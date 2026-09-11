Los precios de publicación de las viviendas cayeron en 36 ciudades de Estados Unidos: Austin tuvo la mayor baja

Realtor.com informó que los precios de publicación por pie cuadrado cayeron en 36 de las 50 mayores áreas metropolitanas de Estados Unidos en agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El análisis del portal inmobiliario Realtor.com mostró que los precios de publicación por pie cuadrado cayeron en 36 de las 50 mayores áreas metropolitanas de Estados Unidos en agosto.

Austin registró la mayor baja anual, con un descenso de 8,1%, en un mercado donde las altas tasas hipotecarias llevaron a los vendedores a reducir sus pretensiones para atraer compradores.

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El indicador nacional retrocedió 1,8% frente al mismo mes del año anterior, la décima caída consecutiva. La tendencia reflejó un enfriamiento del mercado al cierre del verano, según Fox Business, medio estadounidense, aunque el comportamiento varió entre las distintas ciudades y regiones del país.

Entre las principales caídas en las mayores áreas metropolitanas estuvieron San Antonio, Denver y Baltimore, con descensos de 3,6%, 3,4% y 3,2%, respectivamente. También retrocedieron San Diego, 2,7%; Orlando, 2,6%; y Portland, Oregón, 2,4%.

Austin lideró las bajas tras el auge inmobiliario de la pandemia

El indicador nacional de precios de publicación retrocedió 1,8% interanual y acumuló su décima caída consecutiva en el mercado inmobiliario de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por regiones, los precios de publicación medianos retrocedieron 3,6% en el noreste, 2,6% en el sur y 2,1% en el oeste, mientras que se mantuvieron sin cambios en el medio oeste.

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Austin encabezó las reducciones anuales en el precio de publicación por pie cuadrado, con una caída de 8,1%. Le siguieron Tampa, con 5,6%, y Memphis, con 4,1%. Los datos reflejaron una corrección en ciudades que habían tenido fuertes aumentos de precios entre 2020 y 2022.

El economista sénior de Realtor.com, Jake Krimmel, vinculó el retroceso con la expansión de la oferta en esos mercados.

“Un factor común para la mayoría de los mercados, incluidos Austin, Tampa, San Antonio y Denver, es que las ciudades que crecieron con fuerza entre 2020 y 2022 continúan devolviendo parte de sus ganancias de la pandemia”, explicó.

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“También son, en general, lugares con mucho más inventario ahora que antes de la pandemia”, añadió Krimmel.

La mayor disponibilidad de viviendas coincidió con descensos más marcados en los precios de publicación y dio a los compradores más alternativas dentro de esos mercados.

La baja en Austin también se produjo después de un período de encarecimiento acelerado. Un informe de la firma de análisis inmobiliario Redfin ubicó a la ciudad como el mercado estadounidense donde más mejoró la posibilidad de comprar una primera vivienda.

Austin registró la mayor baja anual, con una caída de 8,1% en el precio de publicación por pie cuadrado, tras el auge inmobiliario de la pandemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese relevamiento, una persona interesada en adquirir una vivienda de precio medio en Austin necesitó ingresos anuales de USD 92.607, una reducción de 6,1% frente al mismo período del año anterior.

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Redfin atribuyó la mejora a una menor exigencia de ingresos, un aumento de las propiedades accesibles y una menor proporción del salario destinada al pago de la vivienda.

El fenómeno también alcanzó a otras áreas metropolitanas de Texas. En Dallas, el ingreso necesario para acceder a una vivienda de entrada bajó 5,1% frente a junio de 2025; en Fort Worth, el descenso fue de 4,9%; en Houston, de 4%; y en San Antonio, de 3,7%.

Las subas en Providence y el caso de San Francisco

El ajuste no fue uniforme en todo Estados Unidos. Providence, Rhode Island, lideró las subas anuales con un aumento de 9,3% en el precio de publicación por pie cuadrado, seguida por Indianápolis, con 4,4%, y Chicago, con 3,6%.

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San Francisco fue una excepción entre las ciudades con descensos: el precio de publicación por pie cuadrado cayó 3,9%, la cuarta mayor baja del país, aunque el mercado continuó con una fuerte competencia entre compradores.

Las altas tasas hipotecarias y la expansión del inventario empujaron a los vendedores a bajar precios de publicación para atraer compradores en ciudades como Austin, Tampa, San Antonio y Denver (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de propiedades activas en venta se redujo 16,3% en julio frente al mismo mes del año anterior. Pese a la baja anual de 5,2% en el precio de publicación mediano, el valor se mantuvo en USD 908.700.

Krimmel sostuvo que el resultado no implica una pérdida general de valor de las propiedades. “No se trata de que las viviendas de San Francisco estén perdiendo valor, sino de cuán caro es el inventario disponible este año en relación con el año pasado”, explicó.

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El economista señaló que hay menos viviendas pequeñas y costosas en el centro de la ciudad, donde las unidades escasean y se venden con rapidez.

En los suburbios exteriores, en cambio, aumentó la oferta relativa de casas más grandes con un precio menor por pie cuadrado.