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Rita Wilson reveló el secreto de su matrimonio con Tom Hanks: “No se trata solo de un compromiso”

Con 69 años, y 37 junto al actor, la cantante y actriz habló con Vanity Fair sobre su nuevo álbum en promoción, pero también recordó los pilares que, según ella, sostienen una relación duradera

Rita Wilson afirmó que un matrimonio exitoso depende del vínculo de pareja y del desarrollo individual (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Rita Wilson afirmó que un matrimonio exitoso no depende únicamente del vínculo entre dos personas, sino también de un desarrollo individual. La actriz, compositora y cantante de 69 años realizó esta declaración durante la promoción de Sound of a Woman.

Wilson, casada con el actor Tom Hanks desde 1988, reflexionó sobre una pregunta que, según contó, le formulan con frecuencia. “Se me pregunta a menudo cuál es el secreto de un matrimonio que dura”, dijo la artista en declaraciones recogidas por Vanity Fair.

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Para responderla, primero recurrió al humor: “Una amiga me dijo una vez: ‘¡El secreto es no divorciarse!’”. Luego fue más allá. “No se trata solo de un compromiso con tu pareja, sino también de una promesa que uno se hace a sí mismo, como persona que seguirá creciendo con el tiempo”, señaló.

La misma idea la desarrolló en una entrevista con People vinculada al lanzamiento del álbum. Allí, Wilson subrayó que sostener una relación sólida exige “la capacidad de crecer, cambiar y evolucionar juntos, y de apoyarse mutuamente” a lo largo de los años.

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Tom Hanks y Rita Wilson en Bosom Buddies
Rita Wilson reveló que con Tom Hanks mantienen la regla de no irse a dormir enojados y resolver los conflictos antes de acostarse (Everett Collection/ABC)

También compartió una regla que la pareja adoptó desde el principio: “Nunca irse a dormir enojado. Lo escuché muy temprano y pensé: ‘Eso es realmente bueno’. No querés despertarte a la mañana con ese sentimiento flotando. Sea lo que sea, resuélvelo antes de acostarte”.

La pareja lleva 37 años de matrimonio y tiene dos hijos en común

La unión entre Wilson y Hanks es una de las más longevas dentro del mundo del espectáculo. Se casaron en 1988, se conocieron en 1981 en el set de la serie de ABC Amigos del alma y se hicieron públicos como pareja en 1986, y tienen dos hijos juntos: los actores Chet, de 35 años, y Truman, de 30. Hanks tiene otros dos hijos de su matrimonio anterior con Samantha Lewes: el también actor Colin, de 48, y la escritora E.A., de 43.

Sobre ese tramo de vida compartida, Wilson fue directa ante People: “Todavía miro a mi marido y lo veo como cuando teníamos 20 años. Pero al mismo tiempo sé que no somos los mismos, y estoy muy agradecida por ese enorme tramo de vida que hemos tenido juntos”.

Amar profundamente a alguien no significa perderse en el camino

Tom Hanks y Rita Wilson celebraron su 37 aniversario de bodas
Rita Wilson y Tom Hanks están casados desde 1988, se conocieron en 1981 y tienen dos hijos en común (Instagram/@tomhanks)

“El matrimonio es construir una vida juntos, pero también seguir creciendo de forma individual. Amar profundamente a alguien no significa perderse en el camino”, sostuvo la artista en declaraciones a Vanity Fair.

Reconoció que las ideas previas sobre la institución suelen chocar con la realidad: “Cuando uno es joven, tiene ideas preconcebidas sobre el matrimonio, pero después de 38 años puedo decir que nuestra visión tiende a cambiar radicalmente con el tiempo”.

Wilson tampoco evitó las dificultades. “Toda relación duradera tiene altibajos, discusiones, dificultades, conflictos y todo aquello de lo que preferiríamos no hablar nunca”, reconoció en la entrevista con iHeartRadio. Aun así, destacó el valor de atravesar esos momentos: “Es un trabajo que requiere compromiso, pero cuando uno lo logra y supera las pruebas, es maravilloso mirar atrás y decirse: ‘¡Lo hicimos juntos!’”.

Sound of a Woman recorre la vida de las mujeres desde múltiples ángulos

La artista reconoció que toda relación duradera atraviesa altibajos, discusiones y dificultades, y remarcó que requiere compromiso (REUTERS/Mario Anzuoni)
La artista reconoció que toda relación duradera atraviesa altibajos, discusiones y dificultades, y remarcó que requiere compromiso (REUTERS/Mario Anzuoni)

El nuevo álbum de Wilson, grabado en Nashville junto al productor Dave Cobb, es su trabajo más ambicioso hasta la fecha. El disco aborda distintas etapas de la vida femenina: el cambio del cuerpo (“Whose Body Is This”), la relación con la madre más allá de su rol (“Your Mother”), la culpa (“Jury of One”), la evolución dentro de una pareja (“Marriage”) y el reencuentro con una misma (“Home to S Keys”).

La canción “Marriage” condensa esa tensión entre el amor y el esfuerzo cotidiano. “Un minuto estás enamorada de él, al siguiente desearías que desapareciera. A veces irse sería más fácil que quedarse”, reza parte de la letra. Para respaldar el lanzamiento, Wilson lleva a cabo una gira por ciudades de Estados Unidos con fechas en Boston, Nueva York, Pittsburgh, Filadelfia, Chicago, Nashville y San Luis, todas en espacios del circuito City Winery.

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