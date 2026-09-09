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La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz

La medida buscaría restringir el ingreso de embarcaciones en un área que alcanzará el golfo de Omán y el mar Arábigo, en medio de una escalada con Washington por ataques, bloqueos y exigencias no resueltas

La Guardia Revolucionaria de Irán amenzó con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria de Irán amenzó con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz.
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La Guardia Revolucionaria de Irán amenzó este miércoles con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz, que abarcará partes del golfo de Omán y se extenderá hasta el mar Arábigo. Las coordenadas serán comunicadas posteriormente, según informó el cuerpo militar iraní.

La medida anunciada establece restricciones para los buques que ingresen sin autorización previa. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, declaró a la televisión estatal: “Si un navío entra en esta zona sin coordinación previa, será objeto de nuestras sanciones”, sin detallar qué medidas aplicarán.

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Mohebi advirtió que Teherán responderá si Estados Unidos amplía sus ataques contra blancos iraníes. “Si el enemigo ataca dos o tres de nuestros objetivos, nosotros responderemos con contundencia atacando 20 objetivos”, afirmó el portavoz, según la agencia Mehr.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que sancionará a los buques que entren en la zona del estrecho de Ormuz sin autorización previa. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que sancionará a los buques que entren en la zona del estrecho de Ormuz sin autorización previa. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El militar sostuvo que el conflicto ha causado por primera vez “daños estratégicos” directos a Estados Unidos y ha afectado a la economía estadounidense. No aportó detalles sobre esos daños ni sobre los objetivos que podrían ser atacados.

Según Mohebi, Estados Unidos debe detener por completo la guerra y abandonar nuevas amenazas contra Irán si busca poner fin a la situación. Entre las exigencias iraníes figura la retirada del Ejército israelí de Líbano y el fin del bloqueo de Yemen.

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El portavoz también reclamó la liberación de USD 24.000 millones en activos iraníes congelados fuera del país y el cese de cualquier intervención contra las capacidades nucleares y de misiles de Irán.

Ataques en el estrecho de Ormuz y bloqueo marítimo

Hace un mes, la República Islámica presentó a Estados Unidos una lista de condiciones para reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. El documento exigía el fin del bloqueo naval, el levantamiento de sanciones, el pago de reparaciones de guerra y la suspensión de operaciones contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero y lo utiliza como medida de presión en la guerra tras el rechazo de sus condiciones para reabrir el tráfico marítimo. (REUTERS/ARCHIVO)
Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero y lo utiliza como medida de presión en la guerra tras el rechazo de sus condiciones para reabrir el tráfico marítimo. (REUTERS/ARCHIVO)

Según se informó, esas condiciones no fueron aceptadas. Irán mantiene bloqueado el estrecho desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y utiliza el paso marítimo como medida de presión en el conflicto.

El texto señala que Irán atacó durante la noche dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, además de una base estadounidense en Jordania. Teherán presentó esas acciones como respuesta a ataques de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

La tensión ha aumentado en los últimos días con bombardeos estadounidenses contra territorio y buques iraníes, seguidos de ataques iraníes contra objetivos y embarcaciones de Estados Unidos en Oriente Medio. Estados Unidos respondió al bloqueo con un cerco a puertos y buques iraníes.

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