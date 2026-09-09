Tecno

El actor de Spider-Man será Sam Altman en “Artificial”, la película sobre la crisis de OpenAI

La producción abordará los conflictos sobre seguridad, liderazgo y transformación empresarial que dividieron a investigadores, consejeros y empleados durante uno de los episodios más tensos de la IA

Andrew Garfield a la izquierda viste un saco azul y Sam Altman a la derecha posa con una mano apoyada en el mentón
Andrew Garfield interpretará a Sam Altman en 'Artificial': Todo sobre la película de Luca Guadagnino - (REUTERS)
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Andrew Garfield, el actor que interpretó a Spider-Man, asumirá el papel de Sam Altman en Artificial, la película de Luca Guadagnino sobre la crisis que sacudió a OpenAI en noviembre de 2023. El filme llevará al cine los días en que la junta directiva apartó a Altman y, tras una protesta interna, lo restituyó como director ejecutivo.

La producción importa porque convierte uno de los episodios más tensos de la industria de inteligencia artificial en una historia audiovisual. La salida temporal del líder de la empresa creadora de ChatGPT expuso diferencias sobre su gobierno, la seguridad de los modelos y la rapidez con la que una organización de investigación podía transformarse en actor comercial global.

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Sam Altman - OpenAI
La película Artificial mostrará el regreso de Sam Altman - (Europa Press)

Cuál será la trama de la película

En noviembre de 2023, el consejo de OpenAI declaró que había perdido la confianza en la capacidad de Altman para continuar al frente de la compañía. La medida abrió una crisis de pocos días, pero de impacto mundial. Cientos de empleados amenazaron con dimitir, lo que dejó a la junta bajo presión y terminó por facilitar el regreso del directivo a su puesto.

Monica Barbaro interpretará a Mira Murati, la entonces directora de tecnología que ocupó de forma provisional el puesto máximo durante la salida de Altman. Yura Borisov, protagonista de Anora, encarnará a Ilya Sutskever, quien habría participado en el esfuerzo para destituir al CEO antes de expresar arrepentimiento y adherirse a la carta de los trabajadores.

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Ike Barinholtz dará vida a Elon Musk, cofundador de OpenAI, en un papel secundario. Completan el reparto Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Chris O’Dowd, Mark Rylance y Zosia Mamet. La elección de Garfield coloca a un intérprete asociado con grandes producciones dentro de un relato sobre ejecutivos, investigadores y consejeros que discutían qué límites debía tener una compañía situada en el centro del avance de la IA.

Neon estrenará la historia cinematográfica del conflicto que sacudió a OpenAI - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Neon estrenará la historia cinematográfica del conflicto que sacudió a OpenAI - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El guion incluiría un retrato incómodo de Musk

Matthew Belloni, periodista de Puck, afirmó que obtuvo un borrador del guion y consideró que tanto Altman como Musk probablemente rechazarán la forma en que aparecen representados. Según Belloni, una escena llama “dictador” a Musk. El periodista precisó que el libreto podía cambiar antes del rodaje. Simon Rich, guionista con experiencia en Saturday Night Live y Pixar, firma esta incursión en el drama.

El proyecto atravesó un cambio de distribuidora. Amazon se retiró y sostuvo que la película tendría mejores opciones si otro estudio se ocupaba del lanzamiento. La decisión llegó meses después de que la compañía cerrara una inversión de 50.000 millones de dólares con OpenAI. Neon adquirió los derechos en junio, después de una racha de siete Palmas de Oro consecutivas en el Festival de Cine de Cannes. Su estreno navideño será primero en salas seleccionadas de Estados Unidos. Antes pasará también por festivales en Londres y Nueva York.

Un borrador revisado por el periodista Matthew Belloni incluiría escenas controvertidas sobre Elon Musk y Sam Altman - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Un borrador revisado por el periodista Matthew Belloni incluiría escenas controvertidas sobre Elon Musk y Sam Altman - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El documental de Alex Gibney pondrá el foco en Elon Musk

Musk llegará a la pantalla con el documental homónimo de Alex Gibney, tras una proyección especial en Venecia el 8 de septiembre, se estrenará el 16 de octubre de 2026. La obra, de casi cuatro horas, revisa el ascenso del empresario desde Zip2 hasta SpaceX, Tesla y X, con archivos, entrevistas y estética de videojuego.

Gibney entrevistó a Justine Wilson, primera esposa de Musk, y Ashley St. Clair, madre de uno de sus hijos, quien afirmó que rechazó un acuerdo de confidencialidad por 40 millones de dólares. El cineasta no obtuvo una entrevista con Musk y recurrió a un avatar de inteligencia artificial. Adam Becker cuestiona en la cinta ideas del magnate que, según afirma, proceden de la ciencia ficción.

El documental examina la influencia de X, los contratos públicos y las controversias de Autopilot. Lori Garver distingue los logros de las promesas sobre Marte. La coincidencia de Artificial y Musk muestra que los líderes tecnológicos ya no solo dirigen empresas: también representan conflictos públicos sobre poder, responsabilidad y el impacto social de decisiones desde plataformas privadas globales.

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