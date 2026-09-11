Estados Unidos

Exteniente de bomberos se declara culpable por grabar a sus compañeros con una cámara oculta en Miami-Dade

Manuel “Manny” Fernandez recibió una pena de tres años de libertad condicional luego de que la investigación encontrara más de 600 registros audiovisuales de 18 integrantes en baños del Departamento de Bomberos y Rescate del condado

Un hombre con barba blanca, cabello canoso y prenda a cuadros mira hacia la cámara sobre un fondo gris
Manuel “Manny” Fernandez, exteniente de Rescate de Bomberos de Miami-Dade, se declaró culpable de un cargo de voyeurismo mediante video en Florida (Miami-Dade County Corrections).
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El exteniente del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR), Manuel “Manny” Fernandez, se declaró culpable de voyeurismo mediante video tras una investigación por la grabación clandestina de 18 empleados en los baños de dos estaciones de bomberos del condado de Miami-Dade, Florida.

De acuerdo con NBC Miami, Fernandez asumió responsabilidad penal más de tres años después de que un empleado descubriera un dispositivo de grabación oculto en una estación.

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El acuerdo, aprobado por un juez y las víctimas, le impuso tres años de libertad condicional, sin pena de prisión ni será considerado un delincuente convicto.

Durante la audiencia en la que admitió su culpabilidad, Fernandez aseguró que todos los videos habían sido eliminados.

El juez le ordenó no acercarse a ninguna de las víctimas y le indicó que debe retirarse y evitar cualquier contacto si se cruza con alguna de ellas, incluso en un lugar público.

Un hombre de perfil con una camisa oscura habla frente a un micrófono dentro de una sala frente a un letrero de noticias
El acuerdo judicial por el caso de Miami-Dade le impuso a Fernandez tres años de libertad condicional, sin pena de prisión ni condición de delincuente condenado (Captura de video: NBC 6).

La investigación halló más de 600 grabaciones de 18 empleados

La investigación comenzó el 1 de abril de 2023, cuando un integrante de MDFR encontró un cargador de pared con puerto USB conectado en el baño de hombres de la Estación 69, en Doral, según la orden de arresto citada por CBS News Miami.

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El empleado avisó a sus supervisores, quienes determinaron que el dispositivo contenía una cámara oculta y notificaron a la policía.

La unidad forense de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade analizó el aparato y halló una tarjeta microSD con más de 600 videoclips de 18 miembros del personal, hombres y mujeres. Las grabaciones fueron realizadas entre el 11 de febrero y el 1 de abril de 2023.

La orden judicial señaló que las víctimas “fueron grabadas en vídeo mientras se encontraban en su estado más vulnerable, en su propio refugio, donde tenían absoluta expectativa de privacidad”.

Dos hombres vistos de perfil en primer plano con un faldón informativo en la parte inferior
La unidad forense de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade encontró más de 600 videoclips de 18 empleados grabados entre febrero y abril de 2023 (Captura de video: NBC 6).

Las grabaciones situaron la cámara en dos estaciones de Miami-Dade

Tras el descubrimiento, se inició una investigación para encontrar al responsable. Las autoridades identificaron en la microSD un video del 20 de febrero de 2023 en el que un hombre con uniforme gris de MDFR y un reloj plateado ajustaba una cámara dentro de un baño.

Otra grabación, fechada el 12 de marzo, situó el equipo en un baño de uso exclusivo para mujeres de la Estación 66, en Homestead.

Los baños que aparecen en las imágenes eran de acceso exclusivo para empleados, sin ingreso del público. La orden de arresto indicó que Fernandez era el único empleado que había trabajado en ambas estaciones en las fechas correspondientes, reportó CBS News Miami.

Cuando los agentes intentaron entrevistarlo el 24 de abril de 2023 en un centro de recuperación de Hollywood, el entonces teniente se negó a declarar sin la presencia de un abogado.

Durante esa reunión, los investigadores observaron que llevaba un reloj plateado similar al que aparece en las imágenes de video, precisó WVSN.

En mayo de 2024, NBC Miami informó que la policía había identificado a Fernandez como el principal sospechoso.

La orden de arresto fue emitida el 2 de julio de 2025 y Fernandez fue detenido cinco días después. En ese momento, fue acusado de 11 cargos de voyeurismo mediante video y posteriormente quedó en libertad bajo fianza.

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