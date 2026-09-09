Estados Unidos

Miami ya no se ve igual desde el espacio: las fotos de la NASA que lo demuestran

El astronauta Donald Pettit capturó el condado floridano desde la ISS en 2012 y nuevamente en 2025. Lo que muestran ambos registros es una transformación visible: la cuadrícula urbana ya no tiene el mismo color de noche

Se espera que la Estación Espacial Internacional salga de la órbita terrestre y caiga al Océano Pacífico en el año 2030. (The Conversation)
Miami vista desde el espacio mostró en 2025 un cambio de color por el reemplazo de luces de sodio por tecnología LED. (The Conversation)
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Desde cientos de kilómetros de altura, la cuadrícula de Miami se ilumina en la oscuridad como un tablero encendido. Pero el color ya no es el mismo de hace 13 años. Lo que antes era una mancha uniforme de tono cálido ahora exhibe una paleta de tonos múltiples, y el cambio es tan visible desde la órbita que un astronauta lo fotografió y lo publicó en sus redes para que cualquiera pudiera verlo.

El astronauta Donald R. “Don” Pettit documentó esa transformación con fotografías tomadas desde la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2012 y 2025. La comparación entre ambas imágenes, publicadas en su cuenta de X, lo dice todo sin necesidad de palabras.

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Miami vista desde el espacio: del amarillo de sodio a las luces LED

Las dos fotografías que Pettit publicó en X muestran el condado de Miami-Dade, en Florida, con una diferencia que salta a la vista desde la órbita terrestre. En la imagen de 2012, la ciudad resplandece con el tono amarillo-anaranjado típico de las lámparas de vapor de sodio. En la de 2025, esa uniformidad desapareció y la vista nocturna revela una mezcla de colores que evidencia el recambio tecnológico ocurrido en el intervalo.

Dos vistas satelitales nocturnas de un área urbana iluminada, una con luces amarillas a la izquierda y otra con luces blancas a la derecha
Las imágenes de Miami publicadas por Don Pettit en X evidenciaron el paso del amarillo-anaranjado de vapor de sodio a luces LED multicolor. (@astro_Pettit)

“Esta ciudad ha cambiado enormemente desde mi misión anterior, reemplazando sus luces de vapor de sodio amarillo-naranja por LEDs multicolor. ¡La cuadrícula de la ciudad realmente resalta! Esta toma de control de la iluminación urbana por LEDs es a nivel mundial”, escribió el astronauta al publicar las imágenes.

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Pettit también aclaró que posee registros de ciudades de todo el mundo desde 2002 hasta 2025, que documentan el crecimiento urbano y los cambios en la tecnología de alumbrado.

Don Pettit, el astronauta que fotografió ciudades durante 23 años

Donald R. Pettit es ingeniero químico, doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Arizona y oriundo de Silverton, Oregón. Antes de incorporarse al cuerpo de astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), trabajó como científico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México. La agencia lo seleccionó en abril de 1996.

A lo largo de cuatro vuelos espaciales, acumuló 590 días en el espacio y 13 horas de caminatas espaciales. Su primera misión fue la Expedición 6, en 2002. Luego participó en la misión STS-126 (2008) y en las Expediciones 30 y 31 (2012), período en el que tomó algunas de las fotografías que hoy sirven de referencia para medir el avance de la iluminación LED en el mundo.

Donald Pettit sonríe con un traje espacial naranja ante la bandera de Estados Unidos
Donald R. Pettit fue seleccionado por la NASA en 1996 y acumuló 590 días en el espacio a lo largo de cuatro vuelos espaciales.

Su cuarta misión comenzó el 11 de septiembre de 2024, a bordo de la nave Soyuz MS-26, como ingeniero de vuelo de las Expediciones 71 y 72. Durante siete meses, Pettit y su tripulación completaron 3.520 órbitas alrededor de la Tierra. Regresó a la Tierra el 19 de abril de 2025, según su perfil oficial en la NASA.

Qué revelan las imágenes de Miami de 2012 y 2025

Las lámparas de vapor de sodio producen un espectro lumínico acotado que el ojo humano percibe como amarillo-anaranjado; desde la órbita, el resultado es una ciudad cubierta por un manto monocromático, según explicó el Miami Herald al publicar las imágenes de Pettit.

Las luminarias LED, en cambio, combinan distintos tipos de diodos emisores de luz y producen tonos que varían según el modelo y la temperatura de color elegida por cada municipio. Esa variedad es lo que las cámaras de Pettit registraron en 2025: una Miami-Dade donde el mapa luminoso ya no tiene un color dominante.

Capturas de pantalla de dos publicaciones en redes sociales con fotografías nocturnas de la ciudad de Miami tomadas desde el espacio
Don Pettit afirmó que el avance de la iluminación urbana con LED se registra a nivel mundial en sus archivos de ciudades entre 2002 y 2025.

Lo que desde la calle puede pasar inadvertido —el reemplazo de una farola en una avenida o en un barrio residencial— adquiere otra dimensión cuando se observa la ciudad completa desde los aproximadamente 400 kilómetros de altura a los que orbita la ISS.

Por qué las ciudades reemplazan las luces de sodio por tecnología LED

El reemplazo responde principalmente a razones de eficiencia energética. El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que la expansión del LED podría reducir cerca de la mitad del consumo energético de la iluminación general hacia 2030, con ahorro en costos de alumbrado público y mejora en la resiliencia de las redes eléctricas.

El mismo organismo señala que la tecnología LED ofrece, además, tamaño compacto, vida útil prolongada, resistencia a golpes y vibraciones, buen desempeño en bajas temperaturas, ausencia de emisiones infrarrojas y ultravioletas, y encendido inmediato.

El reemplazo también abre debates sobre cómo la luz transforma la percepción de los espacios nocturnos, aunque la discusión sobre temperatura de color, intensidad del haz y distribución del alumbrado excede el alcance de los informes técnicos citados.

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