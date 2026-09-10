Estados Unidos

Un motociclista se estrelló tras hacer una wheelie en la interestatal 84 de Idaho

La Policía Estatal informó que el conductor perdió el equilibrio al inclinarse hacia atrás y cayó al asfalto entre automóviles en movimiento

El conductor perdió el equilibrio mientras circulaba por la interestatal 84 y fue atendido en el lugar. La Policía Estatal de Idaho también multó al otro motociclista involucrado (Idaho State Police).
Guardar

Un motociclista se estrelló tras hacer una wheelie entre el tránsito de la interestatal 84, en Boise, Idaho. El conductor circulaba junto a otro motociclista cuando perdió el equilibrio al inclinarse hacia atrás y cayó sobre el asfalto, según la Policía Estatal de Idaho.

Las autoridades difundieron imágenes en las que ambos vehículos avanzan con la rueda delantera levantada entre otros automóviles.

PUBLICIDAD

Personal médico examinó al motociclista en el lugar y determinó que no requería traslado. Los dos conductores fueron sancionados por conducción temeraria, indicó FOX 13.

En un comunicado, la policía advirtió: “El desenlace podría haber sido mucho peor. Disfruta del buen tiempo para conducir, pero hazlo con responsabilidad. La conducción temeraria pone en peligro a todos los usuarios de la vía”.

Dos imágenes en una autopista con una motocicleta levantada sobre una rueda a la izquierda y el vehículo caído en el asfalto a la derecha
El motociclista recibió atención médica en el lugar del accidente y no requirió traslado (Idaho State Police).

Un accidente mortal reciente en la I-84 dejó a un motociclista fallecido

Un motociclista de 20 años murió tras un choque de tres vehículos ocurrido el 2 de agosto en la interestatal 84, cerca del paso elevado de Five Mile, en Boise.

La oficina forense del condado de Ada identificó a la víctima como Jordon Myers-Rose, residente de Meridian, quien falleció por lesiones múltiples causadas por traumatismos contundentes, precisó KTVB.

PUBLICIDAD

El siniestro se produjo alrededor de las 13:00, a la altura del kilómetro 48. De acuerdo con las autoridades, Myers-Rose circulaba hacia el este en una Kawasaki ZX636 modelo 2026 cuando chocó por detrás contra un Chrysler Pacifica 2017. Tras el primer impacto, una Ford F-150 2015 colisionó con la motocicleta.

El joven fue llevado en ambulancia a un hospital, donde murió horas después. Llevaba casco al momento del choque. A su vez, tanto el conductor como el pasajero del Chrysler Pacifica y el conductor de la Ford F-150 llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Una larga fila de automóviles y camiones permanece detenida en los carriles de una autopista junto a edificios comerciales
Un motociclista de 20 años murió en un choque de tres vehículos ocurrido el 2 de agosto en la interestatal 84, cerca del paso elevado de Five Mile, en Boise (Captura de video: KTVB).

Idaho registró 90 muertes viales durante los 100 días de mayor circulación del verano

El Departamento de Transporte de Idaho (ITD) informó que 90 personas murieron en accidentes de tránsito en Idaho durante el período comprendido entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo, tres más que las 87 registradas en el mismo tramo del año anterior, precisó KMVT.

El período conocido durante años como “100 días más mortales del verano”, fue rebautizado este año como “100 días más seguros del verano” bajo una campaña estatal. Con el cambio, las autoridades buscan cambiar el enfoque de los peligros a las decisiones que pueden evitar choques.

Courtney Wagner, portavoz del ITD en el Distrito 4, señaló a KMVT que el consumo de sustancias y las distracciones continúan entre los principales factores de los siniestros. El organismo recordó que mirar el teléfono, comer o maquillarse al volante puede derivar en consecuencias graves.

Según el departamento, desde el 1 de enero se registraron 150 siniestros en el estado, frente a los 174 contabilizados a esta altura de 2025.

Wagner consideró alentadora la reducción, aunque sostuvo que la meta de la campaña sigue sin cambios: “Nuestro objetivo siempre será cero víctimas mortales y cero accidentes; por eso, que esa cifra baje es positivo”.

Temas Relacionados

IdahoAccidente de tránsitoMotociclistasEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un auto quedó al borde de un puente en Atlanta y el conductor fue visto con las piernas colgando sobre la autopista

El Mercedes-Benz GLC volcó tras impactar contra una barrera de cemento y terminó suspendido a seis metros de altura, mientras los equipos de emergencia aseguraban la estructura

Un auto quedó al borde de un puente en Atlanta y el conductor fue visto con las piernas colgando sobre la autopista

Nueva York refuerza la seguridad y restringe el tránsito en Lower Manhattan por el 25° aniversario del 11-S

Las autoridades desplegarán agentes antiterroristas, unidades contra drones y personal armado alrededor del memorial del World Trade Center durante la ceremonia prevista para el viernes 11 de septiembre de 2026

Nueva York refuerza la seguridad y restringe el tránsito en Lower Manhattan por el 25° aniversario del 11-S

Retiran brotes de brócoli por contaminación con salmonela: 22 personas enfermaron en cuatro estados y dos fueron hospitalizadas

La alerta sanitaria alcanza a presentaciones en bolsas y recipientes plásticos con fechas de vencimiento específicas, distribuidas principalmente en Idaho, Montana y Washington

Retiran brotes de brócoli por contaminación con salmonela: 22 personas enfermaron en cuatro estados y dos fueron hospitalizadas

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11-S con 2.977 drones que formaron las Torres Gemelas

Una instalación aérea desplegada sobre el puerto de Manhattan recordó a cada persona asesinada durante los atentados de 2001, antes de las ceremonias previstas para este viernes

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11-S con 2.977 drones que formaron las Torres Gemelas

Retiran suplementos para perros por posible contaminación con Salmonella: estos son los dos productos afectados

La alerta difundida por la FDA incluye artículos comercializados directamente y a través de Amazon y Chewy, mientras el fabricante investiga el origen del riesgo

Retiran suplementos para perros por posible contaminación con Salmonella: estos son los dos productos afectados

TECNO

Ned Luke y Steven Ogg anticipan el salto técnico que promete GTA VI, la nueva entrega de Rockstar Games

Ned Luke y Steven Ogg anticipan el salto técnico que promete GTA VI, la nueva entrega de Rockstar Games

Los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 llegan al final de sus actualizaciones regulares tras cinco años

Los autos eléctricos tienen un problema: sus baterías desperdician un 27% de su energía potencial

Anthropic bloquea posibles intentos de crear armas biológicas con su inteligencia artificial

La Casa Blanca elimina un juego similar a Tetris después de una queja legal

ENTRETENIMIENTO

Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

Tres nuevos villanos y un viaje a un futuro cercano: qué se sabe sobre la segunda temporada de “Dexter, Resurrection”

Jennifer Lawrence llega a Instagram y lanza una advertencia: “Si alguien dice algo negativo, renunciaré”

William Shatner explicó el origen del capitán Kirk: “Sugerí que fuera un toque más ligero y se vendió”

Casey Affleck le dedicó su reciente película a sus padres fallecidos: “De verdad quería mostrársela, pero no pude”

MUNDO

Cómo un fósil de millones de años ayuda a entender por qué algunos animales marinos flotan más que otros

Cómo un fósil de millones de años ayuda a entender por qué algunos animales marinos flotan más que otros

Hienas y leones: descubren una particular relación entre ambas especies que cambia lo que se sabía sobre su convivencia

Malasia decreta la emergencia y Filipinas suspende las clases por la contaminación del aire tras los incendios en Indonesia

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán está intentando reconstruir su capacidad militar para fabricar armas nucleares

“¡Las Malvinas pertenecen a la Argentina!”: el hijo de Netanyahu respaldó el reclamo de soberanía