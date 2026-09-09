Estados Unidos

Cómo es el nuevo curso de educación financiera para estudiantes de secundaria en el sur de Florida

El programa de nivel universitario fue lanzado este año por el College Board y lleva la educación comercial a más de 22 escuelas de la región

Varios estudiantes trabajan con computadoras en un aula mientras una mujer observa de pie junto a un monitor proyectado
El AP Business with Personal Finance es el primer curso AP de educación financiera y emprendimiento que ofrecen a nivel nacional el College Board e Intuit for Education (NBC 6)
Guardar

Más de 15 escuelas en el condado de Miami-Dade y otras 7 en Broward incorporaron para este ciclo lectivo el AP Business with Personal Finance, el primer curso de Preparatorio Avanzado (AP) enfocado en educación financiera y emprendimiento que el College Board e Intuit for Education ofrecen a nivel nacional.

El programa, parte del ciclo escolar 2026-2027, está disponible para estudiantes de secundaria que pueden obtener crédito universitario a partir de los resultados del examen AP, cuya primera edición está prevista para mayo de 2027.

PUBLICIDAD

Florida es uno de los 30 estados de Estados Unidos que ya exige alguna forma de educación financiera como requisito de graduación secundaria; este nuevo curso AP eleva ese estándar al nivel universitario.

Manos de una persona sobre un escritorio de madera con una calculadora, cuadernos y hojas impresas con gráficos
El curso AP permite a estudiantes de secundaria obtener crédito universitario según los resultados del examen AP, cuya primera edición será en mayo de 2027 (Magnific)

El programa cubre desde impuestos personales hasta la creación de una empresa

El curso abarca seis áreas centrales: emprendimiento, mercadeo, finanzas, contabilidad, administración y estrategia. A eso se suman todos los estándares nacionales de educación financiera personal establecidos por el Consejo para la Educación Económica (CEE) y la coalición Jump$tart. La metodología combina estudios de caso, proyectos prácticos y simulaciones de entornos laborales.

Dos proyectos estructuran el aprendizaje a lo largo del año. El primero, el Business Canvas Project, lleva a los alumnos a cumplir funciones propias de un fundador de empresa, mediante investigación de clientes, desarrollo de productos, estrategia de mercadeo y elaboración de documentos financieros.

PUBLICIDAD

El segundo, el Financial Advisor Project, les pide que analicen las finanzas de un hogar ficticio y diseñen recomendaciones concretas sobre presupuesto, costos universitarios, compra de vivienda, jubilación y donaciones benéficas.

En Broward, seis escuelas lo ofrecen dentro de la vía técnica-vocacional

En Hallandale Magnet High School, uno de los centros participantes en Broward, el curso se imparte dentro del programa Career Technical Education (CTE), una vía que combina formación académica con preparación para el mercado laboral.

Marcia Notkin, docente de educación comercial a cargo de la clase, describió el contenido como “empaquetado”. “Es una oportunidad para que los estudiantes accedan a experiencias del mundo real: ahorro, mercado de valores, inversión. Está repleto”, declaró en diálogo con NBC South Florida.

Los alumnos seleccionados aprenden a interpretar información financiera, detectar oportunidades de negocio, desarrollar productos y comunicar propuestas. Además, pueden obtener una credencial avalada por empleadores que certifica habilidades en negocios, liderazgo y finanzas personales, según informó el College Board.

Una profesora habla frente a una pantalla digital interactiva con diapositivas en un aula con monitores de ordenador
En Hallandale Magnet High School de Broward, el curso AP se dicta dentro del programa Career Technical Education, que vincula formación académica y mercado laboral (NBC 6)

Estudiantes con negocios propios ya aplican lo que aprenden en clase

Entre quienes asisten al curso hay varios alumnos que ya gestionan emprendimientos. Tariyah Knowles, estudiante de tercer año, elabora artículos tejidos a crochet y constituyó recientemente su propia empresa de responsabilidad limitada. “Necesito ayuda con los impuestos. No sé cómo pagarlos con mi negocio, y eso es lo que estoy aprendiendo aquí”, explicó, también en NBC South Florida.

Skylar Lees, alumna de primer año con un negocio de cuidado de mascotas, apunta a ampliar su operación. Con respecto a esto, planteó: “Quiero desarrollarlo más en esta clase, y también estoy entusiasmada con aprender a construir otras ideas de negocio”.

Un tercer caso es el de Evanir Pigida, quien desarrolló una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a estudiantes a llevar el seguimiento de sus tareas pendientes. Para él, el curso representa acceso a conceptos que considera ausentes en la educación convencional.

“La mayoría de la gente no entiende qué es una ventaja económica, una ventaja competitiva o una barrera de entrada. Simplemente dicen que van a abrir un negocio sin saber nada”, afirmó el alumno ante el medio local.

Perfil de una joven con trenzas en el cabello y camisa blanca junto a varios accesorios tejidos de colores
Tariyah Knowles, estudiante de tercer año, ya tiene su propia LLC de artículos tejidos y usa el curso AP para aprender a pagar impuestos (NBC 6)

Cada institución fija sus propios requisitos para acceder al curso AP

Aunque el programa se ofrece en múltiples escuelas del sur de Florida, los criterios de admisión varían según el establecimiento. Cada centro educativo define sus propios prerrequisitos para inscribirse en la materia, de acuerdo con lo informado por NBC South Florida.

Los contenidos de las unidades 1 a 4, que incluyen competencia empresarial, mercadeo, ahorro, crédito, finanzas corporativas y contabilidad, serán evaluados en el examen AP de mayo de 2027.

Mientras que la unidad 5, dedicada a presupuesto personal e inversión, puede impartirse antes o después del examen según el calendario de cada escuela.

Temas Relacionados

Miami-DadeFloridaEducación financieraEmprendimientoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

El régimen de Xi Jinping emitió una queja por la creación del “Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario” y amenazó a legisladores panameños.

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

Detectan una bacteria en aguas residuales de un centro de datos de Meta en Wyoming

El hallazgo de un organismo poco común en efluentes del campus en construcción llevó a las autoridades locales a suspender el servicio. El caso suma un nuevo frente a las denuncias por contaminación hídrica vinculada a la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial en Estados Unidos

Detectan una bacteria en aguas residuales de un centro de datos de Meta en Wyoming

Un jefe de seguridad de Anthropic admite que hay más de 10% de probabilidad de que la IA “mate a todos los humanos”

Jacob Coxon, 27 años, dejó la empresa el martes acusando a OpenAI y Anthropic de correr hacia una superinteligencia que no van a poder controlar. Evan Hubinger, que sigue en la compañía, le dio la razón en público y reconoció que no tienen un plan

Un jefe de seguridad de Anthropic admite que hay más de 10% de probabilidad de que la IA “mate a todos los humanos”

Estudiantes de Newark regresaron a las aulas con restricciones para el uso de teléfonos y medidas disciplinarias

La medida estatal, firmada por el anterior gobernador de Nueva Jersey, obliga a cada sistema público y escuela autónoma a definir su esquema de cumplimiento durante todo el ciclo lectivo 2026-27

Estudiantes de Newark regresaron a las aulas con restricciones para el uso de teléfonos y medidas disciplinarias

Miami ya no se ve igual desde el espacio: las fotos de la NASA que lo demuestran

El astronauta Donald Pettit capturó el condado floridano desde la ISS en 2012 y nuevamente en 2025. Lo que muestran ambos registros es una transformación visible: la cuadrícula urbana ya no tiene el mismo color de noche

Miami ya no se ve igual desde el espacio: las fotos de la NASA que lo demuestran

TECNO

Lista secreta de Steam fue filtrada por error: 50 juegos en desarrollo quedaron al descubierto

Lista secreta de Steam fue filtrada por error: 50 juegos en desarrollo quedaron al descubierto

¿De qué manera podría la IA causar un daño catastrófico? Los cuatro escenarios que los laboratorios ya miden en cada modelo nuevo

Los 20 emojis más usados por los colombianos y lo que revela sobre su forma de comunicación

Cómo el temor a una IA fuera de control sacude a los equipos de seguridad de OpenAI y Anthropic

“¿Dónde hay una Coca-Cola?”: El CEO de Salesforce pone a prueba la IA del robot Optimus de Tesla

ENTRETENIMIENTO

Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, llega con una historia de encierro y denuncia

Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, llega con una historia de encierro y denuncia

Rita Wilson reveló el secreto de su matrimonio con Tom Hanks: “No se trata solo de un compromiso”

Robert Pattinson habló sobre el personaje de Primetime: “Sentí que era un papel irresistible, aunque su acento era difícil”

Netflix cambia sus planes para los estrenos en cines: ‘La bola negra’ tendrá la ventana de exhibición más larga de toda la plataforma

El director Werner Herzog recuerda sus últimas conversaciones con David Lynch: “Estaba absorto en la meditación”

MUNDO

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

Un oficial israelí describe cómo Hezbollah usa escuelas como infraestructura militar: “Crearon dos países dentro del Líbano”

Quedó inconsciente a 3.000 metros, cayó contra un árbol y sobrevivió de milagro

Rusia lanzó un ataque contra el suroeste de Ucrania y la frontera con Moldavia: al menos tres muertos y cuatro heridos