrera que nació del 11-S: cómo los nuevos aviones protegen la cabina de los pilotos

Las barreras secundarias forman una segunda línea de seguridad entre los pasajeros y la cabina de mando durante los momentos en que los pilotos deben abrir la puerta (CBS News/X: @davidshepardson).

Guardar

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron al descubierto las vulnerabilidades en la protección de las cabinas de mando, las aerolíneas de Estados Unidos incorporan barreras secundarias en sus aviones.

Estas estructuras, ligeras y retráctiles, se instalan delante de la primera fila de asientos y pueden bloquearse cuando se abre la puerta principal de la cabina. Su función es impedir que una persona hostil llegue hasta los pilotos durante el vuelo.

PUBLICIDAD

Tras los ataques, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) exigió inicialmente a las aerolíneas reforzar las puertas de las cabinas de mando, tanto en las aeronaves de pasajeros ya operativas como en los aviones nuevos, antes de abril de 2003.

Las compañías aéreas y los fabricantes recurrieron a puertas fabricadas con materiales resistentes a las balas, componentes compuestos, marcos reforzados y cerraduras.

Esos refuerzos impiden el acceso a la cabina mientras la puerta permanece cerrada. Sin embargo, debe abrirse en determinadas situaciones durante el vuelo, por ejemplo, cuando un piloto necesita ir al baño, recibir comida o ser relevado durante un trayecto largo.

PUBLICIDAD

Hasta la incorporación de las barreras secundarias, las aerolíneas recurrían a procedimientos como bloquear el pasillo delantero con un carrito de bebidas.

La FAA exigió después del 11 de septiembre reforzar las puertas de las cabinas con materiales resistentes, marcos reforzados y cerraduras (X: @davidshepardson).

La FAA activó la obligación de instalar barreras secundarias en los aviones nuevos

Una regla aprobada por la FAA en 2023 dispuso la instalación de barreras secundarias en los aviones comerciales de pasajeros recién fabricados.

La obligación debía empezar a regir en el verano de 2025, pero la agencia concedió alivios temporales a las aerolíneas para facilitar la certificación, la instalación de los equipos y la capacitación de las tripulaciones.

La mayoría de esas exenciones venció el 31 de julio de 2026, informó CNN.

La Asociación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA) indicó que más de 150 aviones nuevos equipados con este sistema se incorporarán a las flotas estadounidenses antes de finalizar el 2026.

PUBLICIDAD

La barrera secundaria se bloquea cuando se abre la puerta de la cabina para impedir el acceso de pasajeros al área de los pilotos (Caputra de video: CBS News).

Aerolíneas ya incorporaron las barreras retráctiles en sus flotas nuevas

En línea con los requisitos de la FAA, las principales aerolíneas estadounidenses avanzaron en la instalación de la barrera secundaria entre los pasajeros y los pilotos.

La compañía Southwest Airlines puso en servicio su primer Boeing 737 con la barrera el fin de semana del Día del Trabajo de 2025 y señaló entonces que cada aeronave nueva que recibiera llegaría con el equipo instalado.

En junio de 2026, la portavoz Lynn Lunsford aseguró a CNN que las barreras se ponen en funcionamiento “de inmediato” y que alrededor de 45 aviones ya contaban con el sistema.

American Airlines informó que más de 30 aeronaves de su flota disponían de esta protección y que mantenía un calendario para cumplir con el requisito de la FAA.

PUBLICIDAD

Por su parte, United Airlines confirmó que todos los aviones nuevos entregados desde 2025 la incluyen, mientras que Delta Air Lines señaló que el sistema ya está presente en un número creciente de sus aeronaves.

De acuerdo con CNN, las barreras no son la única medida de seguridad empleada por las aerolíneas. Todos los pilotos y tripulantes de cabina reciben capacitación continua para actuar ante una situación de crisis durante el vuelo.

Una regla aprobada por la FAA en 2023 impuso la instalación de barreras secundarias en los aviones comerciales de pasajeros recién fabricados (Captura de video: CBS News).

Miles de aviones en servicio y las aeronaves de carga aún quedan fuera de la exigencia

Pese al avance regulatorio, la norma aplica a aeronaves de nueva fabricación y no alcanza a miles de aviones que ya se encuentran en operación.

El capitán Jason Ambrosi, presidente de ALPA, declaró: “El compromiso de ALPA es mantenerse vigilante y priorizar siempre la seguridad. Es hora de que la FAA emita una normativa que obligue a las aerolíneas a modernizar sus aviones en servicio. Todos los pasajeros merecen contar con las mismas medidas de seguridad, independientemente del avión en el que viajen”.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, la asociación advierte que en los aviones de carga no se exigen puertas de cabina resistentes a intrusiones.

ALPA sostiene que existe la idea errónea de que estas aeronaves no transportan pasajeros. Sin embargo, además de los pilotos, llevan tripulación y personal externo, como cuidadores de animales. Por ello, impulsa una ley que extienda al transporte de carga las protecciones vigentes para las aerolíneas de pasajeros.