Atlanta acepta vender su cárcel del centro al condado de Fulton por 68 millones de dólares

Atlanta aceptó vender su cárcel del centro al condado de Fulton por 68 millones de dólares, en una operación que aún requiere aprobación oficial

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La ciudad de Atlanta aceptó vender su cárcel del centro al condado de Fulton por 68 millones de dólares, una operación que, de concretarse, podría modificar de manera significativa el sistema de detención local y aliviar la presión sobre una prisión señalada por sus problemas de hacinamiento. La decisión fue comunicada por el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, en una carta citada por CBS News Atlanta, en medio de negociaciones que llevan meses y que todavía requieren acuerdos finales y aprobación oficial.

La propuesta contempla la transferencia del Atlanta City Detention Center al condado de Fulton, que busca ampliar su capacidad carcelaria con unas 1.300 camas adicionales en esa instalación ubicada en el centro de la ciudad. La operación aparece como una respuesta a la saturación del centro penitenciario de Rice Street, donde familiares de detenidos vienen denunciando condiciones de encierro marcadas por la sobrepoblación y la falta de higiene.

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De acuerdo con lo publicado por CBS News Atlanta, Dickens formalizó la aceptación de la oferta este martes, luego de haber planteado días antes una contraoferta por el mismo monto. En la carta reproducida por el medio, el alcalde dejó asentado que la ciudad aceptaba la compra por 68 millones de dólares, tras una propuesta previa del condado que rondaba los 56,5 millones.

El condado de Fulton busca descomprimir una cárcel bajo presión

Robb Pitts afirmó que el condado de Fulton proyecta una instalación médica separada de 1.800 camas para salud mental y consumo de sustancias

El presidente de la comisión del condado de Fulton, Robb Pitts, sostuvo que la compra representa una oportunidad para descomprimir el sistema actual de detención y reorganizar la infraestructura penitenciaria. Tal y como dijo en declaraciones recogidas por CBS News Atlanta, el acuerdo sería positivo para el condado, para la ciudad y también para las personas detenidas.

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Pitts remarcó además que el condado proyecta una instalación médica separada con 1.800 camas destinada a personas con padecimientos de salud mental o problemas de consumo de sustancias. Esa iniciativa se presenta como un complemento a la adquisición del edificio céntrico, que permitiría trasladar parte de la población detenida y atender con otro esquema a quienes requieren asistencia específica.

En esa línea, Dickens afirmó que el uso de una estructura ya existente podría evitar un gasto mayor para los contribuyentes del condado. El alcalde también aseguró, siempre en función de lo citado por el medio local, que la operación serviría para preservar puestos de trabajo municipales y sostener programas de derivación alternativos al encarcelamiento.

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La posible venta podría alterar los planes sobre la cárcel de Rice Street

La posible venta de la cárcel de Atlanta podría volver innecesarias las reformas previstas para la prisión de Rice Street

Uno de los efectos inmediatos del acuerdo sería revisar el futuro de la cárcel de Rice Street, que hasta ahora estaba incluida en planes de refacción. Pitts planteó que esas obras podrían dejar de ser necesarias si la compra del centro de detención de Atlanta se concreta en los términos previstos.

“Existe la posibilidad de que las renovaciones que habíamos planificado para Rice Street ni siquiera sean necesarias”, afirmó Pitts en declaraciones reproducidas por CBS News Atlanta. De todos modos, aclaró que esa definición todavía forma parte de un proceso en desarrollo y que restan conversaciones para fijar el alcance final del entendimiento.

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El escenario cobra relevancia porque el condado enfrenta un límite de tiempo concreto. Las autoridades trabajan con la mira puesta en el 8 de diciembre, fecha en la que vence el contrato de arrendamiento vigente sobre espacio utilizado en el centro de detención de la ciudad. Antes de ese plazo, ambas partes deberán cerrar las condiciones pendientes.

Testimonios sobre las condiciones de detención y los pasos que faltan

La discusión sobre la compra volvió a poner en primer plano las condiciones denunciadas dentro del sistema carcelario. Angel Mapp, madre de un detenido alojado en Rice Street, describió un panorama de fuerte hacinamiento. En declaraciones citadas por el medio, sostuvo que los internos estaban “acostados como sardinas en una lata” y mencionó además la presencia de chinches y la falta de espacio para moverse.

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Cuando fue consultada sobre la compra del edificio céntrico, Mapp aseguró que la idea le parecía positiva. También consideró que muchas de las personas privadas de libertad necesitan tratamiento por problemas de salud mental, un punto que coincide con los argumentos oficiales para avanzar en nuevas instalaciones especializadas.

El artículo de CBS News Atlanta añadió que las mujeres detenidas por el condado de Fulton ya se encuentran alojadas en el centro de detención de Atlanta y podrían seguir allí después de la venta. Pitts afirmó, además, que la mayoría de las personas detenidas por el condado son residentes de la ciudad, por lo que la operación tendría impacto sobre ambas administraciones.

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Aun así, el cierre de la transacción no está garantizado. Un grupo de trabajo integrado por funcionarios operativos, financieros y legales de la ciudad, junto con la oficina del sheriff del condado, debía reunirse para avanzar sobre los términos restantes. La venta, que Pitts definió como un objetivo perseguido desde hace casi 20 años, todavía necesita acuerdos definitivos y validación gubernamental antes de concretarse.