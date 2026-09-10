Un exabogado que apuntó con un arma a su exesposa en Ohio fue declarado culpable de intento de asesinato

Matthew Exton fue declarado culpable tras intentar dispararle a su exesposa en un restaurante de Toledo. El arma no se accionó porque tenía el seguro puesto y un camarero lo redujo antes de un nuevo intento (Facebook: John Walton)

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Matthew Exton, un exabogado de Ohio, fue declarado culpable de intento de asesinato tras apuntar con un arma a su exesposa e intentar dispararle dentro de un restaurante de Toledo. Un camarero lo redujo antes de que pudiera manipular el seguro del arma e intentar disparar de nuevo.

El veredicto también incluye dos cargos de agresión agravada, cada uno con especificaciones relacionadas con el uso de armas de fuego. Sin embargo, Exton fue absuelto de un tercer cargo de agresión agravada.

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Anteriormente, en 2025, la Corte Suprema de Ohio suspendió su licencia profesional a raíz del incidente en el restaurante.

La sentencia está prevista para el 21 de septiembre y podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión, informó People.

El veredicto contra Matthew Exton también incluyó dos cargos de agresión agravada con especificaciones por uso de armas de fuego (Captura de video: COURT TV).

El seguro del arma evitó el disparo

El episodio ocurrió el 11 de abril de 2025 en el restaurante Souk, durante su noche de apertura. De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Lucas, Exton entró al local después de ver a su exesposa junto a familiares, cuando salía de otro restaurante ubicado al lado.

Antes de regresar armado, pidió una bebida para que la llevaran a la mesa donde estaba la mujer, escupió hacia el grupo y se retiró. Por consiguiente, volvió al establecimiento con una pistola Colt Defender y se dirigió directamente hacia ella, informó NBC News.

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Las imágenes difundidas por la fiscalía muestran que la mujer gritó “arma” cuando Exton sacó la pistola de su bolsillo y la apuntó. El arma no se disparó porque tenía puesto el seguro, según las autoridades.

Matthew Exton fue absuelto de un tercer cargo de agresión agravada en el juicio por el ataque en Toledo (Captura de video: John Walton).

En una declaración incluida en la solicitud de una orden de protección, la víctima explicó que Exton le apuntó al pecho y apretó el gatillo varias veces: “El arma emitía rápidos ‘clics’ al apretar el gatillo”.

La orden de arresto citada por People sostiene que Exton acercó el arma para manipular el seguro, en un aparente intento de efectuar un segundo disparo. Un camarero lo derribó antes de que pudiera hacerlo.

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La pistola tenía una bala en la recámara y otras siete en el cargador, precisó la Fiscalía del Condado de Lucas.

Exton atribuyó el episodio a conflictos surgidos por el divorcio

Durante el juicio, el acusado negó que hubiera intentado matar o herir a su exesposa: “No disparé. No la lastimé. No intenté lastimarla”.

Según su relato, apuntó el arma en un intento de demostrar que “hablaba en serio” respecto de una orden judicial.

Exton testificó que había trabajado como fiscal en Míchigan y que contaba con licencia para ejercer la abogacía en Ohio. En su trayectoria estuvo involucrado en casos de separaciones, derecho familiar y bancarrotas.

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La sentencia de Matthew Exton fue fijada para el 21 de septiembre y podría derivar en una pena de hasta 25 años de prisión (Captura de video: COURT TV).

En el tribunal contó que la separación de su exesposa en 2024 lo dejó sin vivienda. A su vez, aseguró que estaba “frustrado” por la forma en que su exesposa había gestionado aspectos del proceso de divorcio.

La Fiscalía del Condado de Lucas sostuvo, en cambio, que su conducta respondió a la intención de ejecutar públicamente a la mujer.

En un comunicado emitido tras el veredicto, la fiscal del condado Julia R. Bates afirmó: “Nada de su capacitación ni de las prácticas previas al inicio del restaurante pudo haber preparado al personal para lo que entró por esa puerta. El acusado no vino con la intención de comer. Vino lleno de ira y con la intención de ejecutar públicamente a su exesposa en ese mismo restaurante”.

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Luego añadió: “Agradecemos la labor del jurado esta semana y esperamos que su veredicto brinde cierto consuelo a quienes lo integran, así como a los empleados de Sabira que también fueron víctimas ese día. Los empleados y clientes que intervinieron para detener al acusado ese día son héroes”.