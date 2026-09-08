Jim Thornton, fuera de "Wheel of Fortune" después de 15 años: Sony lo despidió por el escándalo del chat de pedofilia en un vuelo

Jim Thornton fue la voz de Wheel of Fortune desde 2010, cuando reemplazó a Charlie O'Donnell tras su muerte. Sony lo desvinculó 15 años después sin anunciar un sucesor permanente (Imagen proporcionada a TMZ)

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Jim Thornton era, hasta hace cuatro días, una de las voces más reconocidas de la televisión estadounidense. Su salida del aire dejó sin reemplazo permanente al programa de juegos más longevo del país.

Sony Pictures Television lo confirmó con una sola línea que, entre otros medios, recogió Los Angeles Times: “Tras una investigación exhaustiva, el empleo de Jim Thornton con Wheel of Fortune ha sido rescindido de forma inmediata”.

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El detonante fue un incidente ocurrido meses antes, en un vuelo de American Airlines con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) el 14 de mayo. Una pasajera sentada a su lado fotografió la pantalla de su computadora y alertó a la tripulación.

Las imágenes, publicadas por TMZ, muestran que Thornton, de 61 años, tenía abierto un sitio llamado lifeline.chat, que se describe como un espacio de apoyo para personas con atracción hacia menores. El locutor vestía una campera negra bordada con el logo de Wheel of Fortune.

Los mensajes visibles en pantalla incluían referencias a menores y las siglas "CP", abreviatura habitual de pornografía infantil. Thornton permaneció en el sitio durante casi una hora, según las marcas de tiempo (CBS)

Las conversaciones en pantalla incluyeron referencias a menores y a material de abuso sexual

Los mensajes visibles en las imágenes incluían frases como “un par de chicos lindos y una niña”. Otro hacía referencia al restaurante Golden Corral con la expresión “All-you-can-eat Boyfett”, en alusión a la posibilidad de encontrar ahí a menores de edad. Un tercer mensaje mencionaba las siglas “CP”, que la pasajera interpretó como una referencia a pornografía infantil.

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La mujer notificó a la tripulación, que informó al piloto. Las autoridades aguardaban a Thornton al aterrizar, lo interrogaron durante menos de cinco minutos y lo dejaron marchar sin arrestarlo ni formular cargos, tal como confirmó su abogada a TMZ.

American Airlines, por su parte, indicó al portal que el vuelo fue recibido por fuerzas del orden tras una denuncia de un pasajero a bordo, sin identificar al involucrado.

El incidente ocurrió el 14 de mayo a bordo del vuelo 1276 de American Airlines, con origen en Charlotte y destino a Los Ángeles (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

Sony suspendió a Thornton el 1 de septiembre y lo despidió 72 horas después

El 1 de septiembre, Sony emitió un comunicado en el que reconocía haber tomado conocimiento de “alegaciones” contra el locutor.

El estudio anunció su suspensión inmediata, el inicio de una investigación y la búsqueda de un reemplazo. Setenta y dos horas más tarde llegó la desvinculación definitiva.

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Tal como informó Variety, un locutor interino ya regrabó todos los segmentos de Thornton para la temporada que se estrena el 14 de septiembre. Hasta el momento, no se anunció un sustituto permanente.

Cuando Sony confirmó la suspensión, ya había iniciado el proceso de reemplazo. Un locutor interino regrabó todos los segmentos de Thornton para la temporada que arranca el 14 de septiembre (REUTERS/Thomas Peter/File Photo)

La defensa de Thornton sostiene que accedió al sitio por error

La abogada de Thornton, Allison Hart, ofreció una explicación al portal TMZ: su cliente habría confundido el sitio de pedofilia con 988lifeline.org, una plataforma legítima de prevención del suicidio.

Hart aseguró que Thornton se convirtió en voluntario de esa causa dos años atrás, tras la muerte de un familiar cercano, y que visitaba habitualmente foros de ese tipo para asistir a personas en crisis.

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Afirmó también que, al darse cuenta del contenido perturbador, abandonó el chat de inmediato y que en ningún momento descargó ni consumió material de abuso sexual infantil.

Sin embargo, las marcas de tiempo visibles en las fotografías contradicen esa versión. Thornton permaneció en el chat durante casi una hora, un lapso que TMZ consideró incompatible con la narrativa de un ingreso accidental.

La defensa argumentó que Thornton confundió lifeline.chat, un foro de apoyo a personas con atracción hacia menores, con 988lifeline.org, la plataforma oficial de prevención del suicidio de Estados Unidos (988lifeline.org)

Días después, el mismo portal publicó nuevas imágenes que muestran lo que ocurrió justo después de que una azafata le ordenara cerrar la computadora.

Según TMZ, Thornton habría recurrido a su teléfono para hacer una búsqueda en Google cuya respuesta de inteligencia artificial incluía la frase “por qué entrar en pánico” y una línea sobre si alguien podría rastrear su identidad a partir de un chat. El portal publicó las capturas como parte de su cobertura del caso.

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Thornton habría buscado en su teléfono si alguien podía rastrear su identidad en un chat (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Un locutor con más de cuatro décadas de carrera

Thornton se unió a Wheel of Fortune en 2010, tras el fallecimiento de su antecesor en el rol, Charlie O’Donnell, según precisó Variety.

También prestó su voz a Celebrity Wheel of Fortune en ABC, a The Price Is Right como suplente y a producciones de animación como la película Monsters, Inc. (2001) y el cortometraje Let’s Pollute, nominado al Óscar en 2011.

Thornton también prestó su voz a videojuegos como Wall-E y Mafia II, y fue el locutor de KCOP-TV durante cuatro años. Fuera de la pantalla, era una figura habitual de la radio angelina desde mediados de los ochenta (Wheel of Fortune)

Su trayectoria en los medios de Los Ángeles comenzó en 1985 como informador de tránsito en la radio KNX 1070, y a lo largo de su carrera obtuvo un premio Edward R. Murrow, varios Golden Mike y un Emmy, de acuerdo con Deadline.

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Según Variety, su abogada no respondió a las consultas de los medios tras conocerse la decisión.