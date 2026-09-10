Estados Unidos

La TSA considera permitir que algunos pasajeros de PreCheck lleven botellas llenas de agua al control de seguridad

La medida permanecería limitada a viajeros elegibles y a terminales con equipos capaces de analizar el contenido de los envases antes del acceso a las zonas de embarque

La TSA evalúa flexibilizar el ingreso de líquidos para algunos viajeros de TSA PreCheck en aeropuertos con tecnología específica (REUTERS/Jonathan Ernst)
La TSA evalúa flexibilizar el ingreso de líquidos para algunos viajeros de TSA PreCheck en aeropuertos con tecnología específica (REUTERS/Jonathan Ernst)
Guardar

La TSA evalúa flexibilizar líquidos para una parte de los viajeros inscritos en TSA PreCheck. La medida, aún bajo estudio según CBS News y ABC News, permitiría que algunos pasajeros atraviesen el control de seguridad con botellas de agua llenas en aeropuertos con tecnología específica.

La revisión busca evitar que los pasajeros deban desechar bebidas antes de ingresar a las zonas de embarque. El beneficio quedaría limitado a viajeros elegibles y a terminales con equipos capaces de examinar el contenido de los envases.

PUBLICIDAD

La tecnología que permitiría detectar el contenido de las botellas

El plan inicial se concentraría en aeropuertos que ya cuentan con escáneres de tomografía computarizada, conocidos como CT, y sistemas de detección automatizada. Estas herramientas pueden distinguir el agua de otros líquidos y detectar posibles amenazas.

Los equipos no solo revisan el envase: también analizan su contenido. Esa capacidad podría habilitar una excepción para viajeros de PreCheck en algunos puntos de control.

La TSA no informó qué aeropuertos integrarían la primera etapa ni cuándo podría comenzar la revisión de la política de líquidos (REUTERS/Adam Gray)
La TSA no informó qué aeropuertos integrarían la primera etapa ni cuándo podría comenzar la revisión de la política de líquidos (REUTERS/Adam Gray)

Los funcionarios consultados por CBS News no identificaron los aeropuertos que integrarían la primera etapa. Tampoco precisaron una fecha de puesta en marcha ni la cantidad de pasajeros que podría acceder al cambio.

La cobertura en vivo de ABC News, cadena estadounidense, coincidió en que la agencia estudia una revisión de la política de líquidos.

Siguiendo esta línea, la emisora no indicó qué categoría de viajeros alcanzaría la medida ni cómo funcionaría una futura aplicación.

La regla tres-uno-uno seguirá vigente para el equipaje de mano

La información disponible no permite afirmar que todos los miembros de PreCheck podrán llevar agua a bordo. La evaluación depende de las condiciones técnicas de cada terminal.

PUBLICIDAD

La Administración de Seguridad en el Transporte no prevé eliminar las restricciones actuales sobre líquidos. La regla tres-uno-uno establece que los líquidos de cabina deben transportarse en recipientes de hasta 100 ml.

La medida permitiría pasar por el control de seguridad con botellas de agua llenas sin desechar bebidas antes del embarque (REUTERS/Jonathan Ernst)
La medida permitiría pasar por el control de seguridad con botellas de agua llenas sin desechar bebidas antes del embarque (REUTERS/Jonathan Ernst)

Ese límite equivale a 100 ml (3,4 onzas) y sigue vigente para el equipaje de mano. La posible autorización para botellas llenas sería una excepción vinculada a controles con tecnología más avanzada, no un reemplazo inmediato de la norma.

Según las fuentes consultadas por CBS News, la TSA todavía no compró esa tecnología en una escala suficiente para extenderla a todo el país. Además, el organismo no cuenta con financiamiento para desplegar el sistema a nivel nacional.

La disponibilidad de equipos podría hacer que la experiencia de los pasajeros varíe según el aeropuerto y el puesto de control asignado.

La evaluación no garantiza que un viajero aprobado por el programa pueda conservar una bebida en todos sus trayectos.

PreCheck podría sumar una ventaja para algunos viajeros

El programa TSA PreCheck permite a los viajeros aprobados evitar las filas estándar y acceder a un proceso de seguridad diferenciado. La inscripción exige una revisión previa antes de que el solicitante obtenga la autorización.

La membresía tiene una vigencia de cinco años y puede costar USD 85 o menos, según el proveedor de inscripción autorizado.

La posible autorización para llevar botellas de agua llenas sería una excepción para TSA PreCheck y no un reemplazo de la norma actual (REUTERS/Kylie Cooper)
La posible autorización para llevar botellas de agua llenas sería una excepción para TSA PreCheck y no un reemplazo de la norma actual (REUTERS/Kylie Cooper)

El posible cambio sobre el agua sumaría una ventaja para algunos integrantes, aunque todavía no existe una decisión anunciada.

La discusión aparece pocos días después del lanzamiento de Gateside by TSA, un programa de acceso a áreas de embarque para integrantes de PreCheck.

El programa habilita a personas aprobadas que no tienen pasaje aéreo a pasar el control de seguridad y entrar en áreas de embarque.

La primera fase de Gateside by TSA funciona en 13 aeropuertos. La TSA planea ampliar la propuesta después de revisar el volumen de pasajeros y sus efectos sobre la operación de las terminales.

Por ahora, los viajeros deben atender las indicaciones de cada aeropuerto y tomar la regla vigente como referencia al preparar el equipaje de mano.

Temas Relacionados

TSAAeropuertosSeguridad aéreaEstados UnidosEstados Unidos NoticiasTSA PreCheck

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo obtener alimentos gratis o más baratos en Nueva York: tres programas y sus requisitos

Health Bucks, Get the Good Stuff y Groceries to Go brindan distintas formas de aliviar el gasto familiar, según la situación económica, el uso de SNAP y las necesidades médicas de cada solicitante

Cómo obtener alimentos gratis o más baratos en Nueva York: tres programas y sus requisitos

Donald Trump dijo que la guerra con Irán terminará después de las legislativas de noviembre: “Tratan de influir en las elecciones”

El presidente de Estados Unidos acusó al régimen de Teherán de intentar influir en los comicios para favorecer a legisladores que permitan avanzar hacia un arma nuclear. El mandatario también dejó abierta la posibilidad de una salida diplomática, aunque aclaró que no es la vía que su gobierno está priorizando

Donald Trump dijo que la guerra con Irán terminará después de las legislativas de noviembre: “Tratan de influir en las elecciones”

Florida demanda a Netflix por “monitorizar” la actividad de niños y usar sus datos con fines publicitarios

La presentación judicial reclama que la empresa elimine la información recopilada, retire funciones que, según la acusación, fomentan el consumo compulsivo en menores y afronte sanciones económicas

Florida demanda a Netflix por “monitorizar” la actividad de niños y usar sus datos con fines publicitarios

Las olas golpearon casas de hasta USD 6 millones y dañaron el paseo marítimo de Long Beach

Un Súper El Niño, niveles extraordinarios del océano y un oleaje generado por los remanentes del huracán Marie agravaron la vulnerabilidad del litoral californiano

Las olas golpearon casas de hasta USD 6 millones y dañaron el paseo marítimo de Long Beach

Scott Bessent reivindicó el uso del Tesoro de Estados Unidos como herramienta de política exterior en América Latina

El secretario del Tesoro admite que la intervención cambiaria previa a las legislativas de octubre buscaba sostener a Milei y anticipa una disputa global entre tres modelos económicos

Scott Bessent reivindicó el uso del Tesoro de Estados Unidos como herramienta de política exterior en América Latina

TECNO

Descubren vulnerabilidad en WeChat que permitía el secuestro de cuentas mediante llamadas entrantes

Descubren vulnerabilidad en WeChat que permitía el secuestro de cuentas mediante llamadas entrantes

Así es la función del iPhone 18 Pro y Pro Max que detecta fotografías auténticas

PS Plus Extra y Premium se renuevan en septiembre con diez increíbles videojuegos para PS4 y PS5

Usuarios reportan desaparición del velocímetro de Google Maps en Android Auto

Cuándo lanzará Apple el iPhone 18 y por qué no se mostró hoy en el Apple Event

ENTRETENIMIENTO

La película biográfica de Snoop Dogg ficha a SwayvoTwain para interpretar a Biggie

La película biográfica de Snoop Dogg ficha a SwayvoTwain para interpretar a Biggie

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

‘Superman’: fecha de estreno en Netflix de la película protagonizada por David Corenswet

Leah Shutkever recupera el récord mundial por comer un burrito en solo 30 segundos

¿Se acaba Jimmy Kimmel Live!? ABC responde a los rumores sobre su futuro

MUNDO

La escalada entre los hutíes y Arabia Saudita amenaza el tránsito de petróleo por el mar Rojo

La escalada entre los hutíes y Arabia Saudita amenaza el tránsito de petróleo por el mar Rojo

Reino Unido acusó a un ciudadano británico de colaborar con la inteligencia militar rusa en un plan de sabotaje

Por primera vez desde que comenzó la guerra, Ucrania lanzó un ataque contra una planta de gas en el Ártico ruso

“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos