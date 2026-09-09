El Gobierno de Estados Unidos declaró a la ecuatoriana Los Tiguerones como organización terrorista

Los Tiguerones tienen sus inicios en Ecuador. En los lugares donde logran asentarse con su abanico de delitos pintan paredes con su marca y frases para espantar a otras bandas

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Estados Unidos declaró a Los Tiguerones como organización terrorista, una decisión que amplía la ofensiva de Washington contra las bandas criminales ecuatorianas y que estuvo acompañada por sanciones contra ex funcionarios, nuevos fondos de asistencia y promesas de mayor cooperación en seguridad con Ecuador.

El anuncio se produjo este miércoles, después de la reunión del secretario de Estado, Marco Rubio, con el presidente, Daniel Noboa, en una jornada en la que el Gobierno estadounidense presentó nuevas medidas contra estructuras delictivas a las que vinculó con el narcotráfico, ataques armados y redes de corrupción. El funcionario también confirmó que pedirá más recursos para apoyar la lucha ecuatoriana contra el crimen organizado y la minería ilegal.

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Rubio informó en Quito que su país incorporó a Los Tiguerones a la lista de organizaciones terroristas extranjeras. En su comparecencia, recordó que en julio Estados Unidos ya había adoptado medidas similares contra otras bandas ecuatorianas, entre ellas Los Lobos y Los Choneros.

El secretario de Estado definió a esas estructuras como “organizaciones terroristas violentas y sanguinarias” y afirmó que “hay que seguir persiguiéndolas”. También señaló que no se trataba de una mafia común, sino de grupos con armamento y capacidad operativa comparables, según dijo, a los de un ejército nacional.

Marco Rubio anunció en Quito que pedirá más recursos para apoyar la lucha de Ecuador contra el crimen organizado y la minería ilegal (Dolores Ochoa/Pool via REUTERS)

La comunicación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos precisó que Los Tiguerones fueron incorporados tanto a la categoría de organización terrorista extranjera como a la de terroristas globales especialmente designados. Como consecuencia, quedaron bloqueados todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses, y quedaron prohibidas en general las transacciones con los señalados.

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La cartera estadounidense explicó que esas designaciones buscan aislar a entidades e individuos, cortar su acceso al sistema financiero del país y limitar los recursos con los que pueden operar. También indicó que la medida puede contribuir a investigaciones y actuaciones de otras agencias gubernamentales.

En ese mismo pronunciamiento, el Departamento de Estado describió a Los Tiguerones como una pandilla con base en Ecuador vinculada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas. Además, les atribuyó ataques dirigidos contra civiles, integrantes de las fuerzas de seguridad y periodistas.

Durante la misma visita, Rubio comunicó que el Gobierno estadounidense impondrá sanciones contra siete antiguos miembros del Gobierno y funcionarios ecuatorianos a los que acusó de haber aceptado sobornos de organizaciones criminales y de haber traicionado sus deberes en favor de esas estructuras. El secretario de Estado no difundió los nombres de los alcanzados por la medida.

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Además, señaló que Estados Unidos ya sancionó a 15 entidades y personas y bloqueó 10 buques pesqueros que, según la acusación oficial, eran utilizados para facilitar el narcotráfico y otras actividades ilegales. Ese señalamiento se conoció en medio de una intensificación de los controles sobre rutas marítimas empleadas para el traslado de cocaína.

Por otro lado, Rubio presentó a Ecuador como un socio central dentro de la estrategia regional de Estados Unidos contra el crimen transnacional. En ese marco, anunció que solicitará al Congreso estadounidense USD 45 millones adicionales para respaldar los esfuerzos de Quito en seguridad.

Noboa le entregó a Rubio la Gran Cruz, la máxima condecoración al mérito de Ecuador, en Quito (Reuters)

A esa partida sumó USD 10 millones destinados a combatir la minería ilegal y confirmó la entrega de una embarcación de la Guardia Costera estadounidense de 61 pies, unos 18,6 metros, junto con cinco interceptores adicionales. Con esas incorporaciones, el total de embarcaciones entregadas este año al país sudamericano ascenderá a 12.

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La visita del secretario de Estado incluyó una reunión con Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet y formó parte de una agenda orientada a reforzar la cooperación estratégica entre ambos gobiernos. Durante su intervención pública, Rubio afirmó que “esta alianza entre nuestros países es importantísima, y en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador”.

También aseguró que “nuestras fuerzas de élite están trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos”, al referirse a la coordinación bilateral. Al cierre de la jornada, Noboa le entregó la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz.

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(Con información de EFE y Europa Press)