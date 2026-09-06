Estados Unidos

Cuánto paga por mes una anualidad de USD 250.000 en Estados Unidos y qué tener en cuenta antes de decidir

El monto puede generar entre USD 1.250 y USD 2.875 mensuales, según la edad elegida para comenzar los cobros, la aseguradora contratada, las tasas vigentes y las condiciones incluidas en el acuerdo

Mujer de cabello canoso sentada ante una mesa con documentos, gráficos y una taza blanca cerca de una ventana.
Una anualidad inmediata de USD 250.000 puede pagar en 2026 entre USD 1.250 y USD 2.875 por mes, según la edad de inicio de los cobros (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una anualidad inmediata de USD 250.000 puede pagar en 2026 entre USD 1.250 y USD 2.875 por mes. La edad en la que comienzan los cobros explica gran parte de esa diferencia.

El rango surge de un análisis de cotizaciones de anualidades inmediatas de Annuity.org, citado por CBS News. A los 60 años, ese capital generaría aproximadamente entre USD 1.250 y USD 1.325 mensuales. A los 80 años, en cambio, podría producir entre USD 2.700 y USD 2.875.

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La diferencia se vincula con la expectativa de vida. En una anualidad inmediata de vida única, la aseguradora se compromete a pagar durante el resto de la vida del titular.

Si los desembolsos empiezan a los 60 años, el período esperado es más largo que si comienzan a los 80, lo que reduce el monto mensual inicial.

CBS News también señaló que el cálculo puede variar por sexo, ya que las mujeres tienen una expectativa de vida promedio más extensa que los hombres.

Esa diferencia influye en la estimación del tiempo durante el cual la aseguradora deberá sostener los pagos.

Tres personas sentadas a una mesa de madera revisan hojas de papel, sobres del Seguro Social, una calculadora y una alcancía.
A los 60 años, una anualidad inmediata de USD 250.000 generaría entre USD 1.250 y USD 1.325 mensuales, de acuerdo con cotizaciones citadas por CBS News (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad de inicio modifica el ingreso mensual que entrega la anualidad

No existe un pago mensual único para todos los compradores de una anualidad de USD 250.000. El monto final depende de la edad al iniciar los cobros, la aseguradora, las tasas vigentes, el lugar de residencia y las características incluidas en el contrato.

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Dos jubilados que destinen la misma suma a una anualidad a la misma edad todavía podrían recibir montos distintos. CBS News aclaró que las cifras difundidas son estimaciones y no cotizaciones garantizadas.

El medio también indicó que cobrar antes no necesariamente es una decisión peor que esperar. Empezar a una edad más baja suele implicar pagos mensuales menores durante un plazo potencialmente más largo. Demorar el inicio puede elevar el ingreso mensual, aunque durante menos años.

La conveniencia de una fecha u otra depende de cuándo se necesita ese flujo de dinero y de cómo encaja la anualidad dentro del resto del ahorro para el retiro. Ese ingreso puede combinarse con Seguridad Social, una pensión, retiros de cuentas jubilatorias u otras fuentes.

Manos de una persona sosteniendo un bolígrafo sobre un documento con gráficos, junto a una calculadora metálica y una mesa de madera.
La expectativa de vida explica por qué la anualidad inmediata paga menos al comenzar a los 60 años que al iniciar los cobros a los 80 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir ahorro en ingreso fijo también reduce liquidez

La otra cara de esta herramienta es la pérdida de acceso directo al capital. Una vez contratada una anualidad inmediata, el ahorrista suele entregar la suma global a cambio de la promesa de pagos regulares de la aseguradora.

Ese canje puede dar previsibilidad a los ingresos mensuales durante el retiro. Pero también puede limitar el acceso a dinero en efectivo ante una reparación importante en la vivienda, un gasto médico u otro gasto extraordinario.

Según explicó CBS News, el riesgo es mayor si esos USD 250.000 representan la mayor parte del patrimonio disponible para la jubilación. Colocar toda la suma en una anualidad podría dejar menos margen para afrontar imprevistos.

Hombre de espaldas ante un ventanal, vista a la ciudad en el atardecer, y una mesa con un reloj de arena, cuaderno y bolígrafo.
El monto mensual de una anualidad de USD 250.000 también depende de la aseguradora, las tasas vigentes, el lugar de residencia y las condiciones del contrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preservar liquidez y afrontar la inflación

Destinar esa suma a una anualidad resulta más manejable cuando forma parte de una cartera más amplia. Los pagos mensuales pueden cubrir gastos estables, mientras el resto del dinero permanece en cuentas de ahorro o inversiones para emergencias, consumos discrecionales y egresos variables.

La inflación agrega otra limitación. Un pago fijo que alcanza para cubrir ciertos gastos al inicio del retiro puede perder poder de compra 10 o 20 años después, a medida que suben los precios.

Algunas anualidades ofrecen ajustes por inflación o pagos crecientes, aunque esa protección suele reducir el beneficio inicial.

Antes de decidir cuánto patrimonio convertir en ingreso garantizado, conviene calcular cuánto dinero llegará desde otras fuentes, cuánto se espera gastar por mes y qué nivel de ahorro líquido se desea mantener fuera del contrato.

CBS News añadió que la comparación entre aseguradoras no debería centrarse solo en el pago mensual más alto. También deben considerarse los beneficios para sobrevivientes, las garantías, las restricciones de liquidez y las implicancias fiscales.

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