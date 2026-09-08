Estados Unidos

La policía de Estados Unidos advierte que las gafas Ray-Ban Meta son una amenaza de contrainteligencia

Memorandos internos de agencias como el NYPD y el ICE revelan que estos anteojos se usan para grabar en secreto dependencias y celdas sin ser detectados. El FBI advierte que también sirvieron para planificar atentados

Documentos internos de Estados Unidos advirtieron que las gafas inteligentes Meta Ray-Ban pueden usarse para grabar en secreto a oficiales y dependencias policiales. (REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY)
Documentos internos de Estados Unidos advirtieron que las gafas inteligentes Meta Ray-Ban pueden usarse para grabar en secreto a oficiales y dependencias policiales. (REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY)
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Una docena de documentos internos revelaron que agencias de seguridad de Estados Unidos temen que las gafas inteligentes Ray-Ban Meta se usen para grabar en secreto a oficiales y dependencias policiales, filtrar información sobre infraestructuras de detención o facilitar el reconocimiento previo a atentados. En enero de 2026, la unidad de contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) calificó estos dispositivos como una amenaza de “seguridad y contrainteligencia” en un memorando distribuido entre agencias de todo el país.

Los registros, obtenidos por la organización sin fines de lucro Property of the People y revisados por The Guardian, abarcan desde centros de fusión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La preocupación central es que las gafas —equipadas con cámara y micrófono— son prácticamente indistinguibles de un modelo convencional de Ray-Ban u Oakley y pueden pasar controles de seguridad sin ser detectadas.

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La policía de Estados Unidos advierte que las gafas Meta pueden ingresar a celdas sin ser detectadas

El memorando instruyó a los oficiales a revisar con detenimiento cualquier par de anteojos que ingrese a las instalaciones y advirtió que, de grabarse el interior de una dependencia policial, podría quedar expuesta información sobre la distribución de las celdas, las cámaras de vigilancia y las rutinas de patrullaje.

El NYPD calificó en 2026 a las gafas Meta Ray-Ban como una amenaza de seguridad y contrainteligencia en un memorando distribuido entre agencias. (REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo)
El NYPD calificó en 2026 a las gafas Meta Ray-Ban como una amenaza de seguridad y contrainteligencia en un memorando distribuido entre agencias. (REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo)

Como respaldo, el documento citó dos videos capturados con estas gafas dentro de centros de detención y publicados en redes sociales, entre ellos uno difundido en TikTok en julio de 2025 que mostraba el interior de un centro de Carolina del Sur bajo investigación federal por condiciones insalubres, donde otros detenidos dormían, comían o caminaban sin saber que eran filmados.

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Centros de análisis de amenazas alertaron sobre el reconocimiento facial y el uso terrorista del dispositivo

La inquietud alcanzó los centros de fusión del DHS en Maine, San Diego, Tennessee, Virginia y Nueva York, y al equipo conjunto de evaluación de contraterrorismo. Un documento del centro de fusión de Maine, difundido en junio de 2026, advirtió que algunos modelos de gafas inteligentes pueden usar software de inteligencia artificial, incluido el reconocimiento facial, para identificar a oficiales con información pública o recopilar datos con fines violentos.

Primer plano de unas gafas Ray-Ban de Meta mostrando una interfaz digital de reconocimiento facial en la lente.
Centros de fusión del DHS advirtieron que algunas gafas inteligentes pueden incorporar inteligencia artificial y reconocimiento facial para identificar a oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NYPD también emitió, en enero de 2025, una alerta vinculada al atentado de Año Nuevo en Nueva Orleans, cuando un hombre embistió con un camión a la multitud en Bourbon Street y mató a 14 personas e hirió a otras 35. El FBI informó a las agencias locales que el perpetrador había recorrido la zona en bicicleta a fines de 2024 con gafas inteligentes para realizar lo que la agencia calificó como “reconocimiento previo al ataque”.

El memorando instó a los agentes a prestar atención y a dar parte de cualquier persona que actúe de forma sospechosa con lo que parezca ser un par de gafas inteligentes.

ICE prohibió las gafas Meta en espacios federales por el riesgo de captación de información sensible

En agosto de 2026, ICE clasificó las gafas inteligentes como cámaras corporales y prohibió su uso en el “espacio de trabajo federal”.

ICE prohibió en 2026 el uso de gafas Meta en el espacio de trabajo federal por el riesgo de captar, grabar o transmitir información sensible.
ICE prohibió en 2026 el uso de gafas Meta en el espacio de trabajo federal por el riesgo de captar, grabar o transmitir información sensible.

Un memorando firmado por el director en funciones de la agencia, David Venturella, y obtenido por The New York Times, advirtió que “el uso de las Meta Glasses o dispositivos similares podría capturar, grabar o transmitir información sensible de forma no intencional”.

Meta actualizó sus mecanismos de privacidad tras denuncias de grabaciones sin consentimiento

Meta anunció a principios de septiembre de 2026 actualizaciones de privacidad para sus gafas. La portavoz Dina El-Kassaby precisó que cada par incluye una luz LED blanca que parpadea al grabar, no puede apagarse, y si alguien manipula el indicador, la cámara se desactiva. CBS News había comprobado en agosto que una versión anterior del mecanismo fallaba cuando la luz era tapada una vez iniciada la grabación; la actualización corrigió ese punto.

Meta actualizó la privacidad de sus gafas inteligentes tras denuncias por grabaciones sin consentimiento y reforzó el sistema que desactiva la cámara si se manipula el LED. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
Meta actualizó la privacidad de sus gafas inteligentes tras denuncias por grabaciones sin consentimiento y reforzó el sistema que desactiva la cámara si se manipula el LED. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Además, Meta eliminó miles de publicaciones vinculadas a contenido de acoso y bloqueó términos de búsqueda asociados a ese material. “Las empresas que ofrecían servicios para manipular el LED cerraron sus operaciones porque la cámara ahora se desactiva cuando se detecta la manipulación”, indicó la compañía en un comunicado enviado a CBS News.

Ante la advertencia policial por el atentado de Nueva Orleans, El-Kassaby argumentó que el perpetrador podría haber filmado el área con cualquier otro dispositivo, incluido un teléfono celular.

El debate sobre privacidad enfrenta a fuerzas de seguridad, ciudadanos y expertos digitales

El caso divide a quienes ven en la tecnología una amenaza a la seguridad y a quienes la interpretan como un mecanismo legítimo de control ciudadano sobre el Estado. Ryan Shapiro, director ejecutivo de Property of the People, sostuvo ante The Guardian que los documentos revelan una aspiración de las fuerzas del orden a mantener el uso exclusivo de las cámaras.

“Estas agencias vigilan al público sin cesar, pero en el momento en que podemos observarlas a ellas, eso se convierte en una amenaza. Cuando solo el gobierno tiene permitido sostener la cámara, eso no es seguridad. Es impunidad”, dijo.

Evan Greer, director ejecutivo de Fight for the Future, advirtió: “La vigilancia nos hace a todos menos seguros. No existen unas gafas Meta que sean solo para los buenos.” Falta definir si la solución es regulación tecnológica, restricciones legales al uso civil o reformas en los protocolos de transparencia policial.

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