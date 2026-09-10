La TSA considera permitir que algunos pasajeros de PreCheck lleven botellas llenas de agua al control de seguridad

La TSA evalúa flexibilizar el ingreso de líquidos para algunos viajeros de TSA PreCheck en aeropuertos con tecnología específica (REUTERS/Jonathan Ernst)

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La TSA evalúa flexibilizar líquidos para una parte de los viajeros inscritos en TSA PreCheck. La medida, aún bajo estudio según CBS News y ABC News, permitiría que algunos pasajeros atraviesen el control de seguridad con botellas de agua llenas en aeropuertos con tecnología específica.

La revisión busca evitar que los pasajeros deban desechar bebidas antes de ingresar a las zonas de embarque. El beneficio quedaría limitado a viajeros elegibles y a terminales con equipos capaces de examinar el contenido de los envases.

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La tecnología que permitiría detectar el contenido de las botellas

El plan inicial se concentraría en aeropuertos que ya cuentan con escáneres de tomografía computarizada, conocidos como CT, y sistemas de detección automatizada. Estas herramientas pueden distinguir el agua de otros líquidos y detectar posibles amenazas.

Los equipos no solo revisan el envase: también analizan su contenido. Esa capacidad podría habilitar una excepción para viajeros de PreCheck en algunos puntos de control.

La TSA no informó qué aeropuertos integrarían la primera etapa ni cuándo podría comenzar la revisión de la política de líquidos (REUTERS/Adam Gray)

Los funcionarios consultados por CBS News no identificaron los aeropuertos que integrarían la primera etapa. Tampoco precisaron una fecha de puesta en marcha ni la cantidad de pasajeros que podría acceder al cambio.

La cobertura en vivo de ABC News, cadena estadounidense, coincidió en que la agencia estudia una revisión de la política de líquidos.

Siguiendo esta línea, la emisora no indicó qué categoría de viajeros alcanzaría la medida ni cómo funcionaría una futura aplicación.

La regla tres-uno-uno seguirá vigente para el equipaje de mano

La información disponible no permite afirmar que todos los miembros de PreCheck podrán llevar agua a bordo. La evaluación depende de las condiciones técnicas de cada terminal.

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La Administración de Seguridad en el Transporte no prevé eliminar las restricciones actuales sobre líquidos. La regla tres-uno-uno establece que los líquidos de cabina deben transportarse en recipientes de hasta 100 ml.

La medida permitiría pasar por el control de seguridad con botellas de agua llenas sin desechar bebidas antes del embarque (REUTERS/Jonathan Ernst)

Ese límite equivale a 100 ml (3,4 onzas) y sigue vigente para el equipaje de mano. La posible autorización para botellas llenas sería una excepción vinculada a controles con tecnología más avanzada, no un reemplazo inmediato de la norma.

Según las fuentes consultadas por CBS News, la TSA todavía no compró esa tecnología en una escala suficiente para extenderla a todo el país. Además, el organismo no cuenta con financiamiento para desplegar el sistema a nivel nacional.

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La disponibilidad de equipos podría hacer que la experiencia de los pasajeros varíe según el aeropuerto y el puesto de control asignado.

La evaluación no garantiza que un viajero aprobado por el programa pueda conservar una bebida en todos sus trayectos.

PreCheck podría sumar una ventaja para algunos viajeros

El programa TSA PreCheck permite a los viajeros aprobados evitar las filas estándar y acceder a un proceso de seguridad diferenciado. La inscripción exige una revisión previa antes de que el solicitante obtenga la autorización.

La membresía tiene una vigencia de cinco años y puede costar USD 85 o menos, según el proveedor de inscripción autorizado.

La posible autorización para llevar botellas de agua llenas sería una excepción para TSA PreCheck y no un reemplazo de la norma actual (REUTERS/Kylie Cooper)

El posible cambio sobre el agua sumaría una ventaja para algunos integrantes, aunque todavía no existe una decisión anunciada.

La discusión aparece pocos días después del lanzamiento de Gateside by TSA, un programa de acceso a áreas de embarque para integrantes de PreCheck.

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El programa habilita a personas aprobadas que no tienen pasaje aéreo a pasar el control de seguridad y entrar en áreas de embarque.

La primera fase de Gateside by TSA funciona en 13 aeropuertos. La TSA planea ampliar la propuesta después de revisar el volumen de pasajeros y sus efectos sobre la operación de las terminales.

Por ahora, los viajeros deben atender las indicaciones de cada aeropuerto y tomar la regla vigente como referencia al preparar el equipaje de mano.