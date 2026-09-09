Estados Unidos

Identifican por ADN los restos de Cindy Marcell Blizzard, la adolescente desaparecida hace casi 50 años en Carolina del Norte

Tenía 15 años cuando huyó de su hogar en Monkton, Maryland, en la primavera de 1977. Un perfil genético construido a partir de una muestra ósea permitió confirmar su identidad casi medio siglo después

Retrato en primer plano de una mujer joven con cabello claro ondulado que sonríe hacia la cámara
Carolina del Norte identificó como Cindy Marcell Blizzard los restos óseos hallados hace casi 49 años en el condado de Wilson. (North Carolina State Bureau of Investigation)
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Las autoridades de Carolina del Norte anunciaron el 8 de septiembre la identificación de restos óseos hallados hace casi 49 años como los de Cindy Marcell Blizzard, una adolescente de 15 años originaria de Monkton, Maryland, que había escapado de su casa durante la primavera de 1977. El anuncio lo realizó la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI, por su sigla en inglés).

Blizzard tenía cabello claro y ojos azules, según una foto difundida por la SBI junto al anuncio. Más allá de esos datos y de su lugar de origen, las autoridades no proporcionaron información adicional sobre su vida ni su familia.

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Dónde y cuándo hallaron los restos en el condado de Wilson, Carolina del Norte

El 29 de diciembre de 1977, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Wilson y de la SBI encontraron restos óseos y prendas de vestir en una zona boscosa próxima a una planta de Firestone —fabricante de neumáticos para vehículos— ubicada en ese condado. El lugar se encontraba a aproximadamente cinco horas al sur del hogar de Blizzard en Maryland, de acuerdo con Fox News.

Retrato en primer plano de una joven sonriente con cabello castaño a los hombros, collar y camisa con cuello estampado.
La SBI informó que Cindy Marcell Blizzard era una adolescente de 15 años de Monkton, Maryland, que había escapado de su casa en la primavera de 1977. (North Carolina State Bureau of Investigation)

La Oficina del Médico Forense Jefe de Carolina del Norte determinó que los restos pertenecían a una mujer blanca de entre 16 y 23 años y que llevaban entre seis meses y dos años en el lugar. El médico forense no pudo establecer una causa de muerte.

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Desde el inicio, las circunstancias del hallazgo y la ubicación de los restos llevaron a los investigadores a tratar el caso como homicidio, aunque esa calificación no implica una determinación sobre cómo murió la víctima.

La investigación que estuvo décadas sin respuestas

Durante años, los investigadores cotejaron registros dentales con reportes de personas desaparecidas en bases de datos nacionales, sin obtener ninguna coincidencia. Las herramientas forenses disponibles en aquel momento resultaron insuficientes para avanzar en la identificación, y el expediente quedó archivado como caso sin resolver, según precisó la SBI en un comunicado.

En 2010, un antropólogo estatal retomó el caso y envió piezas dentales para análisis de ADN. Los perfiles genéticos obtenidos fueron ingresados en bases de datos nacionales, pero tampoco arrojaron coincidencias.

El caso permaneció sin resolución durante casi cinco décadas.

Cómo el ADN permitió resolver un caso sin identificar durante casi cinco décadas

El avance decisivo llegó en 2024, cuando Andy Murr, investigador especial de la Unidad de Casos sin Resolver de la SBI, retomó el expediente con herramientas forenses que no existían en 1977. Murr envió una muestra ósea a un laboratorio de ADN forense especializado, donde los científicos extrajeron material genético preservado y construyeron un perfil complejo a partir de él, de acuerdo con lo informado por WRAL.

Infografía con el retrato de Cindy Blizzard, un camino boscoso e íconos que ilustran la línea de tiempo de la investigación policial.
La infografía detalla el proceso de identificación genética de Cindy Blizzard tras el hallazgo de sus restos en Carolina del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un servicio de genealogía genética utilizó ese perfil para rastrear posibles parientes de la víctima. Esa búsqueda dirigió a Murr y al resto del equipo investigador hacia una adolescente que había escapado de su hogar en Monkton, Maryland, en la primavera de 1977: Cindy Marcell Blizzard.

La combinación de la información genética con el trabajo coordinado de agencias locales, estatales y federales permitió confirmar que los restos hallados décadas atrás pertenecían a ella.

La identificación contó con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), específicamente de su Grupo de Asistencia Operacional e Investigativa del NCIC; la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía Estatal de Maryland; la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Raleigh; y otras agencias de Carolina del Norte, según Fox News.

La investigación por la muerte de Cindy Marcell Blizzard continúa como homicidio

La muerte de Blizzard permanece sin resolución. Si bien la identificación de los restos representa un avance significativo en el expediente, las autoridades aclararon que aún no hay una causa de muerte determinada ni sospechosos identificados públicamente.

El caso se mantiene abierto bajo la calificación de homicidio y los investigadores continúan en busca de información que permita establecer qué ocurrió con la adolescente tras su desaparición en 1977, de acuerdo con CBS News.

La SBI y la Oficina del Sheriff del condado de Wilson solicitaron la colaboración de cualquier persona que tenga datos sobre el caso. Quienes cuenten con información pueden comunicarse a través de la línea de casos sin resolver de la SBI al 919-582-TIPS, por correo electrónico a coldcases@ncsbi.gov. O bien contactar directamente a la Oficina del Sheriff del condado de Wilson al 252-237-2118.

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