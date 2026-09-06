Estados Unidos

Estados Unidos aseguró que podría destruir las capacidades nucleares de Irán si no alcanza un acuerdo con Teherán

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, sostuvo que Washington puede optar por acciones militares si no se alcanza un pacto con la República Islámica sobre armas atómicas

Estados Unidos aseguró podría destruir las capacidades nucleares de Irán si no alcanza un acuerdo con Teherán.
Estados Unidos aseguró podría destruir las capacidades nucleares de Irán si no alcanza un acuerdo con Teherán.
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El Gobierno de Estados Unidos podría destruir las capacidades nucleares de Irán si no logra un acuerdo con Teherán, según afirmó este domingo el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante una entrevista con ABC. El funcionario sostuvo: “Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”.

Estados Unidos podría abandonar las negociaciones nucleares con Irán y optar por atacar su capacidad para desarrollar armas atómicas, de acuerdo con Chris Wright. El secretario de Energía dijo que un pacto podría quedar aplazado hasta la llegada de una nueva Administración estadounidense.

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Wright hizo esas declaraciones después de que Irán bombardeara este domingo un buque estadounidense en el estrecho de Ormuz, como respuesta a los ataques de Estados Unidos contra barcos petroleros iraníes ocurridos el sábado.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. (EFE/ARCHIVO)
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. (EFE/ARCHIVO)

La guerra, iniciada hace más de seis meses, ha interrumpido el tráfico por el estrecho, una vía por la que transitaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto. La escalada también elevó los precios de los combustibles.

Negociaciones sin acuerdo nuclear definitivo

Washington y Teherán mantuvieron conversaciones directas e indirectas durante meses con el objetivo de terminar el conflicto, aunque esos contactos no derivaron en un acuerdo nuclear definitivo.

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En junio, ambos países firmaron un memorando de entendimiento que abrió un nuevo proceso de diálogo. El documento contemplaba medidas sobre las reservas iraníes de uranio enriquecido y su reducción bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La guerra entre Estados Unidos e Irán interrumpió el tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta por la que pasaba el 20% del crudo mundial.
La guerra entre Estados Unidos e Irán interrumpió el tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta por la que pasaba el 20% del crudo mundial.

Wright planteó que la falta de un pacto podría prolongarse durante el actual mandato. “Puede que no haya un acuerdo nuclear”, declaró el funcionario a la cadena estadounidense.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este fin de semana del Día del Trabajo un récord de unos USD 4,14 por 3,785 litros, equivalente a un galón, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La organización vinculó la suba con “la persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz, que ha impulsado el precio del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril”.

Nueva amenaza iraní

El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó este domingo con lanzar respuestas “más rápidas y contundentes” frente a los ataques estadounidenses, después de un intercambio de fuego en el que Teherán atacó buques de guerra estadounidenses y Washington bombardeó petroleros iraníes.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que "la era de las respuestas proporcionadas" a los ataques de Estados Unidos "llegó a su fin". (Icana/Europa Press)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que "la era de las respuestas proporcionadas" a los ataques de Estados Unidos "llegó a su fin". (Icana/Europa Press)

“Los estadounidenses deben haber entendido que la era de las respuestas proporcionadas llegó a su fin”, dijo Ghalibaf en un discurso difundido por medios estatales, y agregó que “cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa”.

Un llamado a gestionar mejor las importaciones

En su discurso, Ghalibaf pidió a las autoridades iraníes administrar de mejor manera las importaciones del país para hacer frente a lo que describió como una campaña estadounidense que “busca paralizar el ciclo de suministro y la gestión energética”.

En la misma línea, el vocero de la Guardia Revolucionaria, Hossein Mohebi, sostuvo este domingo que Irán busca, a través de esta guerra, infligirle un daño económico a Estados Unidos: “Si Estados Unidos quiere causarle a Irán un daño económico de un dólar, se provoca a sí mismo decenas de dólares en daños”, afirmó.

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