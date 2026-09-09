Alerta por Listeria: retiran decenas de ensaladas, quesos crema y otros alimentos listos para consumir

Made Fresh Salads retiró ensaladas listas para consumir y quesos crema por una posible contaminación con Listeria monocytogenes, según una alerta de la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Made Fresh Salads Inc. retiró todas sus ensaladas listas para consumir estilo deli y sus productos de queso crema por una posible contaminación con Listeria monocytogenes, de acuerdo con un aviso publicado el 6 de septiembre de 2026 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La medida abarca alimentos de las marcas Made Fresh Salads y Northside, distribuidos en sectores de Nueva York, con fechas de vencimiento que van del 3 al 18 de septiembre.

El anuncio de la FDA indica que el retiro comenzó después de que muestreos ambientales realizados por la agencia y por la compañía detectaran Listeria monocytogenes en algunas áreas de la instalación de Made Fresh Salads Inc., ubicada en Bay Shore, Nueva York. La empresa suspendió la producción y la distribución de los artículos incluidos mientras investiga, junto con la autoridad sanitaria, la causa de los resultados.

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Hasta la fecha del comunicado, no se habían informado enfermedades relacionadas con los productos retirados, según la FDA. La agencia publicó el aviso dentro de su sistema de alertas sobre retiradas de alimentos y recordó que esos comunicados corresponden a anuncios de las empresas, difundidos como servicio público, sin que esto implique un respaldo oficial a los fabricantes o a los productos.

Qué productos retiró Made Fresh Salads por posible contaminación con Listeria

El retiro comprende decenas de alimentos preparados de la marca Made Fresh Salads, entre ellos ensaladas de papa, macarrones, col, huevo, atún, camarones, cangrejo, berenjena, garbanzos, pasta, quinoa, cuscús y vegetales. Según la FDA, la lista alcanza tanto a productos de mostrador de delicatessen como a preparaciones listas para servir en comercios minoristas.

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Dentro del listado figuran ensaladas de frijoles negros y maíz, bruschetta, zanahoria y pasas, repollo estilo latino, mariscos con limón, ensalada mediterránea de atún, pasta penne, pasta con espinaca y queso feta, fideos con sésamo, tortellini, rotini con camarones, quinoa mexicana y quinoa con kale, garbanzos y edamame. La variedad de referencias explica que la empresa no limitó el retiro a una sola línea de productos, de acuerdo con la FDA.

El aviso también incluye budín de chocolate, budín de vainilla, croquetas de papa y pastelitos de cangrejo. Esos artículos fueron comercializados en bandejas de aluminio o en recipientes de distintos tamaños, según la FDA, que difundió un inventario con las denominaciones y las presentaciones alcanzadas por el retiro.

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La medida incorpora, además, una amplia lista de quesos crema saborizados. Entre ellos aparecen variedades con manzana y canela, arándano, tocino y cebollín, chips de chocolate, ajo y hierbas, jalapeño, jalapeño con cheddar, salmón ahumado, aceituna y pimiento, cebollín, frutilla, vegetales, nuez y queso crema batido, según el comunicado de la FDA.

Los productos de queso crema retirados también incluyen untables de tofu y tofu con vegetales. La lista oficial abarca presentaciones de cinco libras, equivalentes a unos 2,3 kilogramos, y de 30 libras, unos 13,6 kilogramos. La marca Northside figura en seis variedades: ajo y hierbas, salmón ahumado, cebollín, frutilla, vegetales, nuez y pasas, además de untable de tofu, de acuerdo con la FDA.

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La FDA informó que el retiro de Made Fresh Salads y Northside abarca productos distribuidos en sectores de Nueva York con vencimientos del 3 al 18 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde se distribuyeron las ensaladas y los quesos crema retirados

Los alimentos fueron distribuidos mediante entrega directa a comercios y distribuidores de Brooklyn, Queens, el Bronx y Nueva York, según la información aportada por Made Fresh Salads Inc. a la FDA. El aviso no identifica a los minoristas que recibieron la mercadería ni detalla la cantidad de unidades que ingresaron al circuito comercial.

La empresa comercializó las ensaladas y los quesos crema en envases plásticos blancos de cinco y 30 libras, con etiquetas de Made Fresh Salads o Northside. También distribuyó determinados productos en bandejas de aluminio de tamaño completo o medio tamaño, según el detalle publicado por la FDA.

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La autoridad sanitaria advirtió que algunos locales pudieron haber reenvasado los artículos en recipientes propios del área de delicatessen o en otros formatos para venta al público. Por ese motivo, los envases y los códigos de identificación pueden variar según el establecimiento donde se realizó la compra, señaló la FDA.

Esa posibilidad amplía la dificultad para reconocer los alimentos afectados solo por su aspecto externo. Los consumidores deben revisar el nombre del producto, la marca de origen, la fecha de vencimiento y, si corresponde, consultar con el comercio donde adquirieron el artículo, de acuerdo con las instrucciones incluidas en la alerta de la FDA.

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Cuáles son las fechas de vencimiento de los productos retirados

Las fechas de vencimiento alcanzadas por el retiro van del 3 de septiembre al 18 de septiembre de 2026. La compañía indicó que la fecha aparece impresa en la parte inferior izquierda de la etiqueta de los envases originales, según la FDA.

La advertencia cubre productos de distintos tamaños y categorías que compartan ese rango de vencimientos. La agencia no difundió un número de lote único para todos los alimentos incluidos, por lo que la identificación depende de la combinación entre marca, tipo de producto, formato comercial y fecha indicada en la etiqueta, de acuerdo con el comunicado oficial.

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En el caso de los artículos reenvasados por minoristas, la referencia original podría no estar visible para el comprador. La FDA indicó que el etiquetado y la codificación de venta pueden cambiar de acuerdo con el punto de compra, una circunstancia que también afecta a las ensaladas, los quesos crema y los untables de tofu incluidos en la medida.

La lista de productos retirados incluye ensaladas deli de papa, pasta, atún, mariscos, quinoa, cuscús, garbanzos y vegetales, entre otras preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la FDA alertó sobre el riesgo de listeriosis

El motivo del retiro es la posible presencia de Listeria monocytogenes, una bacteria que puede provocar infecciones graves y, en algunos casos, mortales. La FDA señaló que el riesgo es mayor para niños pequeños, adultos mayores o personas frágiles y quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados.

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Las personas sanas pueden presentar síntomas de corto plazo como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, según la FDA. La agencia también advirtió que una infección por listeria durante el embarazo puede causar abortos espontáneos o muerte fetal.

El comunicado oficial establece una diferencia entre el hallazgo de la bacteria en sectores de la fábrica y la confirmación de contaminación en cada artículo retirado. La empresa informó que algunos espacios de la instalación dieron positivo durante los muestreos ambientales, por lo que decidió retirar todos los productos identificados en el aviso, de acuerdo con la FDA.

La investigación continúa para determinar qué causó la detección de Listeria monocytogenes dentro de la planta. La FDA no informó, en el anuncio publicado el 6 de septiembre, sobre un brote de enfermedades ni sobre pruebas positivas en productos específicos disponibles para los consumidores.

Qué deben hacer los consumidores que compraron productos Made Fresh Salads

Made Fresh Salads Inc. pidió a los consumidores que hayan adquirido artículos alcanzados por el retiro que los devuelvan al lugar de compra para recibir un reembolso total. La recomendación de la FDA se aplica a las ensaladas, los productos de queso crema y los demás alimentos de las marcas Made Fresh Salads y Northside que coincidan con la descripción y las fechas informadas.

La compañía habilitó el teléfono (718) 765-0082 para consultas de consumidores. El horario de atención indicado en el aviso es de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00, hora del este de Estados Unidos, según la FDA.

La producción y la distribución permanecen detenidas mientras la empresa y la agencia federal siguen con la investigación. Para quienes compraron los productos en Brooklyn, Queens, el Bronx o la ciudad de Nueva York, el paso inmediato es comprobar si los alimentos conservados en el hogar coinciden con las referencias incluidas en la alerta y devolverlos al comercio si están alcanzados por el retiro, de acuerdo con la FDA.