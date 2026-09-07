Estados Unidos

Estados Unidos registra miles de viviendas asequibles vacías mientras los hogares de menores ingresos siguen sin acceso al alquiler

Una parte de la oferta subsidiada no termina en manos de quienes más la necesitan por los precios, los requisitos y la falta de ayuda suficiente

Miles de familias en Estados Unidos destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler y aun así no logran acceder a una vivienda estable (REUTERS/Mike Blake)
Miles de familias en Estados Unidos destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler y aun así no logran acceder a una vivienda estable (REUTERS/Mike Blake)
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Mathew Davis, de 49 años, vive en un refugio para personas sin hogar en Austin, Texas. Sobrevive con unos pocos cientos de dólares al mes gracias a la donación de plasma y, aun así, una tiny home de USD 450 mensuales, sin agua corriente y con baño compartido, le resulta inalcanzable. “No gano lo suficiente como para pagar realmente nada”, dijo en declaraciones recogidas por AP News.

Mientras tanto, más de 4.500 unidades catalogadas como asequibles permanecen vacías solo en su ciudad.

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La mayor parte de la vivienda subsidiada construida en los últimos años quedó dirigida a personas con ingresos moderados dentro del universo de bajos recursos, no al segmento con mayor necesidad.

Para ese grupo, los precios, los requisitos administrativos y la escasez de subsidios directos hacen que incluso la oferta formal esté fuera de alcance.

Estados Unidos registra miles de viviendas asequibles vacías mientras los hogares más pobres siguen sin acceso al alquiler
Los complejos subsidiados exigen documentación exhaustiva: extractos bancarios, recibos de sueldo y hasta transacciones digitales, un proceso que puede demorar semanas (AP Photo/Jenny Kane, File)

El déficit habitacional golpea con más fuerza al segmento más vulnerable

En Estados Unidos hay cerca de 11 millones de hogares inquilinos de ingresos extremadamente bajos y apenas 4 millones de unidades de alquiler asequibles para ese grupo, afirmó la National Low Income Housing Coalition en su informe anual más reciente.

Ese universo incluye a trabajadores con salarios bajos, jubilados y personas con discapacidad que dependen de ingresos fijos, con ingresos por debajo de la línea federal de pobreza o equivalentes al 30% de la renta mediana de su zona.

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Cerca de tres de cada cuatro de esos hogares destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler y a los servicios básicos, aseguró la entidad. Esa carga deja escaso margen para cubrir comida, salud y transporte.

Un hombre mayor con gafas y camisa azul mira un documento impreso mientras sostiene su mano sobre la cabeza
Los adultos mayores con ingresos fijos representan uno de los segmentos más golpeados por la falta de vivienda accesible en el país (Magnific)

El programa federal prioriza a quienes están lejos de la pobreza extrema

El programa federal Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) otorga créditos fiscales a desarrolladores que construyen vivienda asequible, a cambio de reservar unidades para personas con ingresos por debajo de un porcentaje del ingreso medio de su zona, conocido como Area Median Income (AMI).

Sin embargo, apenas el 12% de las viviendas financiadas en 2024 bajo ese esquema quedó reservado para el segmento más pobre, indicó el National Council of State Housing Agencies.

En Austin, eso equivale a personas con ingresos por debajo de USD 28.000 anuales, frente a los USD 47.000 que corresponden al 50% del AMI local, el umbral más usado por el programa.

Chris Edwards, economista del Cato Institute, sostuvo ante el Congreso que el sistema es “enormemente complejo y burocrático” y que eleva los costos de construcción. A su juicio, el dinero debería llegar de forma directa a los inquilinos a través de vales de vivienda.

Otros especialistas defendieron la combinación entre créditos fiscales y subsidios personales, con el argumento de que los complejos construidos con esos beneficios están obligados a aceptar vouchers, mientras muchos propietarios privados no tienen esa exigencia.

El Low-Income Housing Tax Credit lleva cuatro décadas financiando vivienda subsidiada en Estados Unidos, pero especialistas cuestionan su eficiencia y su alcance real entre los más pobres (REUTERS/Mike Blake)
El Low-Income Housing Tax Credit lleva cuatro décadas financiando vivienda subsidiada en Estados Unidos, pero especialistas cuestionan su eficiencia y su alcance real entre los más pobres (REUTERS/Mike Blake)

Las vacantes se acumulan en ciudades donde lo “asequible” dejó de serlo

En Austin, la tasa de vacancia de unidades asequibles rozó el 16%, de acuerdo con datos de CoStar. El nivel saludable para ese indicador ronda el 5%.

En Denver, la vacancia entre las unidades para hogares con ingresos equivalentes al 60% del área llegó a 13% y trepó a 21% en las destinadas al 80%, de acuerdo con la Colorado Housing and Finance Authority.

En Portland, el total de viviendas asequibles vacías superó las 1.700, con una tasa general de 7,5%.

En esa última ciudad, el alquiler máximo para una unidad asequible del segmento 60% del área alcanza USD 1.444 al mes, frente al promedio de USD 1.581 de un departamento de un dormitorio en el mercado privado. Esa diferencia empuja a muchos inquilinos hacia la oferta convencional.

Jaiden Barbee, residente de Portland, afirmó que preferiría pagar un poco más antes que atravesar un proceso largo de verificación. “Preferiría gastar esos USD 200 extra para entrar a un lugar con más facilidad”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia estadounidense.

Estados Unidos registra miles de viviendas asequibles vacías mientras los hogares más pobres siguen sin acceso al alquiler
En Denver, más de una de cada cinco unidades subsidiadas para el segmento de mayores ingresos relativos permanece sin inquilino, según la autoridad estatal de vivienda (AP Photo/Thomas Peipert, File)

Los requisitos y la falta de subsidios dejan afuera a quienes tienen menos ingresos

Carmen Romero, directora ejecutiva de True Ground Housing Partners, señaló a AP News que una unidad para hogares con ingresos del 60% de la mediana en el área de Washington genera USD 1.715 mensuales, pero deja apenas USD 140 después de cubrir hipoteca y costos operativos. “Las cuentas no mienten”, aseguró.

A su vez, remarcó que una persona con ingresos extremadamente bajos solo podría pagar cerca de la mitad de ese valor.

“Nuestros gastos no hacen posible crear una unidad para el 30% del ingreso medio, salvo que exista un subsidio extraordinario que hoy no está disponible”, afirmó.

Estados Unidos registra miles de viviendas asequibles vacías mientras los hogares más pobres siguen sin acceso al alquiler
Sin un subsidio extraordinario, alquilar a los hogares más pobres no cierra económicamente: los desarrolladores advierten que los números simplemente no dan (AP Photo/David Zalubowski, File)

En Austin, las autoridades locales se habían propuesto crear 20.000 viviendas para personas de ingresos extremadamente bajos entre 2018 y 2027. Hasta 2024, solo se habían construido 543.

Davis, que vivió un año en su auto antes de conseguir una cama en el refugio, resumió su situación en declaraciones a AP News: “Quiero poder cerrar la puerta por la noche y dormir. Solo quiero encontrar el lugar indicado”.

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