Un motociclista se estrelló tras hacer una wheelie en la interestatal 84 de Idaho

El conductor perdió el equilibrio mientras circulaba por la interestatal 84 y fue atendido en el lugar. La Policía Estatal de Idaho también multó al otro motociclista involucrado (Idaho State Police).

Guardar

Un motociclista se estrelló tras hacer una wheelie entre el tránsito de la interestatal 84, en Boise, Idaho. El conductor circulaba junto a otro motociclista cuando perdió el equilibrio al inclinarse hacia atrás y cayó sobre el asfalto, según la Policía Estatal de Idaho.

Las autoridades difundieron imágenes en las que ambos vehículos avanzan con la rueda delantera levantada entre otros automóviles.

PUBLICIDAD

Personal médico examinó al motociclista en el lugar y determinó que no requería traslado. Los dos conductores fueron sancionados por conducción temeraria, indicó FOX 13.

En un comunicado, la policía advirtió: “El desenlace podría haber sido mucho peor. Disfruta del buen tiempo para conducir, pero hazlo con responsabilidad. La conducción temeraria pone en peligro a todos los usuarios de la vía”.

El motociclista recibió atención médica en el lugar del accidente y no requirió traslado (Idaho State Police).

Un accidente mortal reciente en la I-84 dejó a un motociclista fallecido

Un motociclista de 20 años murió tras un choque de tres vehículos ocurrido el 2 de agosto en la interestatal 84, cerca del paso elevado de Five Mile, en Boise.

La oficina forense del condado de Ada identificó a la víctima como Jordon Myers-Rose, residente de Meridian, quien falleció por lesiones múltiples causadas por traumatismos contundentes, precisó KTVB.

PUBLICIDAD

El siniestro se produjo alrededor de las 13:00, a la altura del kilómetro 48. De acuerdo con las autoridades, Myers-Rose circulaba hacia el este en una Kawasaki ZX636 modelo 2026 cuando chocó por detrás contra un Chrysler Pacifica 2017. Tras el primer impacto, una Ford F-150 2015 colisionó con la motocicleta.

El joven fue llevado en ambulancia a un hospital, donde murió horas después. Llevaba casco al momento del choque. A su vez, tanto el conductor como el pasajero del Chrysler Pacifica y el conductor de la Ford F-150 llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Un motociclista de 20 años murió en un choque de tres vehículos ocurrido el 2 de agosto en la interestatal 84, cerca del paso elevado de Five Mile, en Boise (Captura de video: KTVB).

Idaho registró 90 muertes viales durante los 100 días de mayor circulación del verano

El Departamento de Transporte de Idaho (ITD) informó que 90 personas murieron en accidentes de tránsito en Idaho durante el período comprendido entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo, tres más que las 87 registradas en el mismo tramo del año anterior, precisó KMVT.

PUBLICIDAD

El período conocido durante años como “100 días más mortales del verano”, fue rebautizado este año como “100 días más seguros del verano” bajo una campaña estatal. Con el cambio, las autoridades buscan cambiar el enfoque de los peligros a las decisiones que pueden evitar choques.

Courtney Wagner, portavoz del ITD en el Distrito 4, señaló a KMVT que el consumo de sustancias y las distracciones continúan entre los principales factores de los siniestros. El organismo recordó que mirar el teléfono, comer o maquillarse al volante puede derivar en consecuencias graves.

Según el departamento, desde el 1 de enero se registraron 150 siniestros en el estado, frente a los 174 contabilizados a esta altura de 2025.

PUBLICIDAD

Wagner consideró alentadora la reducción, aunque sostuvo que la meta de la campaña sigue sin cambios: “Nuestro objetivo siempre será cero víctimas mortales y cero accidentes; por eso, que esa cifra baje es positivo”.