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Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, llega con una historia de encierro y denuncia

La ficción protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega se estrena el 18 de septiembre en TNT y estará completa desde el día siguiente en Flow

CAUTIVA, la nueva serie original de TNT y Flow, se estrenará el próximo 18 de septiembre en TNT, con un nuevo episodio cada semana, y estará disponible completa en Flow a partir del 19 de septiembre. (TNT Flow)
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TNT y Flow estrenarán Cautiva el 18 de septiembre, una serie argentina de seis episodios inspirada en un caso real de abuso dentro de un convento de clausura. Protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, la ficción seguirá la historia de una joven que ingresa a una orden religiosa en busca de refugio y termina atrapada en una trama marcada por la violencia, el encierro y la búsqueda de justicia.

La producción llegará primero a TNT con un episodio por semana y, desde el 19 de septiembre, podrá verse completa en Flow. Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, la serie se apoya en un thriller psicológico para abordar un tema sensible: la vulneración de derechos humanos en ámbitos de fe y aislamiento.

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Dos mujeres ataviadas con hábitos y velos blancos miran hacia un lado detrás de una puerta de madera semiabierta
Carolina Kopelioff protagoniza Cautiva, la nueva serie argentina que estrenarán TNT y Flow en septiembre. (TNT/Flow)

La historia parte de una joven que entra a un convento y queda sometida durante 15 años

La trama se centra en Clara, interpretada por Carolina Kopelioff, una joven de 18 años que abraza la vocación religiosa y decide ingresar a un convento de clausura. Lo que aparece como una salida espiritual y personal frente a un contexto familiar conflictivo se transforma en una experiencia extrema. Dentro de ese mundo cerrado, la madre superiora Cecilia, a cargo de Lorena Vega, impone un régimen de castigos, maltratos y control.

La serie reconstruye el derrotero de Clara a lo largo de tres líneas temporales: su ingreso al convento, los años de abuso padecidos dentro de la institución y el proceso posterior a la fuga. Ese esquema narrativo permite seguir tanto el deterioro físico y psicológico de la protagonista como el inicio de una recuperación atravesada por su entorno familiar y por la necesidad de denunciar.

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Lorena Vega caracterizada como monja con hábito pardo, velo negro y anteojos, sentada en un sillón de madera
Lorena Vega interpreta a la madre superiora Cecilia, una figura central en la trama de abuso y encierro. (TNT/Flow)

El convento aparece como un espacio de encierro en pleno siglo XXI

Uno de los ejes centrales de Cautiva es el contraste entre la vida contemporánea y la persistencia de prácticas que remiten a otro tiempo. La serie sitúa esa tensión en un convento de clausura presentado como un universo hermético, con reglas propias y una lógica de obediencia extrema.

Según adelantó el equipo artístico, la intención fue construir ese mundo con sobriedad y sin caer en una representación exagerada. La historia busca explorar la intimidad de una institución poco visible para el público, a partir de una ficción inspirada en hechos reales pero desarrollada desde una mirada dramática y narrativa.

Trece actrices vestidas con hábitos de monja posan en el interior de una sala de madera con sillas altas y un crucifijo de fondo
Cautiva está inspirada en un caso real y seguirá la historia de Clara a lo largo de seis episodios. (TNT/Flow)

Un elenco amplio acompaña a Kopelioff y Vega

Además de sus dos protagonistas, el elenco reúne a Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna. También participan de manera especial Justina Bustos y Luis Ziembrowski.

Zylberberg interpreta a una periodista que recibe una denuncia anónima sobre lo que ocurre dentro del convento y decide investigar. Ese personaje funciona como uno de los nexos entre el encierro de Clara y el mundo exterior, al tiempo que empuja la dimensión judicial y pública del caso.

Cartel de la serie Cautiva donde aparece Carolina Kopelioff vestida de monja junto al texto promocional de TNT y Flow
El estreno de Cautiva será el 18 de septiembre en TNT y la temporada completa estará disponible desde el 19 en Flow. (TNT/Flow)

Los guiones fueron escritos por Paula Hernández, Leonel D’Agostino y Pablo Lago, con producción ejecutiva de Victoria Aizenstat y Mauro Guevara, y producción general de Aleph Cine.

La serie retoma un caso real que conmocionó al país

El punto de partida de Cautiva remite a una denuncia conocida en la Argentina en 2016, cuando salió a la luz el caso de una religiosa que acusó a las autoridades de un convento de Nogoyá, en Entre Ríos, por encierros, humillaciones y distintos castigos físicos y psicológicos.

Tres personas de pie conversan con una mujer de espaldas en la calle, con un automóvil Volkswagen de color oscuro al fondo
El relato de Cautiva se organiza en tres líneas temporales para seguir la transformación de su protagonista. (TNT/Flow)

Con ese antecedente, la ficción se propone trabajar sobre la opresión religiosa, los mecanismos de sometimiento y las dificultades para romper el silencio en estructuras cerradas. El equipo aclaró que no se trata de una reconstrucción literal, sino de una obra de ficción inspirada en ese universo y elaborada a partir de personajes y situaciones dramáticas propias.

TNT y Flow refuerzan su apuesta por la ficción local

Con este estreno, TNT y Flow suman un nuevo título a su estrategia de producción argentina original. Cautiva se incorpora a una oferta que en los últimos años incluyó otras ficciones locales y busca ampliar el alcance de historias con identidad propia, sostenidas por elencos reconocidos y realizadores del medio local.

Una mujer vestida con una túnica blanca y un pañuelo en la cabeza sostiene una linterna encendida en un sótano junto a tuberías
La historia transcurre en un convento de clausura y explora una trama de violencia, fuga y reconstrucción. (TNT/Flow)

El estreno será el 18 de septiembre en TNT y la temporada completa quedará disponible desde el 19 de septiembre en Flow. A lo largo de seis episodios, la serie seguirá el camino de una mujer que intenta reconstruirse después del encierro y llevar su historia a la Justicia.

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