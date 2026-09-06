La familia de Karmelo Anthony busca USD 250.000 para la apelación en medio de interrogantes sobre una recaudación previa de USD 634.000

Karmelo Anthony tenía 17 años cuando apuñaló mortalmente a Austin Metcalf en medio de una competencia de atletismo escolar en Frisco, Texas.
Dos años después, ya con 19 y una condena de 35 años de prisión encima, su familia volvió a pedir dinero al público para sostener la batalla legal.
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Pero esta vez, Fox News Digital destaca que la solicitud llega cargada de preguntas: la campaña anterior recaudó más de USD 633.000 y nadie explicó en detalle qué pasó con ese dinero.
La familia regresa a pedir dinero sin haber rendido cuentas de la recaudación previa
El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en Dallas, casi dos semanas después de que un juez rechazara el pedido de un nuevo juicio.
Russell Wilson, abogado defensor que lidera la apelación, encabezó la presentación junto a familiares y simpatizantes del condenado.
La nueva campaña, publicada en la plataforma GiveSendGo, fija una meta de USD 250.000 destinados exclusivamente a gastos del proceso de apelación, según informó Fox News Digital.
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El nuevo fondo promete transparencia al depositar el dinero en una cuenta de abogado
A diferencia de la campaña previa, el dinero de la nueva iniciativa no irá a manos de la familia. Según el perfil, los recursos se depositarán directamente en una cuenta fiduciaria administrada por Wilson y se utilizarán para gastos legales: presentaciones judiciales, transcripciones, investigadores y peritos.
La página, consultada por Fox News Digital, registraba USD 30.194 recaudados de los USD 250.000 que se buscan, con Trinicia Ricks identificada como creadora de la campaña y Wilson como receptor designado.
Wilson explicó que la apelación podría extenderse por más de un año. El expediente del juicio se ensamblará en octubre y, tras esa etapa, ambas partes presentarán sus argumentos por escrito ante la Corte de Apelaciones de Dallas, que también podría convocar a una audiencia oral.
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Los USD 633.000 ya recaudados no tienen explicación pública
La primera campaña, organizada por la madre de Anthony, Kayla Hayes, se lanzó en abril de 2025 con una meta inicial de casi USD 1,4 millones.
En sus términos, el dinero podía destinarse a honorarios legales, traslado familiar, gastos básicos de vida, transporte, asesoramiento psicológico y seguridad.
GiveSendGo indicó que esos recursos se usaron a lo largo del año anterior para fines lícitos —incluida la defensa legal y la reubicación de la familia— y que la campaña fue cerrada tras cumplir su propósito declarado.
Sin embargo, cuando un periodista preguntó a Dominique Alexander —activista de derechos civiles y vocero de la familia— qué había ocurrido con esos fondos y si se habían utilizado para comprar un automóvil o una vivienda, Alexander rehusó dar explicaciones concretas.
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“Estas son mentiras deliberadas”, respondió, sin aportar un desglose del gasto ni precisar si quedaba dinero disponible.
Anthony se declaró indigente ante los tribunales mientras sus padres figuran en registros empresariales
La situación presenta una contradicción notable: en documentos judiciales recientes, Anthony se describió a sí mismo como “una persona sin recursos, indigente y en la pobreza, demasiado pobre para contratar un abogado que me represente en la apelación”.
Al mismo tiempo, documentación pública revisada por Fox News Digital vincula a sus padres, Andrew Anthony III y Kala Hayes, con entidades comerciales en Louisiana y Texas.
Una de esas entidades, en la que Andrew Anthony III figura como agente registrado, quedó activa 24 días después de la muerte de Metcalf.
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Esa documentación no permite determinar si alguna de esas empresas generó ingresos, posee activos o recibió dinero del fondo de recaudación. Ninguno de los padres fue acusado de irregularidad alguna.
Anthony permanece detenido mientras el proceso de apelación avanza. Fox News Digital contactó a Wilson para obtener declaraciones adicionales al respecto.
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