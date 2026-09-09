Estudiantes de Newark regresaron a las aulas con restricciones para el uso de teléfonos y medidas disciplinarias

La política “off and away” de Newark exige que los celulares no estén en vibración ni en silencio y prevé confiscación y sanciones disciplinarias por incumplimiento (ABC 7)

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Los casi 43.000 estudiantes de Newark Public Schools arrancaron el año lectivo 2026-27 bajo una nueva regla para el uso de teléfonos en instituciones. Los dispositivos deben estar apagados —no en modo vibración, no en silencio— y guardados en un bolsillo, mochila o casillero desde el primer timbre hasta la salida.

Quien no cumpla puede perder el celular en el acto, y las infracciones reiteradas escalan al proceso disciplinario formal del distrito, el mayor del estado de Nueva Jersey.

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La política, denominada “off and away” (apagado y guardado), convierte a Newark en el primer gran distrito del estado en aplicar de forma completa la ley de restricción escolar de teléfonos sancionada por el entonces gobernador Phil Murphy en enero de 2026.

La norma exige que cada distrito público y escuela autónoma de Nueva Jersey elabore su propio esquema de cumplimiento, con aplicación obligatoria durante todo el ciclo escolar 2026-27, según informaron medios locales como ABC 7 y NBC New York.

Newark se convirtió en el primer gran distrito de Nueva Jersey en aplicar de forma completa la ley estatal de restricción escolar de teléfonos para el ciclo 2026-27 (CBS News)

La ley estatal alcanza a diferentes dispositivos

La legislación no se limita a los smartphones. Según las directrices emitidas en enero por el Departamento de Educación de Nueva Jersey, quedan comprendidos bajo la restricción los teléfonos inteligentes, tablets, relojes inteligentes y lentes con conexión a internet.

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Sumado a esto, los distritos tienen libertad para elegir el método de almacenamiento, entre sistemas de fundas con llave, casilleros o soportes en el aula, y deben contemplar excepciones para estudiantes con necesidades médicas, planes de educación individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) o situaciones de emergencia.

Para ayudar a los distritos a equiparse, el Departamento de Educación puso en marcha en octubre de 2025 el Programa de Subsidios para Escuelas Libres de Teléfonos, con fondos distribuidos a 86 distritos de todo el estado para financiar infraestructura de almacenamiento en los grados 6 a 12, de acuerdo con la Asociación de Educación de Nueva Jersey (NJEA, por sus siglas en inglés).

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Los distritos de Nueva Jersey deben definir sistemas de almacenamiento para dispositivos y contemplar excepciones por necesidades médicas, IEP o emergencias (NBC 4)

La prohibición surge de un informe sobre redes sociales y salud adolescente

La ley tiene un origen concreto, ya que en septiembre de 2025, la Comisión de Nueva Jersey sobre los Efectos del Uso de Redes Sociales en Adolescentes publicó el informe Growing Up Online, que recomendó la prohibición de campana a campana y propuso retrasar el acceso a redes sociales hasta los 16 años.

Esta campaña busca reducir el ciberacoso y los riesgos de salud mental, según indicó la organización Advocates for Children of New Jersey.

El respaldo ciudadano al tipo de medida que Newark estrena es amplio. Una encuesta del Pew Research Center realizada en mayo y junio de 2026 indica que el 77% de los adultos estadounidenses apoya prohibir el uso de celulares en clase en los niveles secundario y preparatorio, y que el 48% respalda los bloqueos de jornada completa, frente al 36% que los apoyaba en 2024.

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Para el 2024, al menos 30 estados habían aprobado leyes o políticas que permiten o imponen restricciones de campana a campana, entre ellos California, Florida, Indiana, Luisiana y Nueva York.

La ley de Nueva Jersey sobre teléfonos en las escuelas también alcanza a tablets, relojes inteligentes y lentes con conexión a internet (REUTERS/Manuel Ausloos)

Newark entra al séptimo año de su plan estratégico

El arranque del ciclo no se reduce al nuevo régimen de dispositivos. El distrito ingresa al séptimo año de su plan estratégico decenal The Next Decade: 2020-2030, bajo la conducción del superintendente Roger León, egresado del mismo sistema que hoy dirige.

El plan contempla, entre otras iniciativas, la vinculación de familias con la educación desde el embarazo hasta el nivel preescolar, con acceso a servicios de nutrición, salud y orientación laboral antes del nacimiento del hijo.

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“No estamos practicando. Estamos cambiando y transformando todo el distrito escolar”, dijo León en declaraciones recogidas por NBC New York. Durante la jornada inicial, el martes 8 de septiembre, el funcionario recorrió varias escuelas para recibir a los alumnos, incluida la Escuela Elliott Street.

En el plano estructural, el ciclo lectivo arrancó con 12 nuevas escuelas incorporadas al distrito y cientos de vacantes adicionales en el nivel preescolar y en los grados medios de las 42 escuelas primarias.

El nuevo ciclo lectivo de Newark también comenzó con el séptimo año del plan estratégico The Next Decade y con la designación estatal de Alto Rendimiento para el distrito (NBC 4)

El distrito obtuvo la calificación de alto rendimiento

El inicio de clases coincide con un reconocimiento institucional reciente. El Departamento de Educación de Nueva Jersey otorgó al distrito la designación de “Alto Rendimiento” el 1 de julio, después de que Newark cumpliera o superara los parámetros estatales en las cinco áreas de evaluación del Sistema de Responsabilidad y Calidad Continua (QSAC, por sus siglas en inglés), informó la Junta de Educación de Newark.

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En el plano federal, el representante Josh Gottheimer presentó el lunes una propuesta legislativa que vincula los bloqueos de campana a campana con el financiamiento de laboratorios de inteligencia artificial bajo la llamada Ley AI LABS, con la que busca combinar la restricción de dispositivos con la inversión en tecnología educativa.