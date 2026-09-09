Cómo es el nuevo curso de educación financiera para estudiantes de secundaria en el sur de Florida

El AP Business with Personal Finance es el primer curso AP de educación financiera y emprendimiento que ofrecen a nivel nacional el College Board e Intuit for Education (NBC 6)

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Más de 15 escuelas en el condado de Miami-Dade y otras 7 en Broward incorporaron para este ciclo lectivo el AP Business with Personal Finance, el primer curso de Preparatorio Avanzado (AP) enfocado en educación financiera y emprendimiento que el College Board e Intuit for Education ofrecen a nivel nacional.

El programa, parte del ciclo escolar 2026-2027, está disponible para estudiantes de secundaria que pueden obtener crédito universitario a partir de los resultados del examen AP, cuya primera edición está prevista para mayo de 2027.

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Florida es uno de los 30 estados de Estados Unidos que ya exige alguna forma de educación financiera como requisito de graduación secundaria; este nuevo curso AP eleva ese estándar al nivel universitario.

El curso AP permite a estudiantes de secundaria obtener crédito universitario según los resultados del examen AP, cuya primera edición será en mayo de 2027 (Magnific)

El programa cubre desde impuestos personales hasta la creación de una empresa

El curso abarca seis áreas centrales: emprendimiento, mercadeo, finanzas, contabilidad, administración y estrategia. A eso se suman todos los estándares nacionales de educación financiera personal establecidos por el Consejo para la Educación Económica (CEE) y la coalición Jump$tart. La metodología combina estudios de caso, proyectos prácticos y simulaciones de entornos laborales.

Dos proyectos estructuran el aprendizaje a lo largo del año. El primero, el Business Canvas Project, lleva a los alumnos a cumplir funciones propias de un fundador de empresa, mediante investigación de clientes, desarrollo de productos, estrategia de mercadeo y elaboración de documentos financieros.

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El segundo, el Financial Advisor Project, les pide que analicen las finanzas de un hogar ficticio y diseñen recomendaciones concretas sobre presupuesto, costos universitarios, compra de vivienda, jubilación y donaciones benéficas.

En Broward, seis escuelas lo ofrecen dentro de la vía técnica-vocacional

En Hallandale Magnet High School, uno de los centros participantes en Broward, el curso se imparte dentro del programa Career Technical Education (CTE), una vía que combina formación académica con preparación para el mercado laboral.

Marcia Notkin, docente de educación comercial a cargo de la clase, describió el contenido como “empaquetado”. “Es una oportunidad para que los estudiantes accedan a experiencias del mundo real: ahorro, mercado de valores, inversión. Está repleto”, declaró en diálogo con NBC South Florida.

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Los alumnos seleccionados aprenden a interpretar información financiera, detectar oportunidades de negocio, desarrollar productos y comunicar propuestas. Además, pueden obtener una credencial avalada por empleadores que certifica habilidades en negocios, liderazgo y finanzas personales, según informó el College Board.

En Hallandale Magnet High School de Broward, el curso AP se dicta dentro del programa Career Technical Education, que vincula formación académica y mercado laboral (NBC 6)

Estudiantes con negocios propios ya aplican lo que aprenden en clase

Entre quienes asisten al curso hay varios alumnos que ya gestionan emprendimientos. Tariyah Knowles, estudiante de tercer año, elabora artículos tejidos a crochet y constituyó recientemente su propia empresa de responsabilidad limitada. “Necesito ayuda con los impuestos. No sé cómo pagarlos con mi negocio, y eso es lo que estoy aprendiendo aquí”, explicó, también en NBC South Florida.

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Skylar Lees, alumna de primer año con un negocio de cuidado de mascotas, apunta a ampliar su operación. Con respecto a esto, planteó: “Quiero desarrollarlo más en esta clase, y también estoy entusiasmada con aprender a construir otras ideas de negocio”.

Un tercer caso es el de Evanir Pigida, quien desarrolló una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a estudiantes a llevar el seguimiento de sus tareas pendientes. Para él, el curso representa acceso a conceptos que considera ausentes en la educación convencional.

“La mayoría de la gente no entiende qué es una ventaja económica, una ventaja competitiva o una barrera de entrada. Simplemente dicen que van a abrir un negocio sin saber nada”, afirmó el alumno ante el medio local.

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Tariyah Knowles, estudiante de tercer año, ya tiene su propia LLC de artículos tejidos y usa el curso AP para aprender a pagar impuestos (NBC 6)

Cada institución fija sus propios requisitos para acceder al curso AP

Aunque el programa se ofrece en múltiples escuelas del sur de Florida, los criterios de admisión varían según el establecimiento. Cada centro educativo define sus propios prerrequisitos para inscribirse en la materia, de acuerdo con lo informado por NBC South Florida.

Los contenidos de las unidades 1 a 4, que incluyen competencia empresarial, mercadeo, ahorro, crédito, finanzas corporativas y contabilidad, serán evaluados en el examen AP de mayo de 2027.

Mientras que la unidad 5, dedicada a presupuesto personal e inversión, puede impartirse antes o después del examen según el calendario de cada escuela.