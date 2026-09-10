Los Ángeles soportará 41 °C y una humedad récord: cuándo llegará el alivio

El sur de California atravesó otra jornada de calor y humedad extremos, con tormentas, oleaje peligroso y temperaturas récord en varias ciudades (REUTERS/Mike Blake)

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El sur de California atravesó el jueves otra jornada de calor y humedad extremos, con tormentas, oleaje peligroso y temperaturas récord en varias ciudades.

El alivio comenzará el viernes, con una baja de temperaturas y el retiro gradual del aire tropical que agravó la sensación térmica.

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El centro de Los Ángeles alcanzó 40,6 °C el miércoles e igualó el récord diario establecido en 2024. En Paso Robles, los termómetros llegaron a 41,1 °C, la misma marca registrada en 1993, mientras que otras cinco ciudades superaron sus máximos para esa fecha.

Récords de temperatura y riesgo por humedad

Los valles costeros del interior del condado de San Diego registraron entre 40,6 °C y 43,3 °C. Una tormenta en el valle de Pauma generó vientos de hasta 80 km/h.

Escondido vivió su día más cálido desde el inicio de los registros locales, en 1893, con una temperatura media de 35,8 °C, informó la oficina de San Diego del Servicio Meteorológico Nacional.

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Los valles costeros del interior del condado de San Diego registraron entre 40,6 °C y 43,3 °C, y una tormenta en el valle de Pauma generó vientos de hasta 80 km/h (REUTERS/Mike Blake)

El Aeropuerto Internacional de San Diego podría completar el jueves su quinto día consecutivo con al menos 32,2 °C. Esa seguidilla solo ocurrió otras tres veces desde el inicio de los registros, en 1874.

Oleaje peligroso y recomendaciones ante el calor

Una fuerte dorsal de alta presión en altura procedente de Arizona y un flujo desde el norte y el este llevaron aire continental hacia la costa.

Esa combinación elevó la temperatura, concentró humedad y generó condiciones peligrosas en el mar frente a las playas del sur de California.

El oleaje golpeó distintos tramos del litoral, erosionó la costa y expuso viviendas e infraestructura. Durante el verano, varias personas murieron ahogadas en un período que también estuvo marcado por incendios forestales y daños costeros.

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Las autoridades de salud pública del condado de Los Ángeles advirtieron que la humedad hizo más riesgoso este episodio que olas de calor anteriores.

El centro de Los Ángeles alcanzó 40,6 °C e igualó el récord diario, mientras Paso Robles llegó a 41,1 °C y otras cinco ciudades superaron sus máximos (REUTERS/Daniel Cole)

La combinación dificulta que el cuerpo se enfríe y hace que la temperatura se perciba por encima del valor registrado.

Las recomendaciones para la población son limitar las actividades al aire libre durante la tarde, buscar espacios con aire acondicionado, descansar con frecuencia y beber agua.

Las autoridades pidieron prestar especial atención a personas con enfermedades previas, adultos mayores, embarazadas, niños y residentes sin acceso a refrigeración.

El descenso de temperatura hacia el viernes

El flujo de aire que trasladaba calor desde el interior hacia la costa se debilitaría de forma marcada durante la mañana del jueves y se revertiría por la tarde.

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La dorsal de alta presión y el flujo desde el norte y el este llevaron aire continental a la costa y agravaron el calor, la humedad y el oleaje en el sur de California (REUTERS/Mike Blake)

El ingreso de aire marino permitiría descensos de entre 2,2 °C y 4,4 °C en sectores costeros y valles cercanos.

En las montañas y estribaciones, la baja sería de apenas entre cero coma seis °C y 1,1 °C. Las temperaturas permanecerían muy por encima de los valores normales y el riesgo elevado por calor continuaría durante un día más.

Lewis explicó que el viernes la región empezará a perder “parte de ese aire tropical realmente húmedo”.

Las condiciones también afectaron a estudiantes y familias del Distrito Escolar Unificado de Torrance, donde algunos campus no cuentan con aire acondicionado.

La administración visitó el miércoles los establecimientos más calurosos y recibió correos electrónicos de padres, docentes y empleados con mediciones de termostatos.

El distrito instaló zonas de enfriamiento, reforzó la hidratación y redujo la exigencia física al aire libre en las escuelas sin sistemas de refrigeración.

En su comunicación a las familias, reconoció: “Las temperaturas en muchas de nuestras aulas alcanzaron niveles récord que fueron miserables tanto para el personal como para los estudiantes”.

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La administración del distrito admitió que las medidas temporales no resuelven el problema frente al calor cercano a niveles récord. Los Angeles Times, diario estadounidense, informó que el distrito no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.