Las acciones en Estados Unidos bajaron por cuarta sesión consecutiva tras el repunte del petróleo

Las bolsas de Estados Unidos cerraron a la baja por cuarta sesión consecutiva por el salto del petróleo, la inflación mayorista y la expectativa de una suba de tasas de la Reserva Federal. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Las bolsas de Estados Unidos cerraron a la baja por cuarta sesión consecutiva el jueves, arrastradas por un salto en los precios del petróleo y por datos de inflación mayorista que reavivaron las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en su reunión de la próxima semana. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro terminó de restarle atractivo a las acciones.

El S&P 500 perdió 0,58% y cerró en 7.592,20 puntos, según datos preliminares. El Nasdaq Composite cayó 0,64%, hasta 26.086,19 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average retrocedió 0,60%, hasta 52.067,02 unidades. Se trató de la racha de pérdidas más prolongada del índice desde junio, aunque el S&P 500 se mantiene apenas un 3% por debajo de su máximo histórico alcanzado el 13 de agosto y acumula una suba del 11% en el año.

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El crudo Brent subió 6% hasta los 107 dólares el barril, llegando a superar brevemente los 108 dólares por primera vez desde mayo antes de estabilizarse en 107,63 dólares. Las rutas de suministro a través del estrecho de Ormuz y del mar Rojo se vieron interrumpidas por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que agravó los temores inflacionarios. El precio saltó desde menos de 72 dólares a principios de julio, a medida que se diluyen las esperanzas de que el conflicto permita pronto un flujo normal de crudo desde Medio Oriente. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que es probable que los precios del petróleo no bajen hasta después de las elecciones legislativas de noviembre.

El salto del petróleo ya se trasladó a los surtidores: la nafta se ubica en un promedio de casi 4,28 dólares por galón (unos 1,13 dólares por litro) en Estados Unidos, un 34% más que hace un año, según datos de la asociación de automovilistas AAA. El encarecimiento no solo golpea a los conductores, sino también los precios de productos que se transportan por camión hasta las góndolas.

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Un informe difundido el jueves mostró que la inflación en el nivel mayorista de Estados Unidos se aceleró a 5,4% en agosto, frente al 4,8% de julio, en un contexto de repunte del costo de los productos energéticos. Los minoristas podrían eventualmente trasladar esos incrementos a los consumidores. Los inversionistas ahora esperan con atención los datos de precios al consumidor de agosto, que se publicarán el viernes.

El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones extendieron las pérdidas, aunque el S&P 500 todavía se mantiene cerca de su máximo histórico y sube 11% en el año. (REUTERS/Jeenah Moon)

Un segundo reporte del jueves sugirió que el mercado laboral estadounidense se mantiene sólido, con una caída en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Ese dato podría darle a la Fed mayor confianza de que la economía puede resistir tasas de interés más altas.

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Tras la publicación de ambos informes, los operadores estiman ahora una probabilidad del 70% de que la Reserva Federal suba las tasas de interés al menos 25 puntos básicos en su reunión de la próxima semana, frente al 64% que se calculaba antes de conocerse los datos, según la herramienta CME FedWatch. El aumento de precios al productor y el repunte del petróleo reforzaron la expectativa de que la Fed eleve las tasas de interés la semana próxima, algo que los mercados no esperaban con tanta fuerza días atrás. La decisión se conocerá el miércoles y llega en medio de presiones de Trump para que las tasas bajen en lugar de subir.

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) subió sus propias tasas de interés el jueves con el objetivo de contener la inflación. La entidad citó “el conflicto en Medio Oriente” y cómo este “continúa generando presiones inflacionarias”.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron hasta 4,95%, desde 4,83% al cierre del miércoles, su nivel más alto en casi tres años. Los bonos a 30 años alcanzaron su máximo en más de 19 años, y los de 2 años llegaron a su nivel más alto en más de dos años. El rendimiento a 10 años se ubica ahora muy por encima del 3,97% previo al inicio de la guerra con Irán, y volvió a niveles de otoño de 2023, cuando la Fed había llevado la tasa de referencia a máximos para controlar la inflación pospandemia.

Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird en Louisville, Kentucky, explicó el fenómeno: “Los rendimientos están subiendo en el extremo corto de la curva porque es probable que la Fed suba las tasas en los próximos meses. Los rendimientos están subiendo en el extremo largo de la curva debido a los problemas de deuda y déficit, y a una inflación persistente”. Mayfield agregó: “El aumento de los rendimientos es negativo para el mercado de valores. Reduce las valoraciones y encarece el funcionamiento de las empresas, además de encarecer la vida de los consumidores”.

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El Brent superó los 108 dólares y se estabilizó en 107,63 por las interrupciones en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. (REUTERS/Jeenah Moon)

Algunos inversionistas consideran que un rendimiento del 5% en el bono a 10 años podría ser el próximo punto de quiebre para los mercados. Sin embargo, estrategas del Comité de Investigación de Inversiones de Bank of America sostienen que el umbral más relevante podría ubicarse en 7%, en referencia a picos históricos de acciones de alta valoración en torno a ese nivel.

La suba del rendimiento del bono a 10 años también encareció las hipotecas y afectó al sector de la construcción. Un informe del jueves indicó que la tasa hipotecaria promedio a largo plazo en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en más de 14 meses, mientras que otro reporte mostró que las ventas de viviendas usadas cayeron en agosto a su ritmo más lento en más de un año. Esos datos impulsaron caídas en las acciones de constructoras: Lennar retrocedió 3,5% y D.R. Horton bajó 2,4%.

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En el segmento tecnológico, los gigantes de los semiconductores perdieron terreno y arrastraron al S&P 500, con caídas en Nvidia y Micron Technology. En contraste, Apple repuntó un día después de lanzar un iPhone de 1.999 dólares.

La cadena minorista Macy’s cayó 4,7% pese a reportar ganancias e ingresos trimestrales superiores a las expectativas de los analistas. La compañía elevó su previsión de ganancias para el año fiscal, aunque advirtió que “hay factores macroeconómicos y geopolíticos que podrían influir” en cuánto se sienten cómodos gastando sus clientes. Macy’s informó que recibió 116 millones de dólares en reembolsos de aranceles por parte del Gobierno: 98 millones de dólares durante el trimestre y otros 18 millones de dólares después de que este concluyera. El director ejecutivo de la cadena, Tony Spring, dijo a la agencia The Associated Press que la compañía está usando parte de esos fondos para bajar los precios de artículos como muebles y otras compras de alto valor.

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En los mercados bursátiles fuera de Estados Unidos, los índices retrocedieron en gran parte de Europa y Asia. El Hang Seng de Hong Kong cayó 1,3%, uno de los mayores retrocesos a nivel mundial en la jornada.