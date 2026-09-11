Estados Unidos

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a las redes que financian a los proxies de Irán en Medio Oriente

El Tesoro golpea a comandantes de Kataib Hezbollah y a una red de cambistas libaneses vinculada a Hezbollah, en el marco de una ofensiva económica que Washington endurece mientras la guerra con Teherán, en su séptimo mes, encarece los combustibles antes de las legislativas de noviembre

Miembros del grupo armado iraquí Kataib Hezbolá asisten al funeral de sus compañeros, fallecidos en un ataque aéreo contra un cuartel general de las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi) cerca del distrito occidental de Al-Qaim, en la frontera con Siria, en medio del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán; Bagdad, Irak, 2 de marzo de 2026. REUTERS/Thaier Al-Suda
Miembros del grupo armado iraquí Kataib Hezbolá asisten al funeral de sus compañeros, fallecidos en un ataque aéreo contra un cuartel general de las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi) cerca del distrito occidental de Al-Qaim, en la frontera con Siria, en medio del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán; Bagdad, Irak, 2 de marzo de 2026. REUTERS/Thaier Al-Suda
Guardar

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones contra individuos y empresas de Irak, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Turquía acusados de sostener económicamente a Kataib Hezbollah y a Hezbollah, los dos principales grupos armados alineados con Irán en la región. La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), forma parte de la Operación Economic Outcast, la campaña de aislamiento financiero que la Casa Blanca lanzó a finales de agosto contra el régimen iraní.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la operación el 24 de agosto, bautizada internamente “Economic D-Day”, con el objetivo de cortar los canales que financian la guerra y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). “Los encontraremos, los cortaremos del sistema financiero estadounidense y desmantelaremos las redes que mantienen a flote al régimen”, afirmó Bessent en un comunicado.

PUBLICIDAD

Kataib Hezbollah es una facción del Eje de Resistencia iraní y recibe entrenamiento y armamento de la Fuerza Qods del IRGC. El grupo domina además las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) iraquíes, que reciben más de USD 2.600 millones anuales del presupuesto de Irak, fondos que Washington sostiene se desvían en parte hacia Irán.

Entre los sancionados figuran cuatro miembros de Kataib Hezbollah, encabezados por el comandante Ali Hasan Farhan Al-Lami, y el funcionario Abbas Jawad Kadhim Al-Tameemi, de la Comisión de Movilización Popular iraquí. También fueron designados el empresario Abdullah Nadhim Luaibi Al Ameri, radicado en Emiratos, cuya contratista Al-Brouj da mantenimiento a helicópteros rusos usados por milicias proiraníes, y Khaldoon Naser Maryoosh Al-Abada, vinculado a la compra de componentes de defensa a través de Rusia, Irán y China.

PUBLICIDAD

Miembros de un grupo armado chiíta iraquí asisten al funeral de un combatiente de Kataib Hezbollah, que murió en un ataque aéreo estadounidense, en Bagdad, Irak, el jueves 25 de enero de 2024. (Foto AP/Hadi Mizban)
Miembros de un grupo armado chiíta iraquí asisten al funeral de un combatiente de Kataib Hezbollah, que murió en un ataque aéreo estadounidense, en Bagdad, Irak, el jueves 25 de enero de 2024. (Foto AP/Hadi Mizban)

Otro bloque apunta a un esquema de hawalas, el sistema informal de remesas usado en Medio Oriente: los hermanos Al-Mandalawi, propietarios de una casa de cambio en Dubái, remitieron millones de USD desde Irak hacia Irán. El Tesoro también describió una red libanesa que canaliza dinero de la Fuerza Qods hacia Hezbollah a través de cambistas como Hussein Ibrahim y Abdallah Hamieh, y del financista Hamdi Zaher El Dine, quien opera casas de cambio y de oro mediante familiares en Líbano, Siria y Turquía.

El comunicado recordó que Kataib Hezbollah amenaza directamente a Estados Unidos y citó el arresto, el 16 de mayo, de un comandante del grupo acusado de planear atentados contra una sinagoga de Nueva York y contra instituciones judías en Los Ángeles y Scottsdale. Desde febrero, las milicias proiraníes en Irak han lanzado cientos de ataques con drones y cohetes contra fuerzas estadounidenses.

La OFAC también endureció su política de licencias para Irán hacia una “presunción de denegación”, que mantendrá hasta que Irán cese sus ataques en el estrecho de Ormuz.

Las sanciones llegan en el séptimo mes de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero, que derivó en un bloqueo naval intermitente del estrecho de Ormuz, vía por la que transita cerca de una cuarta parte del petróleo comercializado por mar en el mundo. La escalada reciente llevó el barril de Brent por encima de los USD 100 por primera vez desde julio, y el galón de gasolina en Estados Unidos subió a USD 4,22, su mayor incremento diario desde mayo. Trump reconoció que los precios no bajarán antes de las legislativas de noviembre, en las que su partido busca retener el Congreso.

Temas Relacionados

Departamento del TesoroOFACHezbollahSanciones económicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El huracán Lowell deja al menos dos muertos y graves daños en varias islas de Hawái

El ciclón golpeó Kauai, Oahu y Lanai con vientos intensos, marejadas y caída de árboles, mientras miles de residentes permanecen sin suministro eléctrico

El huracán Lowell deja al menos dos muertos y graves daños en varias islas de Hawái

Las acciones en Estados Unidos bajaron por cuarta sesión consecutiva tras el repunte del petróleo

La escalada del Brent, impulsada por interrupciones de suministro en Ormuz y el mar Rojo, avivó temores inflacionarios y presionó a Wall Street, mientras los retornos de los Treasuries restaron atractivo a la renta variable

Las acciones en Estados Unidos bajaron por cuarta sesión consecutiva tras el repunte del petróleo

Un exabogado que apuntó con un arma a su exesposa en Ohio fue declarado culpable de intento de asesinato

El hecho ocurrió en un restaurante en Toledo, donde un camarero redujo a Matthew Exton cuando el seguro de la pistola impidió el disparo. El acusado enfrenta hasta 25 años de prisión

Un exabogado que apuntó con un arma a su exesposa en Ohio fue declarado culpable de intento de asesinato

Un auto quedó al borde de un puente en Atlanta y el conductor fue visto con las piernas colgando sobre la autopista

El Mercedes-Benz GLC volcó tras impactar contra una barrera de cemento y terminó suspendido a seis metros de altura, mientras los equipos de emergencia aseguraban la estructura

Un auto quedó al borde de un puente en Atlanta y el conductor fue visto con las piernas colgando sobre la autopista

Nueva York refuerza la seguridad y restringe el tránsito en Lower Manhattan por el 25° aniversario del 11-S

Las autoridades desplegarán agentes antiterroristas, unidades contra drones y personal armado alrededor del memorial del World Trade Center durante la ceremonia prevista para el viernes 11 de septiembre de 2026

Nueva York refuerza la seguridad y restringe el tránsito en Lower Manhattan por el 25° aniversario del 11-S

TECNO

Qué novedades trae iOS 27: todo lo que cambiará en los iPhone compatibles

Qué novedades trae iOS 27: todo lo que cambiará en los iPhone compatibles

Ned Luke y Steven Ogg anticipan el salto técnico que promete GTA VI, la nueva entrega de Rockstar Games

Los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 llegan al final de sus actualizaciones regulares tras cinco años

Los autos eléctricos tienen un problema: sus baterías desperdician un 27% de su energía potencial

Anthropic bloquea posibles intentos de crear armas biológicas con su inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

Helen Mirren advirtió sobre el futuro del clan Harrigan en MobLand: “Otras fuerzas entrarán en juego”

Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

Tres nuevos villanos y un viaje a un futuro cercano: qué se sabe sobre la segunda temporada de “Dexter, Resurrection”

Jennifer Lawrence llega a Instagram y lanza una advertencia: “Si alguien dice algo negativo, renunciaré”

MUNDO

Tras la muerte del rey más joven, Uganda quedó sumida en una batalla por la sucesión

Tras la muerte del rey más joven, Uganda quedó sumida en una batalla por la sucesión

El día que cambió la manera de volar: Carlos Rinzelli recordó cómo el 11-S transformó la seguridad aérea

Carney insiste en que Canadá está lista para un acuerdo comercial con Estados Unidos

Okinawa elige gobernador con la amenaza china y el gasto militar en el centro del debate

Cómo un gruñido áspero permitió identificar una nueva especie de pato en el sur de Chile