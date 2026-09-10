Un auto quedó al borde de un puente en Atlanta y el conductor fue visto con las piernas colgando sobre la autopista

Un conductor de 21 años fue retirado sin riesgo de un Mercedes-Benz GLC que quedó suspendido en un paso elevado de Atlanta tras un choque en la Interestatal 85 (Video: @TheOfficerTatum)

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El conductor fue retirado sin riesgo de un Mercedes-Benz GLC que quedó suspendido en el borde de un paso elevado en Atlanta, tras un choque ocurrido la noche del domingo.

El vehículo terminó encajado sobre la rampa de la Interestatal 85 y obligó a los equipos de emergencia a asegurar la estructura antes de retirarlo.

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El episodio ocurrió cerca de Windsor Street, en el empalme de las interestatales 20, 75 y 85. El automóvil volcó tras chocar contra un separador de cemento, superó el riel central del puente y quedó fuera de la vía elevada, con el ocupante visible desde abajo, según informó la televisora local FOX 5 Atlanta.

El conductor, de 21 años, viajaba por la rampa que conecta el distribuidor de las interestatales 75 y 85 con la I-20 East cuando perdió el control en una curva.

El informe del Departamento de Policía de Atlanta, citado por el diario estadounidense USA Today, indicó que el impacto contra la barrera derivó en el vuelco.

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La Policía de Atlanta indicó que el conductor perdió el control del Mercedes-Benz GLC en una curva de la rampa que conecta las interestatales 75 y 85 con la I-20 East (Captura de video)

El vehículo quedó atrapado sobre el viaducto

The Independent informó que el auto quedó a unos seis metros (20 pies) de altura, atrapado entre vigas de hormigón que sostienen el viaducto.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron las piernas y los pies de una persona colgando hacia el túnel bajo el paso elevado.

La posición final del vehículo llamó la atención de los automovilistas detenidos en la zona. Desde la calzada inferior se veía el Mercedes-Benz de costado, con las bolsas de aire desplegadas y dos pies que sobresalían por lo que parecía ser la ventanilla del lado del acompañante.

El incidente no dejó heridas críticas, según la información difundida por FOX 5 Atlanta y USA Today. Los bomberos estabilizaron el vehículo para impedir una caída y el ocupante logró salir por sus propios medios, sin que los rescatistas utilizaran equipos especiales para extraerlo.

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Los bomberos aseguraron el vehículo antes de retirarlo con una grúa

Los equipos de Atlanta Fire Rescue encontraron el automóvil en una “posición precaria”, según detalló FOX 5 Atlanta. El vehículo se sostenía sobre vigas de hormigón ubicadas por encima de la rampa de la Interestatal 85.

La prioridad de los rescatistas fue fijar el auto antes de cualquier maniobra. Luego de que el conductor abandonó el habitáculo, una grúa elevó el Mercedes-Benz y lo retiró de la estructura.

El Mercedes-Benz quedó atrapado a unos seis metros de altura entre vigas de hormigón del viaducto, fuera de la vía elevada (Captura de video)

El conductor recibió atención de Grady EMS en el lugar. Después, el personal médico lo trasladó al Grady Hospital, señaló USA Today a partir del parte policial.

La publicación también recogió el relato de dos personas que filmaron la escena cuando salían de un club. Kalena Boykin y Michael Cunningham Jr. dijeron a la televisora WSB-TV que primero advirtieron una congestión vehicular y luego miraron hacia arriba.

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“Miramos hacia arriba y vimos pies”, relató Boykin a la televisora, según la cobertura del diario estadounidense. Los testigos también observaron escombros sobre la calzada y a varias personas reunidas cerca del accidente.

La Policía de Atlanta no difundió la identidad del conductor ni información adicional sobre las causas del hecho. La versión expuesta ante los agentes fue que el joven perdió el control del auto antes de golpear el separador central.

The Independent señaló que, una vez retirada la unidad, la carretera volvió a abrirse al tránsito. La investigación continúa para establecer las circunstancias que llevaron al Mercedes-Benz a quedar suspendido sobre la autopista.

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