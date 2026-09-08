Cuatro miembros de una familia de Florida permanecen desaparecidos después de que se perdiera el rastro de su avioneta en las Bahamas

Una avioneta que viajaba de Bahamas a Florida desapareció el lunes por la mañana cerca de Andros Island y activó un operativo de búsqueda

Guardar

Una avioneta que regresaba a Florida desde Bahamas desapareció el lunes por la mañana y activó un operativo de búsqueda en aguas cercanas a la isla de Andros. Las autoridades de ambos países informaron que cuatro miembros de una familia viajaban a bordo de la aeronave, cuyo rastro se perdió poco antes de llegar a territorio estadounidense.

La aeronave había partido desde Great Harbour Cay, en el archipiélago bahameño, con destino al aeropuerto Miami Executive, en el condado de Miami-Dade. De acuerdo con la información difundida por CBS News Miami, el último contacto conocido se registró a las 11:04 de la mañana, cerca del lado occidental de Andros Island. A partir de ese momento, los organismos de emergencia comenzaron a coordinar tareas para ubicar el aparato.

PUBLICIDAD

La Policía de Bahamas sostuvo que los equipos locales trabajaban sobre la hipótesis de que el avión pudo haber caído al mar frente a Red Bays, en North Andros. Esa misma información fue retomada por el medio estadounidense, que citó además a voceros oficiales y a familiares de los ocupantes.

La aeronave viajaba con cuatro integrantes de una misma familia

Los cuatro ocupantes de la aeronave eran Mario Lamar, Lili Lamar, Sofia Sosa y Christian Sosa, integrantes de una misma familia

Entre los ocupantes se encontraban Mario Lamar, de 80 años, Lili Lamar, de 79, y sus nietos Sofia Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22. La identificación de los pasajeros fue dada a conocer por un familiar en declaraciones reproducidas por CBS News Miami y por otros medios estadounidenses que siguieron el caso.

PUBLICIDAD

Según esa reconstrucción, Mario Lamar era quien pilotaba el avión y tenía más de 40 años de experiencia de vuelo. Ese dato fue mencionado por un portavoz de la familia, que buscó aportar contexto sobre la trayectoria del hombre al mando de la aeronave desaparecida.

La Policía de Bahamas precisó, además, que se trataba de una Piper PA-34 de cinco plazas, identificada con la matrícula N212ML. También indicó que el control aéreo perdió comunicación cuando el avión se encontraba a unos 13 millas al oeste de Andros Island, es decir, a cerca de 21 kilómetros del punto de referencia señalado por las autoridades.

PUBLICIDAD

La búsqueda incluyó apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos

La Guardia Costera de Estados Unidos se sumó a la búsqueda de la avioneta desaparecida con un HC-144 Ocean Sentry, tras un pedido de asistencia de Bahamas

Las autoridades bahameñas solicitaron asistencia a la Guardia Costera de Estados Unidos alrededor de las 2 de la tarde, tal y como informó CBS News Miami. A partir de ese pedido, el centro de mando del distrito sudeste coordinó el despliegue de un HC-144 Ocean Sentry para colaborar en la búsqueda del avión siniestrado.

La intervención estadounidense se produjo mientras los equipos locales ya desarrollaban tareas en el área donde se presumía que la aeronave había descendido o impactado. Sin embargo, el avance del operativo se vio condicionado por las condiciones meteorológicas.

La Policía de Bahamas aseguró que la búsqueda tuvo que ser suspendida por el mal tiempo, aunque no precisó en ese momento cuándo sería retomada. Ese detalle dejó abierta la incertidumbre sobre los tiempos de un operativo que dependía tanto de la visibilidad como del estado del mar.

PUBLICIDAD

La familia pidió ayuda y reclamó cualquier dato sobre el recorrido del vuelo

En medio de la búsqueda, allegados a los pasajeros difundieron un pedido público para obtener información de personas que pudieran haber visto algo en la zona. La familia solicitó colaboración a pescadores, navegantes, pilotos y residentes de Andros Island, al considerar que cualquier detalle podía resultar útil para los rescatistas.

Silvia Larrieu, sobrina de Mario y Lili Lamar, expresó en un video citado por el Miami Herald un mensaje directo sobre la urgencia del caso. “Por favor, ayuden”, pidió. Luego agregó: “Le pido a cualquiera que pueda colaborar con las tareas de búsqueda y rescate que lo haga. Necesitamos traerlos de regreso a casa”, afirmó, de acuerdo con esa publicación.

PUBLICIDAD

En un comunicado también recogido por medios locales, las familias Lamar y Sosa remarcaron que “cada pieza de información, por más insignificante que parezca, podría ser importante”. Más tarde, agradecieron a quienes participaban del operativo y a las personas que se habían comunicado para ofrecer apoyo.

“Las familias Lamar y Sosa están profundamente agradecidas con todos los que participan en la búsqueda y con quienes se acercaron con su apoyo”, señalaron en esa declaración. También pidieron mantener en los pensamientos y oraciones a Mario, Lili, Christian y Sofi, al tiempo que reclamaron privacidad mientras aguardaban novedades.

PUBLICIDAD

Hasta la última actualización publicada por CBS News Miami, no se había informado el hallazgo de la aeronave ni de sus ocupantes, y las tareas seguían sujetas a la evolución del clima en la zona de búsqueda.