Karmelo Anthony con armas y mensajes de odio: el expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron mantener fuera del juicio

Las 75 páginas del dosier judicial permanecieron bajo reserva durante el juicio. La audiencia de apelación de agosto de 2026 las sacó a la luz (Collin County District Attorney's Office)

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El 2 de abril de 2025, Karmelo Anthony mató de una puñalada en el pecho a Austin Metcalf bajo una carpa en un torneo de atletismo escolar en Frisco, Texas.

Fue condenado a 35 años de prisión. Pero lo que el jurado nunca supo es que, horas antes del crimen, la novia de Anthony le había advertido a un directivo de la escuela que él la acosaba y le había enviado una foto de un cuchillo con el texto: “Estoy al límite”.

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Ese detalle forma parte de un expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron, de forma verbal, mantener fuera del debate oral.

Valeria Perez, que siguió en pareja con Anthony tras la condena, estuvo presente en las audiencias de apelación y mantuvo contacto visual con él mientras ingresaba al tribunal esposado.

Valeria Perez asistió a cada audiencia de apelación y mantuvo contacto visual con Anthony mientras ingresaba al tribunal esposado. Sigue en pareja con él (@v.pperez)

El material incluye fotos con armas, mensajes racistas y un historial de comportamiento violento que la justicia decidió no mostrar.

Permaneció reservado hasta agosto de 2026, cuando la nueva defensa de Anthony lo incorporó al expediente judicial durante la audiencia de apelación, y el Daily Mail accedió a él.

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El mensaje llegó horas antes del crimen. Perez ya le había advertido al colegio que Anthony la acosaba y que estaba obsesionado con armas (Collin County District Attorney's Office)

El acuerdo que dejó al jurado sin información clave

El fiscal principal del condado de Collin, Bill Wirskye, explicó que la decisión buscó reducir la tensión en torno a un caso que había movilizado a grupos extremistas de ambos lados.

Los Proud Boys y el Black Panthers se manifestaron frente al tribunal durante el proceso. Ambas familias recibieron amenazas de muerte.

A cambio de excluir el historial de Anthony, la defensa aceptó no presentar el pasado de Metcalf, que incluía una causa juvenil por grafitis con contenido racista.

Wirskye reconoció que quería evitar echar “más combustible al fuego”. El acuerdo, sin embargo, no tiene valor legal vinculante.

El fiscal principal del condado de Collin fue quien propuso el acuerdo verbal. Temía que presentar los antecedentes de ambos adolescentes convirtiera el juicio en una confrontación racial abierta (WFAA)

Fotos con armas y mensajes que apuntaban a una espiral de violencia

Las imágenes del dosier ubican a Anthony con armas en al menos tres momentos distintos. En noviembre de 2024, cinco meses antes del crimen, aparece sin camisa con una pistola en la mano.

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El 5 de mayo de 2024, a los 16 años, posó junto a tres adolescentes sosteniendo un rifle tipo AK-47.

El 4 de enero de 2025, un video lo muestra apuntando un arma hacia una vivienda antes de salir corriendo. No se identificó a quién pertenecía la casa.

La foto es de mayo de 2024. Anthony tenía 16 años y posaba junto a tres adolescentes más. Once meses después mataría a Metcalf (Collin County District Attorney's Office)

Los mensajes de texto refuerzan ese perfil. En noviembre de 2024, Anthony le contó a su novia, Perez, que había llevado un arma y un cuchillo a la escuela.

En octubre del mismo año, le dijo que podía ir preso por allanamiento de morada: afirmó haber robado un reloj en la casa de un vecino. “El robo con allanamiento puede llegar a un año”, le escribió.

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Condenado a 35 años, sigue apelando desde una prisión a una hora al noroeste de Houston. Su defensa advierte que el proceso puede extenderse por años (Texas Department of Criminal Justice via AP)

Los mensajes de odio que los jurados nunca conocieron

El dosier también incluye intercambios con contenido racista y homofóbico. En marzo de 2025, Anthony le envió a Perez una serie de mensajes contra las mujeres negras: “Las odio profundamente. Necesitan morirse”, escribió.

Los textos fueron enviados a su novia en marzo de 2025, menos de un mes antes del crimen. Nunca llegaron al juicio (Collin County District Attorney's Office)

En junio de 2021, cuando tenía 14 años, le escribió a un amigo que odiaba a las personas homosexuales y que prefería a Donald Trump sobre Joe Biden porque, afirmó, Trump no apoyaba a ese colectivo.

Anthony tenía 14 años cuando escribió esos mensajes. Dijo preferir a Trump porque, a diferencia de Biden, "no le gustaban los gays" (Collin County District Attorney's Office)

El caso sigue abierto. La defensa de Anthony argumenta que el “gentleman’s agreement” lo privó de un juicio justo. Un juez de Texas rechazó en agosto la solicitud de nuevo juicio.

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Los abogados advirtieron que el proceso de apelación puede extenderse por años. En paralelo, la familia del condenado salió a pedir más donaciones públicas, pese a haber recaudado más de USD 600.000 antes de la condena y a contar con seis abogados que trabajan de forma pro bono.