Cuáles son los estados más felices de Estados Unidos: salud, trabajo y comunidad definen el ranking

WalletHub cruzó datos de salud, empleo y vida comunitaria en los 50 estados para construir el mapa del bienestar en Estados Unidos (REUTERS/Angelina Katsanis)

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Solo el 44% de los estadounidenses afirma estar muy satisfecho con su vida. Esa cifra, que WalletHub incluyó en su informe anual de bienestar, es el punto de partida para entender por qué algunos estados están mucho más lejos de ese promedio que otros.

El estudio evaluó los 50 estados a partir de 30 indicadores distribuidos en tres dimensiones: bienestar emocional y físico, entorno laboral, y comunidad y ambiente.

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Hawái encabezó la lista con 69,53 puntos sobre 100. El archipiélago del Pacífico lideró el índice de satisfacción vital y registró la segunda tasa de depresión más baja del país.

El archipiélago acumula los mejores números del país en longevidad y satisfacción personal, pero no todo es perfecto en el paraíso del Pacífico (REUTERS/Marco Garcia)

Alrededor del 84% de sus adultos declaró tener buena salud o mejor, de acuerdo con el informe.

La tasa de desempleo del estado fue del 2,5%, entre las más bajas de la nación, y su esperanza de vida es la más alta de todo el territorio estadounidense.

Sin embargo, el archipiélago cerró último en el indicador de sueño adecuado. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda al menos siete horas de descanso diario para adultos de entre 18 y 60 años.

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Primer lugar en felicidad, último en descanso: los habitantes de Hawái duermen menos de lo que las autoridades sanitarias consideran saludable (Magnific)

Virginia Occidental es el estado menos feliz, con casi 38 puntos de diferencia respecto al primero

El extremo inferior del ranking concentra, en su mayoría, estados del sur y del interior del país. Su desempeño débil en salud mental, empleo y cohesión comunitaria los alejó de los primeros puestos, tal y como se desprende del informe de WalletHub.

41.° Tennessee — 43,63

42.° Oregón — 43,52

43.° Wyoming — 43,26

44.° Nuevo México — 43,10

45.° Alabama — 42,80

46.° Kentucky — 38,84

47.° Alaska — 38,65

48.° Arkansas — 38,44

49.° Luisiana — 34,49

50.° Virginia Occidental — 31,88

WalletHub aseguró que la felicidad no depende únicamente del clima, el salario o la geografía. El medio recopiló los datos hasta el 11 de agosto de 2026.

Con el puntaje más bajo de todo el país, el estado enfrenta déficits acumulados en salud, mercado laboral y vida comunitaria que lo distancian del resto de la nación (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Nueva Jersey y Utah completan el podio con fortalezas opuestas

Nueva Jersey quedó en el segundo puesto con 67,09 puntos. El estado registró la tasa de depresión adulta más baja del país y el menor índice de suicidios.

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También obtuvo el mayor porcentaje de residentes que afirman tener relaciones de apoyo y afecto en sus vidas, tal y como detalló WalletHub. Pese a ello, quedó en el lugar 36 en el indicador de comunidad y ambiente.

El estado con menos depresión y menos suicidios del país quedó segundo en el ranking general, aunque sus índices de comunidad y ambiente arrastraron su posición final (REUTERS/Brendan McDermid)

Utah completó el podio con 66,45 puntos. El estado encabezó tanto el índice de entorno laboral como el de comunidad y ambiente, aunque cayó al puesto 26 en bienestar emocional y físico.

Su principal fortaleza fue el índice de seguridad económica, que contempla empleo, cobertura de salud y estabilidad financiera, en el que Utah ocupó el primer lugar del país.

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Primero en trabajo y comunidad, pero lejos del podio en bienestar emocional: Utah muestra que el éxito económico no alcanza para ser el más feliz (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

El top 10 lo integran estados del noreste, el oeste y el Medio Oeste

El resto del top 10 refleja una distribución geográfica amplia. No hay una sola región que concentre los mejores resultados: el noreste, el oeste y el Medio Oeste del país aportaron estados al grupo de mayor bienestar, de acuerdo con el informe de WalletHub.

1.° Hawái — 69,53

2.° Nueva Jersey — 67,09

3.° Utah — 66,45

4.° Idaho — 62,59

5.° Maryland — 62,01

6.° Nebraska — 61,81

7.° Connecticut — 61,38

8.° Minnesota — 60,91

9.° California — 60,58

10.° Nueva Hampshire — 59,89

Nueva York quedó fuera del top 10 en el puesto 11, pese a que obtuvo el tercer lugar en bienestar emocional y físico. Sus posiciones en entorno laboral (34.°) y en comunidad y ambiente (39.°) le restaron puntos en el cómputo final.

El estado más poblado del país no pudo sostener su tercer lugar en bienestar emocional frente a sus pobres resultados en condiciones laborales y entorno comunitario (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Para WalletHub, la felicidad tiene que ver con la economía, la salud y el tiempo libre

El informe llega en un contexto de presión financiera extendida. “Los estados más felices son los que ofrecen una calidad de vida superior a la media en una amplia variedad de áreas, desde economías estatales sólidas y una excelente atención médica hasta tiempo de ocio suficiente y buen clima”, afirmó Chip Lupo, analista de WalletHub, en un comunicado difundido por el medio.

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Lupo agregó que, si bien el dinero no garantiza la felicidad, contar con recursos suficientes para vivir con comodidad sigue siendo indispensable.

El organismo destacó que tanto las decisiones individuales como el entorno —la seguridad financiera, la salud, el empleo y el tiempo libre— inciden en el nivel de bienestar de la población.