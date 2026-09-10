Estados Unidos

Un error dejó a más de 8.000 residentes de Michigan con licencias de conducir con la cara de otra persona

La Oficina de la Secretaría de Estado informó que una tanda tramitada el 26 de agosto salió con una imagen de archivo en la esquina inferior derecha y una fecha de nacimiento errónea. Las nuevas credenciales corregidas ya fueron enviadas por correo

Licencia de conducir de Michigan dentro de una funda de papel, con la fotografía de una mujer, una firma y una foto pequeña en la esquina inferior
La falla afectó a un lote de documentos emitidos el 26 de agosto de 2026 y mostró una imagen genérica de archivo en lugar de la foto secundaria del titular (Captura de video: ABC 13 ON YOUR SIDE).
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En Michigan, cerca de 8.200 personas recibieron licencias de conducir mejoradas o tarjetas de identificación estatales recién emitidas con el rostro de otra persona debido a un error de impresión atribuido al proveedor Idemia, según informó la Oficina de la Secretaría de Estado.

La falla afectó a un lote de documentos emitidos el 26 de agosto de 2026. Las credenciales defectuosas no incluían datos de otro residente, sino información genérica utilizada como ejemplo visual.

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En lugar de la imagen secundaria del titular y su fecha de nacimiento, aparecía una fotografía de archivo junto con la fecha de nacimiento del 12 de enero de 1967.

Una residente advirtió el error al revisar su documento recién llegado por correo

Lanita Nelson, una de las afectadas, contó a CBS News Detroit que detectó el problema al revisar su nueva licencia mejorada: “Seguí mirando y pensé: ‘Hay un hombre en la esquina inferior’. Seguí mirando y estaba sonriendo. Pensé: ‘¿Qué está pasando?’”

Luego advirtió que, junto a esa imagen, figuraba una fecha que no le correspondía: “En la parte inferior derecha de mi licencia aparece la cara de un hombre con una fecha de nacimiento falsa: 12 de enero de 1967. Pensé: ‘No, esto no me corresponde. Esto no puede ser cierto’”.

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Tras su descubrimiento, la mujer recurrió a Google para tratar de entender qué había pasado. Según relató a CBS News Detroit, buscó: “¿Quién es este hombre en mi licencia mejorada?”. Así descubrió que otras personas en Michigan habían recibido documentos con la misma imagen genérica.

Nelson explicó que, además de la sorpresa inicial, le preocupaba tener que presentar una credencial con datos incorrectos durante un control policial: “Si le enseño esto a la policía y me meto en líos y me paran, van a intentar llevarme a la cárcel”.

Primer plano de un documento de identidad que muestra código mecanizable, la fecha 01/12/67 y el retrato impreso de un hombre sonriente
Un error de impresión atribuido a un proveedor hizo que cerca de 8.200 personas recibieran en Michigan licencias e identificaciones con el rostro de otra persona (Captura de video: ABC 13 ON YOUR SIDE).

Un error en su licencia frustró el viaje de cumpleaños de otra residente

Otro caso recogido por The New York Times fue el de Michelle Thomas, que esperaba usar su nueva licencia mejorada para cruzar a pie el puente recientemente inaugurado entre Detroit y Canadá con motivo de su cumpleaños número 36.

“La miré, la inspeccioné y vi a un hombre cualquiera en la esquina de la licencia, donde se supone que debería estar mi foto. Pensé: ‘¿Quién es este?’”, declaró al diario.

Desde el año pasado, en Estados Unidos se exige contar con identificaciones compatibles con Real ID para abordar vuelos internos, aunque también se aceptan pasaportes y otros documentos reconocidos por el gobierno federal.

Cinco estados, Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, emiten además licencias o identificaciones mejoradas. Esos documentos permiten viajes terrestres y marítimos entre Canadá, México, Bermudas y el Caribe sin pasaporte.

Thomas dijo al diario que no cree que la tarjeta corregida llegue a tiempo para su cumpleaños y que, en lugar del cruce previsto, posiblemente celebrará con una cena familiar en un restaurante local.

Licencia de conducir de Michigan con datos censurados y un círculo amarillo que señala una pequeña fotografía en la esquina inferior derecha
Las licencias e identificaciones defectuosas en Michigan incluían la fecha de nacimiento de ejemplo del 12 de enero de 1967, sin exponer datos de un residente real (Captura de video: CBS News Detroit).

Michigan ya envió los reemplazos y no es necesario iniciar ningún trámite

La Oficina de la Secretaría de Estado de Michigan indicó en un comunicado que quienes recibieron una licencia o identificación con errores de impresión no deben realizar ningún trámite adicional para obtener el reemplazo.

Las tarjetas corregidas ya fueron enviadas por correo de forma automática a todas las personas afectadas.

Mientras esperan el reemplazo, los usuarios pueden imprimir una credencial temporal en el portal oficial Michigan.gov/SOS.

Si la licencia o identificación anterior todavía no venció, es válida para ser utilizada.

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