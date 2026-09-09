El plan de supermercados municipales de Mamdani enfrenta una nueva demanda por “competencia desleal”

Los supermercados municipales de Nueva York no pagarían alquiler ni ciertos impuestos y recibirían subsidios para aplicar una rebaja del 30% en productos básicos (Nycmayorsoffice/Michael Appleton/Mayoral Photography Office).

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Una nueva demanda federal contra los supermercados municipales de Nueva York abrió otro frente judicial para el alcalde Zohran Mamdani. Comerciantes del sector lo acusan de impulsar una política que impactaría en la competencia con los negocios privados.

La presentación fue realizada por la Asociación Nacional de Supermercados, que sostiene que el plan para abrir cinco locales, uno por cada condado de la ciudad, generaría una competencia desleal y podría llevar al cierre de negocios.

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El reclamo apunta a que los futuros supermercados municipales no pagarían alquiler ni determinados impuestos y, además, recibirían subsidios para compensar las pérdidas derivadas de aplicar un descuento del 30% en productos de la canasta básica, precisó The New York Post.

La entidad reclama que, si la ciudad otorga ayuda económica a los operadores de esos mercados, sus afiliados también puedan acceder a condiciones similares.

Anthony Peña, presidente de la asociación que agrupa a 200 miembros y 450 supermercados en la ciudad, dijo a EFE que no rechazan la apertura de nuevos comercios por parte del municipio, pero exigen que ocurra “en igualdad de condiciones”.

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“Los comerciantes no pueden competir con eso. Los contribuyentes pagarán las pérdidas de ese operador privado”, señaló.

La acción judicial fue presentada en la corte federal de Manhattan y se suma a otras dos demandas ya iniciadas en la Corte Suprema estatal por la Coalición Empresarial Multicultural (MBC), integrada por 50 cámaras de comercio de distintos grupos étnicos, reportó The New York Post.

Anthony Peña, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados, exigen igualdad de condiciones frente a los supermercados municipales (@NYCMayor).

Una propuesta alternativa: ayudas directas a pequeños negocios

De acuerdo con EFE, Peña se reunió con representantes del alcalde para proponer que la ciudad subsidie a pequeños comercios y les permita vender productos básicos con una rebaja del 20%.

A su juicio, ofrecer una reducción del 30% no es viable para los negocios independientes porque entre el 30% y el 38% de sus ingresos se destina a gastos como alquiler, electricidad, seguros y salarios.

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El dirigente añadió que la ciudad podría orientar esos recursos a reducir el costo de operar en Nueva York, subsidiar pequeños negocios o reforzar la asistencia alimentaria de las cerca de dos millones de personas que reciben cupones de alimentos y que, según dijo, han sufrido recortes en sus beneficios.

Al mismo tiempo, afirmó que la política municipal transmite “un mensaje equivocado” al sugerir que los pequeños negocios cobran de más, cuando el margen de ganancia del sector se ubica entre el 3% y el 4%.

La acción judicial se sumó a otras dos demandas impulsadas por la Coalición Empresarial Multicultural contra la iniciativa de Zohran Mamdani (REUTERS/Jeenah Moon).

El plan de Mamdani prevé cinco supermercados para 2029 y enfrenta objeciones del sector

El plan del alcalde de Nueva York forma parte de su estrategia para reducir el costo de vida en la ciudad y fue uno de los ejes de su campaña de 2025, indicó The New York Post.

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Desde su anuncio, bodegueros y supermercados cuestionan el uso de impuestos para financiar una iniciativa que competiría directamente con ellos.

El proyecto contempla la apertura del primer supermercado en Hunts Point, en El Bronx, en 2027, y de otro en East Harlem en 2029, informó EFE.

Aunque todavía no se anunciaron las fechas de inauguración de las tiendas en Brooklyn, Queens y Staten Island, se prevé que los cinco establecimientos estén operativos para 2029, con una inversión total de USD 70 millones.

Anteriormente, cuando se presentó la primera demanda, Mamdani defendió la viabilidad jurídica de la propuesta: “Tengo plena confianza tanto en la legalidad de esta medida y en que se sostendrá ante los tribunales como en la importancia de llevarla a cabo”.

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