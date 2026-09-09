Estados Unidos

Cuáles son los estados más felices de Estados Unidos: salud, trabajo y comunidad definen el ranking

El estudio anual de WalletHub midió diferentes variables en cada rincón del país y los números revelan disparidades profundas en el bienestar de los estadounidenses

WalletHub cruzó datos de salud, empleo y vida comunitaria en los 50 estados para construir el mapa del bienestar en Estados Unidos (REUTERS/Angelina Katsanis)
WalletHub cruzó datos de salud, empleo y vida comunitaria en los 50 estados para construir el mapa del bienestar en Estados Unidos (REUTERS/Angelina Katsanis)
Guardar

Solo el 44% de los estadounidenses afirma estar muy satisfecho con su vida. Esa cifra, que WalletHub incluyó en su informe anual de bienestar, es el punto de partida para entender por qué algunos estados están mucho más lejos de ese promedio que otros.

El estudio evaluó los 50 estados a partir de 30 indicadores distribuidos en tres dimensiones: bienestar emocional y físico, entorno laboral, y comunidad y ambiente.

PUBLICIDAD

Hawái encabezó la lista con 69,53 puntos sobre 100. El archipiélago del Pacífico lideró el índice de satisfacción vital y registró la segunda tasa de depresión más baja del país.

El archipiélago acumula los mejores números del país en longevidad y satisfacción personal, pero no todo es perfecto en el paraíso del Pacífico (REUTERS/Marco Garcia)
El archipiélago acumula los mejores números del país en longevidad y satisfacción personal, pero no todo es perfecto en el paraíso del Pacífico (REUTERS/Marco Garcia)

Alrededor del 84% de sus adultos declaró tener buena salud o mejor, de acuerdo con el informe.

La tasa de desempleo del estado fue del 2,5%, entre las más bajas de la nación, y su esperanza de vida es la más alta de todo el territorio estadounidense.

Sin embargo, el archipiélago cerró último en el indicador de sueño adecuado. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda al menos siete horas de descanso diario para adultos de entre 18 y 60 años.

PUBLICIDAD

Persona acostada de lado en la cama, cubriéndose la cabeza con dos almohadas blancas. Viste una camiseta gris y está bajo una manta gris. Fondo oscuro con cortinas
Primer lugar en felicidad, último en descanso: los habitantes de Hawái duermen menos de lo que las autoridades sanitarias consideran saludable (Magnific)

Virginia Occidental es el estado menos feliz, con casi 38 puntos de diferencia respecto al primero

El extremo inferior del ranking concentra, en su mayoría, estados del sur y del interior del país. Su desempeño débil en salud mental, empleo y cohesión comunitaria los alejó de los primeros puestos, tal y como se desprende del informe de WalletHub.

  • 41.° Tennessee — 43,63
  • 42.° Oregón — 43,52
  • 43.° Wyoming — 43,26
  • 44.° Nuevo México — 43,10
  • 45.° Alabama — 42,80
  • 46.° Kentucky — 38,84
  • 47.° Alaska — 38,65
  • 48.° Arkansas — 38,44
  • 49.° Luisiana — 34,49
  • 50.° Virginia Occidental — 31,88

WalletHub aseguró que la felicidad no depende únicamente del clima, el salario o la geografía. El medio recopiló los datos hasta el 11 de agosto de 2026.

Con el puntaje más bajo de todo el país, el estado enfrenta déficits acumulados en salud, mercado laboral y vida comunitaria que lo distancian del resto de la nación (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
Con el puntaje más bajo de todo el país, el estado enfrenta déficits acumulados en salud, mercado laboral y vida comunitaria que lo distancian del resto de la nación (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Nueva Jersey y Utah completan el podio con fortalezas opuestas

Nueva Jersey quedó en el segundo puesto con 67,09 puntos. El estado registró la tasa de depresión adulta más baja del país y el menor índice de suicidios.

También obtuvo el mayor porcentaje de residentes que afirman tener relaciones de apoyo y afecto en sus vidas, tal y como detalló WalletHub. Pese a ello, quedó en el lugar 36 en el indicador de comunidad y ambiente.

El estado con menos depresión y menos suicidios del país quedó segundo en el ranking general, aunque sus índices de comunidad y ambiente arrastraron su posición final (REUTERS/Brendan McDermid)
El estado con menos depresión y menos suicidios del país quedó segundo en el ranking general, aunque sus índices de comunidad y ambiente arrastraron su posición final (REUTERS/Brendan McDermid)

Utah completó el podio con 66,45 puntos. El estado encabezó tanto el índice de entorno laboral como el de comunidad y ambiente, aunque cayó al puesto 26 en bienestar emocional y físico.

Su principal fortaleza fue el índice de seguridad económica, que contempla empleo, cobertura de salud y estabilidad financiera, en el que Utah ocupó el primer lugar del país.

Primero en trabajo y comunidad, pero lejos del podio en bienestar emocional: Utah muestra que el éxito económico no alcanza para ser el más feliz (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
Primero en trabajo y comunidad, pero lejos del podio en bienestar emocional: Utah muestra que el éxito económico no alcanza para ser el más feliz (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

El top 10 lo integran estados del noreste, el oeste y el Medio Oeste

El resto del top 10 refleja una distribución geográfica amplia. No hay una sola región que concentre los mejores resultados: el noreste, el oeste y el Medio Oeste del país aportaron estados al grupo de mayor bienestar, de acuerdo con el informe de WalletHub.

  • 1.° Hawái — 69,53
  • 2.° Nueva Jersey — 67,09
  • 3.° Utah — 66,45
  • 4.° Idaho — 62,59
  • 5.° Maryland — 62,01
  • 6.° Nebraska — 61,81
  • 7.° Connecticut — 61,38
  • 8.° Minnesota — 60,91
  • 9.° California — 60,58
  • 10.° Nueva Hampshire — 59,89

Nueva York quedó fuera del top 10 en el puesto 11, pese a que obtuvo el tercer lugar en bienestar emocional y físico. Sus posiciones en entorno laboral (34.°) y en comunidad y ambiente (39.°) le restaron puntos en el cómputo final.

El estado más poblado del país no pudo sostener su tercer lugar en bienestar emocional frente a sus pobres resultados en condiciones laborales y entorno comunitario (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
El estado más poblado del país no pudo sostener su tercer lugar en bienestar emocional frente a sus pobres resultados en condiciones laborales y entorno comunitario (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Para WalletHub, la felicidad tiene que ver con la economía, la salud y el tiempo libre

El informe llega en un contexto de presión financiera extendida. “Los estados más felices son los que ofrecen una calidad de vida superior a la media en una amplia variedad de áreas, desde economías estatales sólidas y una excelente atención médica hasta tiempo de ocio suficiente y buen clima”, afirmó Chip Lupo, analista de WalletHub, en un comunicado difundido por el medio.

Lupo agregó que, si bien el dinero no garantiza la felicidad, contar con recursos suficientes para vivir con comodidad sigue siendo indispensable.

El organismo destacó que tanto las decisiones individuales como el entorno —la seguridad financiera, la salud, el empleo y el tiempo libre— inciden en el nivel de bienestar de la población.

Temas Relacionados

HawáiBienestarCalidad De VidaEstados UnidosFelicidadEmpleoSaludComunidadMedioambienteVirginia OccidentalNueva JerseyUtahNueva YorkEconomíaOcioEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

El régimen de Xi Jinping emitió una queja por la creación del “Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario” y amenazó a legisladores panameños.

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

Detectan una bacteria en aguas residuales de un centro de datos de Meta en Wyoming

El hallazgo de un organismo poco común en efluentes del campus en construcción llevó a las autoridades locales a suspender el servicio. El caso suma un nuevo frente a las denuncias por contaminación hídrica vinculada a la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial en Estados Unidos

Detectan una bacteria en aguas residuales de un centro de datos de Meta en Wyoming

Un jefe de seguridad de Anthropic admite que hay más de 10% de probabilidad de que la IA “mate a todos los humanos”

Jacob Coxon, 27 años, dejó la empresa el martes acusando a OpenAI y Anthropic de correr hacia una superinteligencia que no van a poder controlar. Evan Hubinger, que sigue en la compañía, le dio la razón en público y reconoció que no tienen un plan

Un jefe de seguridad de Anthropic admite que hay más de 10% de probabilidad de que la IA “mate a todos los humanos”

Estudiantes de Newark regresaron a las aulas con restricciones para el uso de teléfonos y medidas disciplinarias

La medida estatal, firmada por el anterior gobernador de Nueva Jersey, obliga a cada sistema público y escuela autónoma a definir su esquema de cumplimiento durante todo el ciclo lectivo 2026-27

Estudiantes de Newark regresaron a las aulas con restricciones para el uso de teléfonos y medidas disciplinarias

Miami ya no se ve igual desde el espacio: las fotos de la NASA que lo demuestran

El astronauta Donald Pettit capturó el condado floridano desde la ISS en 2012 y nuevamente en 2025. Lo que muestran ambos registros es una transformación visible: la cuadrícula urbana ya no tiene el mismo color de noche

Miami ya no se ve igual desde el espacio: las fotos de la NASA que lo demuestran

TECNO

Lista secreta de Steam fue filtrada por error: 50 juegos en desarrollo quedaron al descubierto

Lista secreta de Steam fue filtrada por error: 50 juegos en desarrollo quedaron al descubierto

¿De qué manera podría la IA causar un daño catastrófico? Los cuatro escenarios que los laboratorios ya miden en cada modelo nuevo

Los 20 emojis más usados por los colombianos y lo que revela sobre su forma de comunicación

Cómo el temor a una IA fuera de control sacude a los equipos de seguridad de OpenAI y Anthropic

“¿Dónde hay una Coca-Cola?”: El CEO de Salesforce pone a prueba la IA del robot Optimus de Tesla

ENTRETENIMIENTO

Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, llega con una historia de encierro y denuncia

Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, llega con una historia de encierro y denuncia

Rita Wilson reveló el secreto de su matrimonio con Tom Hanks: “No se trata solo de un compromiso”

Robert Pattinson habló sobre el personaje de Primetime: “Sentí que era un papel irresistible, aunque su acento era difícil”

Netflix cambia sus planes para los estrenos en cines: ‘La bola negra’ tendrá la ventana de exhibición más larga de toda la plataforma

El director Werner Herzog recuerda sus últimas conversaciones con David Lynch: “Estaba absorto en la meditación”

MUNDO

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

Un oficial israelí describe cómo Hezbollah usa escuelas como infraestructura militar: “Crearon dos países dentro del Líbano”

Quedó inconsciente a 3.000 metros, cayó contra un árbol y sobrevivió de milagro

Rusia lanzó un ataque contra el suroeste de Ucrania y la frontera con Moldavia: al menos tres muertos y cuatro heridos