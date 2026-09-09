Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, llega con una historia de encierro y denuncia

CAUTIVA, la nueva serie original de TNT y Flow, se estrenará el próximo 18 de septiembre en TNT, con un nuevo episodio cada semana, y estará disponible completa en Flow a partir del 19 de septiembre. (TNT Flow)

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TNT y Flow estrenarán Cautiva el 18 de septiembre, una serie argentina de seis episodios inspirada en un caso real de abuso dentro de un convento de clausura. Protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, la ficción seguirá la historia de una joven que ingresa a una orden religiosa en busca de refugio y termina atrapada en una trama marcada por la violencia, el encierro y la búsqueda de justicia.

La producción llegará primero a TNT con un episodio por semana y, desde el 19 de septiembre, podrá verse completa en Flow. Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, la serie se apoya en un thriller psicológico para abordar un tema sensible: la vulneración de derechos humanos en ámbitos de fe y aislamiento.

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Carolina Kopelioff protagoniza Cautiva, la nueva serie argentina que estrenarán TNT y Flow en septiembre. (TNT/Flow)

La historia parte de una joven que entra a un convento y queda sometida durante 15 años

La trama se centra en Clara, interpretada por Carolina Kopelioff, una joven de 18 años que abraza la vocación religiosa y decide ingresar a un convento de clausura. Lo que aparece como una salida espiritual y personal frente a un contexto familiar conflictivo se transforma en una experiencia extrema. Dentro de ese mundo cerrado, la madre superiora Cecilia, a cargo de Lorena Vega, impone un régimen de castigos, maltratos y control.

La serie reconstruye el derrotero de Clara a lo largo de tres líneas temporales: su ingreso al convento, los años de abuso padecidos dentro de la institución y el proceso posterior a la fuga. Ese esquema narrativo permite seguir tanto el deterioro físico y psicológico de la protagonista como el inicio de una recuperación atravesada por su entorno familiar y por la necesidad de denunciar.

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Lorena Vega interpreta a la madre superiora Cecilia, una figura central en la trama de abuso y encierro. (TNT/Flow)

El convento aparece como un espacio de encierro en pleno siglo XXI

Uno de los ejes centrales de Cautiva es el contraste entre la vida contemporánea y la persistencia de prácticas que remiten a otro tiempo. La serie sitúa esa tensión en un convento de clausura presentado como un universo hermético, con reglas propias y una lógica de obediencia extrema.

Según adelantó el equipo artístico, la intención fue construir ese mundo con sobriedad y sin caer en una representación exagerada. La historia busca explorar la intimidad de una institución poco visible para el público, a partir de una ficción inspirada en hechos reales pero desarrollada desde una mirada dramática y narrativa.

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Cautiva está inspirada en un caso real y seguirá la historia de Clara a lo largo de seis episodios. (TNT/Flow)

Un elenco amplio acompaña a Kopelioff y Vega

Además de sus dos protagonistas, el elenco reúne a Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna. También participan de manera especial Justina Bustos y Luis Ziembrowski.

Zylberberg interpreta a una periodista que recibe una denuncia anónima sobre lo que ocurre dentro del convento y decide investigar. Ese personaje funciona como uno de los nexos entre el encierro de Clara y el mundo exterior, al tiempo que empuja la dimensión judicial y pública del caso.

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El estreno de Cautiva será el 18 de septiembre en TNT y la temporada completa estará disponible desde el 19 en Flow. (TNT/Flow)

Los guiones fueron escritos por Paula Hernández, Leonel D’Agostino y Pablo Lago, con producción ejecutiva de Victoria Aizenstat y Mauro Guevara, y producción general de Aleph Cine.

La serie retoma un caso real que conmocionó al país

El punto de partida de Cautiva remite a una denuncia conocida en la Argentina en 2016, cuando salió a la luz el caso de una religiosa que acusó a las autoridades de un convento de Nogoyá, en Entre Ríos, por encierros, humillaciones y distintos castigos físicos y psicológicos.

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El relato de Cautiva se organiza en tres líneas temporales para seguir la transformación de su protagonista. (TNT/Flow)

Con ese antecedente, la ficción se propone trabajar sobre la opresión religiosa, los mecanismos de sometimiento y las dificultades para romper el silencio en estructuras cerradas. El equipo aclaró que no se trata de una reconstrucción literal, sino de una obra de ficción inspirada en ese universo y elaborada a partir de personajes y situaciones dramáticas propias.

TNT y Flow refuerzan su apuesta por la ficción local

Con este estreno, TNT y Flow suman un nuevo título a su estrategia de producción argentina original. Cautiva se incorpora a una oferta que en los últimos años incluyó otras ficciones locales y busca ampliar el alcance de historias con identidad propia, sostenidas por elencos reconocidos y realizadores del medio local.

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La historia transcurre en un convento de clausura y explora una trama de violencia, fuga y reconstrucción. (TNT/Flow)

El estreno será el 18 de septiembre en TNT y la temporada completa quedará disponible desde el 19 de septiembre en Flow. A lo largo de seis episodios, la serie seguirá el camino de una mujer que intenta reconstruirse después del encierro y llevar su historia a la Justicia.