Tecno

Si tu computador tiene 8 GB de memoria RAM, Microsoft trae mejoras de rendimiento en Windows 11

El principal objetivo es optimizar el tiempo de arranque y el consumo de recursos en ciertas aplicaciones

Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
Microsoft confirmó que Windows 11 se optimizará para funcionar mejor en equipos con 8 GB de memoria RAM. (Microsoft)
Guardar

Microsoft confirmó que Windows 11 se optimizará para funcionar mejor en equipos con solo 8 GB de memoria RAM. El anuncio llega en medio de una escasez de memoria que ha encarecido los componentes y obligado a los fabricantes de portátiles y equipos de sobremesa a ofrecer configuraciones más económicas con esa cantidad mínima de RAM.

La compañía prometió arranques más rápidos, mayor capacidad de respuesta en Windows Hello y ajustes generales de rendimiento para que el sistema operativo no se sienta lento en hardware con recursos limitados.

PUBLICIDAD

Por qué Microsoft necesita optimizar Windows 11

Windows 11 se ha ganado la reputación de consumir más recursos que versiones anteriores del sistema operativo. Esa crítica se agrava en un contexto donde los precios de la memoria RAM subieron y donde muchos usuarios ya evaluaban migrar a Linux tras el fin del soporte de Windows 10 por temor a no cumplir con los requisitos exigidos.

La comparación con la competencia no ayuda. El MacBook Neo, que también ofrece 8 GB de RAM, corre macOS con un consumo de memoria más eficiente. Un ejemplo citado es el de la aplicación del tiempo: en Windows puede consumir más de 1 GB de RAM, mientras que en macOS no llega a una quinta parte de esa cifra.

PUBLICIDAD

Microsoft impulsa estos cambios en Windows 11 en medio de la escasez de memoria RAM y el encarecimiento de los componentes.
Microsoft impulsa estos cambios en Windows 11 en medio de la escasez de memoria RAM y el encarecimiento de los componentes.

Windows 11 funcionará mejor en equipos con 8 GB de RAM porque Microsoft busca reducir el consumo de memoria del sistema y de sus aplicaciones nativas ante el encarecimiento de los componentes. La compañía apunta a acelerar el arranque, mejorar la respuesta de funciones de seguridad como Windows Hello y extender un perfil de baja latencia a más procesos del sistema operativo.

La situación resulta particular porque, durante buena parte de 2026, Microsoft impulsó los 16 GB de RAM como referencia mínima recomendada para aprovechar Windows 11 y las funciones vinculadas a inteligencia artificial.

Los PC Copilot+ exigen justamente ese mínimo de 16 GB para acceder a sus capacidades de IA integradas, lo que deja fuera de esa categoría a los equipos con 8 GB, incluido el propio Surface Laptop de Microsoft con esa configuración.

En qué consiste el plan de optimización de Windows 11

Según Mark Linton, vicepresidente corporativo de Windows & Devices en Microsoft, la compañía ya registró avances internos en varios frentes. “Hemos logrado avances significativos en aspectos como el tiempo de arranque y la capacidad de respuesta de Windows Hello”, afirmó.

La comparación con macOS expone que un equipo con 8 GB de RAM puede administrar la memoria con más eficiencia que Windows 11.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
La comparación con macOS expone que un equipo con 8 GB de RAM puede administrar la memoria con más eficiencia que Windows 11.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

No se compartieron cifras concretas ni fechas de implementación. Según pudo establecer el medio Windows Latest, el arranque más veloz todavía no está disponible en las compilaciones de vista previa que reciben los usuarios inscritos en programas de pruebas, por lo que las mejoras mencionadas por Linton corresponderían a una compilación interna de Microsoft.

La estrategia se enmarca en un proceso más amplio que la compañía viene aplicando durante 2026: devolver a Windows 11 funciones que ya existían en versiones anteriores del sistema, como mover la barra de tareas o redimensionar el menú Inicio.

Parte de esos cambios llegaron con la actualización de Patch Tuesday programada para el 8 de septiembre de 2026, que habilitó la barra de tareas móvil, el menú Inicio redimensionable y la opción de quitar Bing del buscador de Windows.

“Seguimos mejorando los fundamentos. Escuchamos los comentarios de los clientes, mejoramos Windows continuamente y verá esas actualizaciones a medida que Windows mejora, a medida que llegan las actualizaciones”, señaló Linton.

Microsoft había promovido durante 2026 los 16 GB de RAM como referencia para aprovechar Windows 11 y las funciones de inteligencia artificial. (EFE/HANNIBAL HANSCHKE)
Microsoft había promovido durante 2026 los 16 GB de RAM como referencia para aprovechar Windows 11 y las funciones de inteligencia artificial. (EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

El beneficio de este plan no se limitaría a las máquinas con memoria mínima. Si Microsoft logra reducir el consumo de recursos del sistema y de sus aplicaciones, esa eficiencia también repercutiría en equipos con 16 GB, 32 GB o más memoria RAM instalada.

El margen de mejora es amplio si se observa el comportamiento actual de algunas aplicaciones populares. Discord, según reconocen sus propios desarrolladores, puede llegar a consumir hasta 4 GB de RAM. Microsoft Teams, por su parte, puede utilizar entre 1 y 2 GB de memoria incluso en estado inactivo.

Temas Relacionados

Windows 11MicrosoftComputadorMemoria RAMIATecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PlayStation Store avanza con precios en moneda local en cinco países de Latinoamérica: cuáles son y qué cambia

La actualización modificará recibos, fondos acumulados, tarjetas de regalo, renovaciones de PlayStation Plus y límites de gasto, aunque no garantiza una reducción en el valor de los videojuegos

PlayStation Store avanza con precios en moneda local en cinco países de Latinoamérica: cuáles son y qué cambia

Cuánto cuesta la criptomoneda Bitcoin este día

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Cuánto cuesta la criptomoneda Bitcoin este día

Criptomonedas: el precio de ethereum para este día

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: el precio de ethereum para este día

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en los años 80

ChatGPT y Gemini permiten generar imágenes de las protagonistas de la película de Netflix en otras épocas en pocos segundos

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en los años 80

Crear música con IA basada en artistas reales no será un problema por este acuerdo de Suno con Warner Music y BMG

La alianza permite que los artistas de esos sellos participen de forma voluntaria y reciban una compensación

Crear música con IA basada en artistas reales no será un problema por este acuerdo de Suno con Warner Music y BMG

DEPORTES

A la espera del arribo del Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi jugará ante Chicago Fire: hora, TV y formaciones

A la espera del arribo del Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi jugará ante Chicago Fire: hora, TV y formaciones

Una frase escalofriante y el plan para emboscarlos: revelaron detalles estremecedores sobre el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de final de Libertadores ante Corinthians: hora, TV y probables formaciones

Los organizadores del Balón de Oro dieron los motivos de la nominación de Lionel Messi y marcaron la notable diferencia con Cristiano Ronaldo

Tras la victoria sobre San Pablo, Boca Juniors define la venta de un futbolista al exterior

TELESHOW

Luis Ventura recordó la huella profesional de Chiche Gelblung: “Era el maestro de los maestros”

Luis Ventura recordó la huella profesional de Chiche Gelblung: “Era el maestro de los maestros”

La última entrevista a Chiche Gelblung en Infobae: “Tuve que pedir ayuda a un psicoanalista para entender y aceptar la muerte”

Murió Chiche Gelblung, el periodista que soñaba con viajar a la luna y vivir 200 años

Así se anunció la muerte de Chiche Gelblung: la tradicional placa negra de Crónica y las lágrimas de Mercedes Ninci

Reacciones a la muerte de Chiche Gelblung, en vivo: las despedidas de Mario Pergolini y Baby Etchecopar

INFOBAE AMÉRICA

Minsa intensifica la vacunación para contener los contagios de sarampión

Minsa intensifica la vacunación para contener los contagios de sarampión

CAF acompañó la reforma educativa de El Salvador con una inversión cercana a USD 400 millones desde 2022

Segunda vuelta en Honduras vuelve al debate: 86 votos definirán si avanza la reforma

Wall Street y las bolsas europeas caen después de que el petróleo superó los 100 dólares por la guerra entre Estados Unidos e Irán

Compañía británica instalará centro logístico en Panamá para reforzar abastecimiento en Centroamérica y el Caribe