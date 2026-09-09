Quedó inconsciente a 3.000 metros, cayó contra un árbol y sobrevivió de milagro

La británica, de 35 años, recibió un impacto en el casco durante un salto grupal en Langar, cerca de Nottingham, y descendió sin control hasta chocar con un árbol (Captura de video)

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Holly Wiffen, paracaidista británica de 35 años, sobrevivió a una caída libre inconsciente desde unos 3.000 metros de altura después de recibir un golpe en la cabeza durante un salto grupal que la dejó sin sentido en pleno descenso. El incidente ocurrió el 7 de agosto en el aeródromo de Langar, a las afueras de Nottingham, Inglaterra, cuando otro participante chocó contra ella a unos 160 km/h.

La deportista, odontóloga de profesión, formaba parte de un grupo que practicaba una técnica llamada tracking, que consiste en realizar la caída libre en posición horizontal para alcanzar mayor velocidad, según informó el Daily Mail.

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Tras saltar desde aproximadamente 3.650 metros, otro paracaidista calculó mal su trayectoria y le golpeó la parte trasera del casco con la pierna. El impacto quedó registrado en las imágenes de la cámara GoPro que la paracaidista llevaba en el casco.

Cayó a 240 km/h sin poder accionar el paracaídas

La participante fue golpeada por la pierna de otro deportista tras un cálculo erróneo de trayectoria mientras practicaban tracking (Captura de video)

Inconsciente e incapaz de controlar su cuerpo, la británica comenzó a girar sin freno mientras descendía a velocidades de hasta 240 km/h. Uno de sus compañeros intentó alcanzarla en el aire y extender la mano para sujetarla, pero no lo logró. A unos 900 metros de altitud, ese paracaidista debió abrir su propio equipo para no estrellarse. El resto del grupo creyó que no sobreviviría.

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En algún momento del descenso, y sin ningún recuerdo de haberlo hecho, ella accionó el disparador de su paracaídas. Según sus propios cálculos, eso ocurrió a unos 300 metros del suelo, apenas cinco segundos antes de un impacto potencialmente fatal, según sus propios cálculos. El sistema de emergencia también se activó de forma automática al detectar velocidad excesiva y altitud crítica, lo que disparó la apertura de un segundo paracaídas.

Los dos paracaídas abiertos a la vez aumentaron su velocidad en lugar de frenarla

La apertura simultánea de ambos equipos generó el efecto conocido como downplane: los paracaídas se desplegaron en direcciones opuestas, lo que incrementó la velocidad de descenso en lugar de reducirla. La paracaidista terminó impactando contra un árbol de coníferas a entre 65 y 80 km/h, ubicado en medio de campos abiertos, que amortiguó el golpe y, según el medio, probablemente le salvó la vida.

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La deportista cayó en una zona con caravanas, construcciones, una carretera principal y líneas eléctricas, a cientos de metros del punto previsto (Captura de video)

El aterrizaje forzoso se produjo a cientos de metros del punto de descenso previsto, en una zona rodeada de caravanas, construcciones, una carretera principal y líneas de transmisión eléctrica. “Si no hubiera golpeado el árbol, habría golpeado el suelo y me habría convertido en sopa. La mayoría de las personas no sobrevive a accidentes de paracaidismo como este”, declaró la deportista, según recoge el medio británico.

Los socorristas esperaban encontrar una víctima fatal

Quienes llegaron primero debieron abrirse paso entre matorrales para alcanzarla. Los rescatistas, que vieron a Holly desaparecer durante la caída, esperaban encontrar un cuerpo sin vida. La paracaidista recuperó la conciencia ya en el suelo, con una de sus piernas apuntando en dirección incorrecta. “Lo primero que dije fue: ‘Ayúdenme a quitarme el equipo’, antes de que los paramédicos lo cortaran”, relató.

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La británica sobrevivió con una fractura grave en la pierna izquierda y una fractura en la columna vertebral, además de varios hematomas. Fue trasladada en camilla a un hospital de Nottingham y operada seis días después, cuando los médicos le colocaron una varilla metálica en la pierna. Actualmente se recupera en la casa de sus padres con muletas.

El experto en paracaidismo Allan Hewitt indicó al diario que el accidente sería investigado y que este tipo de colisiones es poco frecuente. A pesar de todo, la deportista no descarta volver a saltar: “Quiero retomar el paracaidismo en cuanto pueda. Aunque saber lo que pasó y que podría haber muerto me pone un poco nerviosa”, reconoció.

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