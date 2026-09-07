Estados Unidos

El momento en el que el avión de carga de Amazon se despista y arrolla a los vehículos en el Aeropuerto de Miami

Un video muestra el impacto contra autos estacionados tras el aterrizaje fallido en el aeropuerto, en un siniestro que dejó al menos cinco muertos, cinco heridos y una investigación federal ya en marcha

El momento en el que el avión de Amazon arrolla a los vehículos en el Aeropuerto de Miami
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Un Boeing 767 de carga de Amazon se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami este domingo, arrolló varios vehículos y se incendió, en un accidente que dejó al menos cinco muertos y cinco heridos, según confirmaron las autoridades locales.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento exacto en el que el avión arrolla a los vehículos que se encontraban estacionados en el aeropuerto.

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El vuelo, identificado como Prime Air 7598 y operado por la aerolínea de carga 21 Air, había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, y tocó tierra en Miami en torno a las 14:00 hora local. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave —un Boeing 767-300 con más de 32 años de antigüedad— aterrizó en la pista diagonal del aeropuerto y terminó detenida en el extremo noroeste de las instalaciones.

MIAMI, FLORIDA - 6 DE SEPTIEMBRE: Se ve un avión de carga de Amazon después de estrellarse en el Aeropuerto Internacional de Miami el 6 de septiembre de 2026 en Miami, Florida Joe Raedle/Getty Images/AFP (Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)
Un Boeing 767 de carga de Amazon se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, arrolló varios vehículos y dejó al menos cinco muertos y cinco heridos. (Joe Raedle/Getty Images/AFP Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)

El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Raied Jadallah, describió la escena como “una situación muy compleja”. Según informó en rueda de prensa, el avión golpeó varios vehículos al salirse del pavimento, lo que dejó a varias personas atrapadas en su interior. “Comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico”, explicó.

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De los cinco heridos, tres fueron trasladados a centros de traumatología “en estado crítico”, mientras que otros dos recibieron atención en un hospital local, precisó Jadallah. El funcionario no aclaró si el piloto o el copiloto figuraban entre las víctimas, y las autoridades se negaron a responder preguntas adicionales tras sus breves declaraciones iniciales.

Un avión de carga Boeing 767 de Amazon Prime Air se despistó en el Aeropuerto de Miami (Video: NBC Miami)

Miami-Dade Fire Rescue indicó en un comunicado que las unidades llegaron al lugar y encontraron el avión “en llamas como resultado del choque, con llamas intensas y humo visible”. En total, más de 60 unidades de bomberos y cerca de 200 efectivos participaron en las tareas de extinción y rescate. En imágenes captadas alrededor de las 16:00, el incendio parecía haber sido sofocado; patrulleros y ambulancias con luces intermitentes permanecían dentro del perímetro acordonado.

La portavoz de la empresa, Kelly Nantel, señaló en un comunicado que el incidente ocurrió cuando la aeronave “intentaba aterrizar” y añadió: “Estamos trabajando de cerca con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué ocurrió.”

Vehículos dañados después de que funcionarios aeroportuarios informaran que un avión de carga de Amazon Prime Air se salió de una pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami (REUTERS/Marco Bello)
Vehículos dañados después de que funcionarios aeroportuarios informaran que un avión de carga de Amazon Prime Air se salió de una pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami (REUTERS/Marco Bello)

El aeropuerto cerró todas sus pistas y calles de rodaje tras el accidente, con un freno total de operaciones en vigor. En tanto, hacia las 17:15, el aeropuerto había reabierto dos de sus cuatro pistas, según informó el portavoz Greg Chin. La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, afirmó que sus agentes se encontraron con una “escena realmente trágica”, aunque aclaró que “no hay ninguna amenaza aparente para la seguridad pública”.

Según una revisión del audio del control de tráfico aéreo realizada por CNN, los pilotos no declararon una emergencia antes del aterrizaje. Inspectores posteriores confirmaron que no se hallaron partes del avión ni escombros sobre la pista, pero la aeronave dañó equipos de navegación al abandonar el pavimento y cruzar una zona de hierba antes de impactar contra los vehículos en los accesos al aeropuerto.

Los bomberos de Miami-Dade indicaron que varias personas quedaron atrapadas en los vehículos impactados y que el rescate requirió una labor de extracción técnica. (REUTERS/Marco Bello)
Los bomberos de Miami-Dade indicaron que varias personas quedaron atrapadas en los vehículos impactados y que el rescate requirió una labor de extracción técnica. (REUTERS/Marco Bello)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó que desplegó un equipo de intervención para investigar el “accidente de salida de pista”. “La causa exacta del incidente será determinada por la FAA y la NTSB”, subrayó Jadallah. Las salidas de pista —en las que una aeronave abandona los límites del área de aterrizaje— son, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el tipo de accidente más frecuente en la aviación comercial a nivel mundial. Las causas pueden incluir condiciones meteorológicas adversas, aterrizajes inestables, contaminación de pistas, errores de tripulación o fallos mecánicos.

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