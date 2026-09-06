Estados Unidos

Tres personas, entre ellas un niño, fueron encontradas muertas por disparos en una casa de California en llamas

El matrimonio y su hijo menor de edad fueron hallados con heridas de bala en el interior de la vivienda incendiada. Las autoridades apuntan al padre como presunto autor

Tres bomberos con trajes de protección y cascos caminan sobre el tejado de una vivienda residencial de noche
El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que los fallecidos eran un matrimonio de alrededor de 40 años y su hijo menor, todos con heridas de bala (OnScene.TV)
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Tres personas, entre ellas un niño de entre aproximadamente 6 años, fueron halladas muertas por disparos dentro de una vivienda en llamas en Maywood, California, en lo que las autoridades calificaron como un caso de violencia doméstica con características de homicidio seguido suicidio.

Los bomberos del Condado de Los Ángeles llegaron al lugar cerca de las 2:30 de la madrugada del sábado tras recibir un llamado por incendio estructural en el bloque 5000 de East 61st Street, donde encontraron a las tres víctimas sin vida en una habitación, según informaron medios locales como ABC7.

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Los fallecidos son un matrimonio de alrededor de 40 años y su hijo biológico, menor de edad. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó que todos ellos presentaban heridas de bala y que un arma de fuego fue hallada en la misma habitación donde estaban los cuerpos.

Ante esto, las primeras pericias apuntan a que el padre fue el autor de los disparos, según declaró el teniente Eric Arias, del Buró de Homicidios del Sheriff, a periodistas presentes en el lugar.

Fachada de una casa de dos plantas de color rosado con ventanas blancas, rodeada de vegetación y árboles
Las tres personas fueron halladas muertas por disparos dentro de una vivienda en llamas en Maywood, California, en un caso que las autoridades investigan como violencia doméstica con características de homicidio-suicidio (KTLA 5)

El fuego fue controlado en menos de 20 minutos

Las primeras unidades de bomberos llegaron al domicilio a los pocos minutos de recibir la alerta. El incendio se originó en el primer piso de la residencia de dos plantas y fue extinguido a las 2:41 de la madrugada, según informó un portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles a KTLA.

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Al ingresar a la vivienda, el personal de emergencias fue alertado de que podría haber personas en su interior y procedió a realizar un rastreo completo del edificio.

En el interior de una habitación del inmueble, los equipos de rescate hallaron los cuerpos de los tres integrantes de la familia. Todos fueron declarados muertos en el lugar.

Mientras que la causa del incendio permanece bajo investigación; ni el LASD ni el departamento de bomberos ofrecieron detalles adicionales sobre el origen de las llamas.

Vehículos de emergencia y patrullas de policía con luces encendidas estacionados de noche en una calle residencial
Los bomberos del Condado de Los Ángeles llegaron cerca de las 2:30 de la madrugada del sábado por un incendio estructural en East 61st Street y encontraron a las víctimas sin vida (OnScene.TV)

Un vecino intentó apagar las llamas antes de que llegaran los bomberos

El padre de la mujer muerta relató ante NBC Los Ángeles que fue su otra hija quien lo alertó sobre el incendio. Según su testimonio, tomó una manguera e intentó sofocar las llamas por sus propios medios antes de que llegaran los bomberos al lugar.

El vecindario de Maywood reaccionó con conmoción ante lo ocurrido. Miguel Reynoso, residente de la zona, señaló que se enteró de la noticia por su padre y destacó la proximidad del inmueble a un jardín de infantes.

“Si ese fuego hubiera alcanzado la guardería de al lado, no puedo imaginar la inestabilidad que eso hubiera generado en la comunidad”, declaró Reynoso en declaraciones difundidas por KTLA.

Bomberos en el techo de una casa y personal de emergencia en la calle iluminada por luces rojas de vehículos policiales
El incendio en la residencia de dos plantas se originó en el primer piso y fue controlado en menos de 20 minutos, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (OnScene.TV)

Las identidades de las víctimas aún no fueron divulgadas

El LASD no hizo pública la identidad de ninguno de los tres fallecidos. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles tampoco respondió a consultas de los medios durante la jornada del sábado. Las autoridades descartaron la existencia de alguna amenaza para la comunidad y aclararon que no se busca a ningún sospechoso en relación con el hecho.

Detectives de homicidios del LASD e investigadores de incendios intencionales del departamento de bomberos tienen a su cargo la revisión del caso.

Por otra parte, las autoridades solicitaron que quienes cuenten con información sobre el caso pueden comunicarse con el Buró de Homicidios del LASD al (323) 890-5500, o de forma anónima a través de Crime Stoppers al (800) 222-8477, la aplicación P3 Tips o el sitio web de la organización Crime Stoppers.

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