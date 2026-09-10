La mayoría de estados en EEUU prohíben tocar el celular al conducir

Las multas por usar el celular al volante suelen ir de USD 50 a USD 150 en una primera infracción y pueden superar los USD 500 en casos de reincidencia (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Consultar una ruta, responder una llamada o revisar una notificación desde el asiento del conductor puede derivar en una multa en gran parte de Estados Unidos. Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), 33 estados y el Distrito de Columbia ya prohíben sostener o manipular manualmente un teléfono celular mientras se conduce.

Las normas varían según la jurisdicción. Algunas permiten acciones limitadas, como un único toque para atender una llamada, mientras que otras imponen restricciones más estrictas.

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El objetivo es reducir las conductas que desvían la atención y apartan las manos del volante, como enviar mensajes, consultar redes sociales, cambiar la música o leer correos electrónicos.

Las leyes de manos libres limitan el uso manual del celular al volante

Las denominadas leyes de manos libres prohíben a los conductores sostener o manipular manualmente un teléfono celular mientras conducen.

En la mayoría de los estados, con excepción de Alabama y Misuri, son normas de aplicación primaria, lo que permite a un agente sancionar esa conducta sin necesidad de detectar otra infracción de tránsito, indicó la FCC.

En general, estas leyes permiten realizar llamadas mediante Bluetooth, sistemas integrados del vehículo o altavoz, siempre que el conductor no sostenga ni apoye el dispositivo en alguna parte del cuerpo. A su vez, suelen admitirse los comandos de voz para llamar, enviar mensajes de texto o solicitar indicaciones.

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En 33 estados y el Distrito de Columbia, las leyes de manos libres prohíben sostener o manipular manualmente el celular mientras se conduce (Imagen Ilustrativa Infobae).

Algunos estados, como Nueva Jersey, autorizan un único toque o deslizamiento para atender o finalizar una llamada, mientras que otros, como California, prohíben tocar el dispositivo incluso ante un semáforo en rojo, precisó NBC News.

Un teléfono fijado al tablero o al parabrisas normalmente puede utilizarse como navegador, aunque no debe sostenerse ni operarse mediante escritura manual mientras el vehículo está en marcha.

La mayoría de las regulaciones contempla excepciones para llamadas al 911, miembros de las fuerzas de seguridad y personal de emergencias. Asimismo, suelen permitir el uso del teléfono cuando el vehículo está detenido de forma segura o estacionado.

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Las leyes consideran multas y sanciones más duras para quienes reinciden

Las sanciones varían según la jurisdicción. Una revisión de las normas estatales realizada por NBC News indicó que las multas iniciales suelen oscilar entre USD 50 y USD 150; en caso de una segunda infracción o de reincidencia, pueden superar los USD 200 o incluso los USD 500, además de posibles costos judiciales.

En varios estados, la reincidencia también puede implicar la acumulación de puntos en el historial de conducción. Alaska y Georgia contemplan cargos menores o la suspensión de la licencia para infractores habituales.

El uso del teléfono como navegador puede estar permitido si el celular está fijado al tablero o al parabrisas y no se opera de forma manual mientras el vehículo está en marcha (Imagen Ilustrativa Infobae).

El uso del celular incidió en el 14% de los choques mortales de 2024

La distracción al volante estuvo vinculada con 3.208 muertes y 315.167 lesiones en siniestros de tránsito durante 2024, según un informe de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), difundido en abril de 2026 y recogido por la FCC.

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De acuerdo con la FCC, la NHTSA atribuyó la distracción al 8% de los accidentes fatales, al 13% de los siniestros con heridos y al 12% del total de choques reportados por la policía en 2024.

El uso del celular fue identificado como un factor de distracción en el 14% de los accidentes mortales. En consecuencia, 437 personas murieron en accidentes en los que al menos un conductor realizaba una actividad vinculada al uso del teléfono celular.

La agencia estadounidense advierte que leer o enviar un mensaje de texto implica apartar la vista de la carretera durante cinco segundos, tiempo suficiente para recorrer la longitud de un campo de fútbol a 88,5 kilómetros por hora (55 millas por hora).

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Entre los conductores involucrados en choques mortales, el mayor porcentaje de uso del celular se registró en el grupo de 25 a 34 años, con un 27%.

Entre las personas de 15 a 20 años, el 13% de quienes estuvieron implicados en accidentes fatales conducía distraído, mientras que el 10% de las muertes de esa franja etaria correspondió a conductores que utilizaban el teléfono.