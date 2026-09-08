Donald Trump habló por teléfono con Vladimir Putin y le pidió terminar cuanto antes la guerra en Ucrania

Donald Trump pidió a Vladímir Putin terminar cuanto antes la guerra en Ucrania durante una conversación telefónica. (REUTERS/ARCHIVO)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump pidió terminar cuanto antes la guerra en Ucrania durante una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, según informó el Kremlin este martes.

Trump comunicó a Putin que busca terminar pronto la guerra en Ucrania porque, según el Kremlin, ello permitiría normalizar plenamente los vínculos entre Estados Unidos y Rusia. Los presidentes también abordaron las gestiones de Steve Witkoff y Jared Kushner, los intercambios de prisioneros y la situación militar.

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El asesor del Kremlin Yuri Ushakov declaró a periodistas que los mandatarios analizaron los resultados de la visita que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner realizaron durante el fin de semana a Moscú y Kiev.

Según Ushakov, ambos presidentes valoraron “de forma positiva” ese viaje. Putin también explicó a Trump qué medidas podría adoptar Estados Unidos para contribuir al fin del conflicto, de acuerdo con el asesor.

Putin explicó a Trump qué medidas podría adoptar Estados Unidos para contribuir al fin del conflicto en Ucrania, de acuerdo con el Kremlin. (REUTERS/ARCHIVO)

Witkoff y Kushner, enviados por Trump, buscan reactivar las negociaciones para frenar los combates. En esas gestiones plantearon la posibilidad de retomar conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, aunque Ushakov no se refirió a esa alternativa.

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El asesor afirmó que Trump planteó que el final de la guerra abriría “perspectivas impresionantes y de gran alcance” para restablecer plenamente las relaciones entre Washington y Moscú.

Intercambios de prisioneros y relaciones bilaterales

Ushakov sostuvo que Trump considera que un acuerdo tendría efectos sobre la relación comercial y económica entre ambos países. “Donald Trump está muy interesado en que se logre un avance decisivo durante su presidencia”, dijo.

Putin respaldó ese enfoque, según el asesor del Kremlin. El presidente ruso también transmitió a Trump su evaluación de la situación en el campo de batalla y señaló que Rusia no tiene planes hostiles hacia Europa.

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Los dos líderes coincidieron en la necesidad de continuar con los intercambios de prisioneros. Ushakov calificó la conversación de fructífera y afirmó que Trump y Putin acordaron mantenerse en contacto y volver a hablar por teléfono si surge la necesidad.

Trump y Putin analizaron los resultados de la visita a Moscú y Kiev de los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El gobierno de Estados Unidos dijo este lunes que se lograron “avances sustantivos” hacia la reanudación de las conversaciones trilaterales de paz entre Washington, Moscú y Kiev, tras la serie de reuniones de alto nivel encabezadas por la Casa Blanca en Europa oriental.

A través de una declaración difundida en la red social X, el enviado especial para Misiones de Paz de la administración de Donald Trump, Steve Witkoff, confirmó que delegaciones estadounidenses completaron un raid diplomático en el que mantuvieron contactos directos con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky.

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Según precisó el funcionario norteamericano, el marco de las conversaciones incluyó la fijación de un esquema de trabajo para calendarizar una nueva ronda de encuentros entre los tres países en conflicto.