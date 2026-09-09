Estados Unidos

Cómo obtener alimentos gratis o más baratos en Nueva York: tres programas y sus requisitos

Health Bucks, Get the Good Stuff y Groceries to Go brindan distintas formas de aliviar el gasto familiar, según la situación económica, el uso de SNAP y las necesidades médicas de cada solicitante

Nueva York ofrece tres programas de alimentos gratis o más baratos: Health Bucks, Get the Good Stuff y Groceries to Go (REUTERS/Jeenah Moon)
Nueva York ofrece tres programas de alimentos gratis o más baratos: Health Bucks, Get the Good Stuff y Groceries to Go (REUTERS/Jeenah Moon)
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Nueva York ofrece tres programas para acceder a alimentos gratis o más baratos. Las iniciativas incluyen cupones para mercados de agricultores, incentivos para compras con SNAP y créditos mensuales para personas con enfermedades crónicas.

Health Bucks permite comprar frutas y verduras en mercados de agricultores. Get the Good Stuff duplica parte del dinero del SNAP usado en productos frescos. Groceries to Go financia compras y entregas a domicilio para personas con inseguridad alimentaria que reciben atención a través de NYC Health + Hospitals Care.

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Los programas cobran relevancia en medio de los recortes al SNAP y de la presión sobre los hogares por el costo de la vivienda, la comida y el cuidado infantil.

Al menos 22.000 neoyorquinos perdieron los beneficios del Programa de Cupones para Alimentos después de que el gobierno del presidente Donald Trump amplió los requisitos laborales para participar.

Tras los cambios federales, 15.000 refugiados, solicitantes de asilo o víctimas de trata cumplen las condiciones para recibir el beneficio.

Los recortes al SNAP y el aumento del costo de la vivienda, la comida y el cuidado infantil elevaron la presión sobre los hogares de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)
Los recortes al SNAP y el aumento del costo de la vivienda, la comida y el cuidado infantil elevaron la presión sobre los hogares de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

La organización contra la pobreza Robin Hood encontró que el 40% de las familias con hijos en la ciudad tiene dificultades económicas cada semana para comprar suficiente comida, mientras los bancos de alimentos informan un aumento de usuarios.

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Health Bucks entrega cupones para mercados de agricultores

William Fowler, vocero del Departamento de Salud e Higiene Mental, sostuvo que la administración de la ciudad destinó más de USD 850 millones en el presupuesto de este año a comidas gratuitas, programas de alimentos y asistencia para neoyorquinos de bajos ingresos.

También indicó que el presupuesto de 2026 elevó la financiación para bancos de alimentos e incorporó fondos permanentes para otros programas.

“Su objetivo es prevenir el acceso a los alimentos antes de que se produzca una emergencia, antes de que alguien tenga que recurrir al último recurso posible para alimentarse”, dijo Abby de Riel, gerente de comunicaciones y desarrollo de Equity Advocates, citada por la publicación.

La ciudad de Nueva York destinó más de USD 850 millones a comidas gratuitas, programas de alimentos y asistencia para neoyorquinos de bajos ingresos (REUTERS/Jeenah Moon)
La ciudad de Nueva York destinó más de USD 850 millones a comidas gratuitas, programas de alimentos y asistencia para neoyorquinos de bajos ingresos (REUTERS/Jeenah Moon)

Health Bucks es un sistema de cupones de USD 2 que los neoyorquinos pueden usar en mercados de agricultores, incluso si no reciben SNAP, informó Gothamist, medio local.

Quienes reciben SNAP pueden obtener USD 2 en cupones por cada USD 2 que gasten en un mercado de agricultores, con un tope de USD 10 por día.

Quienes no reciben ese beneficio pueden conseguir los cupones a través de organizaciones sin fines de lucro o grupos religiosos para usarlos en esos mismos mercados.

La ciudad cuenta con más de 100 mercados de agricultores y puestos de venta de productos agrícolas durante el verano y el otoño.

Para encontrar el más cercano, los residentes pueden consultar el mapa oficial de la ciudad o enviar por mensaje de texto “so good” al 55676, o “muy rico” en español.

Get the Good Stuff duplica el dinero destinado a productos frescos

Get the Good Stuff duplica el dinero del SNAP destinado a frutas, verduras y legumbres en supermercados adheridos, con un máximo de USD 10 por día (REUTERS/Jeenah Moon)
Get the Good Stuff duplica el dinero del SNAP destinado a frutas, verduras y legumbres en supermercados adheridos, con un máximo de USD 10 por día (REUTERS/Jeenah Moon)

Get the Good Stuff es un programa de incentivos para personas que reciben SNAP y compran en supermercados adheridos.

Por cada dólar del beneficio gastado en frutas, verduras o legumbres, el hogar recibe otro dólar para su siguiente compra, con un máximo de USD 10 diarios.

El programa dispone de USD 3 millones y funciona en alrededor de dos docenas de tiendas participantes. No tiene ninguna sede en Staten Island.

Defensores de la alimentación saludable señalaron que este esquema puede aliviar la situación de hogares cuyos beneficios mensuales fueron reducidos por no cumplir con los nuevos requisitos laborales.

Groceries to Go otorga créditos para compras a pacientes crónicos

Groceries to Go otorga créditos mensuales de USD 110 o USD 270 para compras de alimentos a personas con inseguridad alimentaria y enfermedades crónicas (REUTERS/Jeenah Moon)
Groceries to Go otorga créditos mensuales de USD 110 o USD 270 para compras de alimentos a personas con inseguridad alimentaria y enfermedades crónicas (REUTERS/Jeenah Moon)

Groceries to Go está dirigido a personas con inseguridad alimentaria que también viven con enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión. La iniciativa financia la entrega gratuita de comestibles, incluidos impuestos y propina.

Para acceder, los beneficiarios deben formar parte de NYC Health + Hospitals Care, el programa que ofrece atención médica gratuita o de bajo costo a neoyorquinos que no pueden pagar un seguro.

El esquema otorga USD 110 mensuales para hogares de una o dos personas y USD 270 para hogares de tres integrantes o más.

Los usuarios emplean esos créditos mediante una aplicación para retirar sus compras o recibirlas en sus casas. El año pasado, el programa de entrega a domicilio asistió a más de 3.000 residentes.

Según las autoridades municipales, Groceries to Go estaba suspendido temporalmente por una demora en la tramitación de un contrato administrativo.

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