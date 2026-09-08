Estados Unidos

Un hombre, condenado a muerte hace 30 años por un crimen de 1996, busca frenar su ejecución en Florida

La defensa de Daniel Conahan Jr. acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos para suspender la inyección letal prevista para el jueves mientras se revisa su reclamo judicial

Daniel Conahan Jr. fue condenado por el secuestro y estrangulamiento de Richard Montgomery en Charlotte County, Florida, en abril de 1996
Daniel Conahan Jr. fue condenado por el secuestro y estrangulamiento de Richard Montgomery en Charlotte County, Florida, en abril de 1996
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La defensa de Daniel Conahan Jr. pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos frenar su ejecución en Florida a pocos días de la fecha fijada para la inyección letal, con el argumento de que todavía no se resolvió de manera definitiva un reclamo para analizar pruebas de ADN vinculadas al crimen por el que fue condenado.

El caso volvió a tomar impulso este lunes, cuando los abogados de Daniel Conahan Jr., de 72 años, presentaron una solicitud ante el máximo tribunal estadounidense para suspender la ejecución prevista para el jueves. Tal y como informó Associated Press, la defensa sostiene que el preso busca desde marzo de 2025 que se examinen muestras recogidas en la escena y en el cuerpo de la víctima para intentar demostrar que no fue responsable del asesinato.

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La ejecución está prevista para el jueves mientras sigue la disputa por las pruebas de ADN

La defensa de Daniel Conahan Jr. pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos frenar su ejecución en Florida antes de la inyección letal prevista para el jueves
La defensa de Daniel Conahan Jr. pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos frenar su ejecución en Florida antes de la inyección letal prevista para el jueves

Conahan fue condenado a muerte por el secuestro y estrangulamiento de Richard Montgomery, ocurrido en abril de 1996 en Charlotte County, en el estado de Florida. El cuerpo de la víctima fue hallado desnudo y mutilado en una zona boscosa que, de acuerdo con lo difundido por Associated Press y replicado por CBS News Miami y NBC Miami, era utilizada como un lugar de descarte de basura.

La defensa afirmó ante la Corte Suprema de Estados Unidos que su cliente no está reclamando una declaración inmediata de inocencia ni su liberación, sino una pausa en el proceso de ejecución para que el tribunal pueda revisar los planteos que considera válidos. En la presentación judicial, los abogados señalaron que Conahan pide “solo que este tribunal suspenda su ejecución inminente para que pueda revisar sus reclamos con fundamento”, tal y como consta en el escrito citado por esos medios.

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Ese punto es central en la estrategia de los defensores, que desde hace más de un año insisten con el análisis de ADN. Según aseguró la petición recogida por Associated Press, las muestras permitirían “establecer de manera concluyente” que Conahan no fue responsable de la muerte de Montgomery. Esa declaración fue traducida del texto judicial reproducido por la agencia.

La defensa cuestiona que la orden de ejecución se firmó con el pedido aún pendiente

La defensa cuestiona que Ron DeSantis firmó la orden de ejecución cuando el pedido de pruebas genéticas aún seguía pendiente en la justicia estatal (REUTERS)
La defensa cuestiona que Ron DeSantis firmó la orden de ejecución cuando el pedido de pruebas genéticas aún seguía pendiente en la justicia estatal (REUTERS)

Otro de los ejes del planteo apunta al momento en que se activó el proceso final hacia la ejecución. Los abogados sostuvieron que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución el 11 de agosto, cuando la solicitud de pruebas genéticas todavía seguía pendiente de resolución en la justicia estatal.

De acuerdo con lo publicado por Associated Press, dentro de las 24 horas posteriores a la firma de esa orden, el tribunal estatal que intervenía en la revisión posterior de la condena rechazó la moción para acceder a ese análisis. La defensa entiende que esa secuencia dejó a Conahan frente a una cuenta regresiva judicial sin que se agotaran todas las instancias vinculadas a una posible revisión de prueba material.

La presentación también remarca que el pedido de suspensión no busca reabrir de inmediato todo el caso, sino evitar que la ejecución se concrete antes de que la Corte Suprema decida si corresponde estudiar con mayor profundidad el reclamo. En ese sentido, los abogados tradujeron su postura en una fórmula precisa: “El señor Conahan no pide ser declarado inocente en esta instancia. Tampoco pide ser liberado de prisión”.

El condenado niega el crimen y las autoridades lo vinculan con otros homicidios

Las autoridades señalaron que Daniel Conahan Jr. asesinó a Montgomery después de pagarle para posar desnudo para fotografías. Además, lo relacionan con otros homicidios de características similares ocurridos en el suroeste de Florida durante la década de 1990, aunque esta nueva presentación ante el alto tribunal se concentra en el expediente por el que recibió la pena capital.

Conahan, por su parte, ha negado su participación en el asesinato de Richard Montgomery, tal y como recogieron los tres artículos enviados. La disputa actual, por lo tanto, gira menos sobre el historial del caso en términos generales y más sobre si el sistema judicial debe permitir una última revisión de pruebas de ADN antes de concretar una ejecución irreversible.

El trasfondo del pedido también adquiere mayor peso por el ritmo de ejecuciones en el estado. Associated Press informó que Florida ejecutó a 14 personas en lo que va del año, un dato que ubica este caso dentro de una política penal particularmente activa en 2026.

La resolución del máximo tribunal puede definir los próximos pasos inmediatos

Si la Corte Suprema de Estados Unidos decide intervenir y conceder la suspensión, la ejecución quedaría en pausa mientras se analiza el planteo de la defensa. Si eso no ocurre, el procedimiento podría avanzar según el calendario ya fijado por las autoridades estatales.

Por ahora, el punto decisivo es si los jueces consideran que el reclamo sobre el ADN merece una revisión antes de que se ejecute la condena. Esa discusión se resolverá contrarreloj, con una fecha ya marcada para el jueves y con un expediente en el que, según afirmaron los abogados en su presentación, todavía queda una cuestión de prueba por despejar.

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