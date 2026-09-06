La familia de Karmelo Anthony busca USD 250.000 para la apelación en medio de interrogantes sobre una recaudación previa de USD 634.000

Karmelo Anthony, condenado a 35 años por el homicidio de Austin Metcalf, enfrenta su apelación mientras su familia busca nuevos donantes sin haber rendido cuentas de la campaña anterior (Frisco Police Department/Meghan Prall Metcalf/Facebook)

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Karmelo Anthony tenía 17 años cuando apuñaló mortalmente a Austin Metcalf en medio de una competencia de atletismo escolar en Frisco, Texas.

Dos años después, ya con 19 y una condena de 35 años de prisión encima, su familia volvió a pedir dinero al público para sostener la batalla legal.

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Pero esta vez, Fox News Digital destaca que la solicitud llega cargada de preguntas: la campaña anterior recaudó más de USD 633.000 y nadie explicó en detalle qué pasó con ese dinero.

El apuñalamiento ocurrió durante una competencia interescolar en Frisco, Texas, en abril de 2025, cuando Anthony tenía 17 años y Metcalf apenas uno más (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

La familia regresa a pedir dinero sin haber rendido cuentas de la recaudación previa

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en Dallas, casi dos semanas después de que un juez rechazara el pedido de un nuevo juicio.

Russell Wilson, abogado defensor que lidera la apelación, encabezó la presentación junto a familiares y simpatizantes del condenado.

La nueva campaña, publicada en la plataforma GiveSendGo, fija una meta de USD 250.000 destinados exclusivamente a gastos del proceso de apelación, según informó Fox News Digital.

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El abogado Russell Wilson lidera la apelación y es el receptor designado de los fondos recaudados, que según la campaña no pasarán por manos de la familia (P80 Daily)

El nuevo fondo promete transparencia al depositar el dinero en una cuenta de abogado

A diferencia de la campaña previa, el dinero de la nueva iniciativa no irá a manos de la familia. Según el perfil, los recursos se depositarán directamente en una cuenta fiduciaria administrada por Wilson y se utilizarán para gastos legales: presentaciones judiciales, transcripciones, investigadores y peritos.

La página, consultada por Fox News Digital, registraba USD 30.194 recaudados de los USD 250.000 que se buscan, con Trinicia Ricks identificada como creadora de la campaña y Wilson como receptor designado.

Wilson explicó que la apelación podría extenderse por más de un año. El expediente del juicio se ensamblará en octubre y, tras esa etapa, ambas partes presentarán sus argumentos por escrito ante la Corte de Apelaciones de Dallas, que también podría convocar a una audiencia oral.

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A diferencia de la recaudación anterior, el dinero se depositará en una cuenta fiduciaria bajo control del abogado defensor y solo podrá usarse para gastos judiciales (KCEN-TV)

Los USD 633.000 ya recaudados no tienen explicación pública

La primera campaña, organizada por la madre de Anthony, Kayla Hayes, se lanzó en abril de 2025 con una meta inicial de casi USD 1,4 millones.

En sus términos, el dinero podía destinarse a honorarios legales, traslado familiar, gastos básicos de vida, transporte, asesoramiento psicológico y seguridad.

GiveSendGo indicó que esos recursos se usaron a lo largo del año anterior para fines lícitos —incluida la defensa legal y la reubicación de la familia— y que la campaña fue cerrada tras cumplir su propósito declarado.

Sin embargo, cuando un periodista preguntó a Dominique Alexander —activista de derechos civiles y vocero de la familia— qué había ocurrido con esos fondos y si se habían utilizado para comprar un automóvil o una vivienda, Alexander rehusó dar explicaciones concretas.

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“Estas son mentiras deliberadas”, respondió, sin aportar un desglose del gasto ni precisar si quedaba dinero disponible.

La campaña lanzada en abril de 2025 cerró sin que la familia detallara públicamente en qué se gastó el dinero ni si quedaba algún remanente (Texas Department of Criminal Justice)

Anthony se declaró indigente ante los tribunales mientras sus padres figuran en registros empresariales

La situación presenta una contradicción notable: en documentos judiciales recientes, Anthony se describió a sí mismo como “una persona sin recursos, indigente y en la pobreza, demasiado pobre para contratar un abogado que me represente en la apelación”.

Al mismo tiempo, documentación pública revisada por Fox News Digital vincula a sus padres, Andrew Anthony III y Kala Hayes, con entidades comerciales en Louisiana y Texas.

Una de esas entidades, en la que Andrew Anthony III figura como agente registrado, quedó activa 24 días después de la muerte de Metcalf.

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Mientras Anthony alegó ante la Justicia no tener recursos para costear su defensa, documentos públicos vinculan a sus progenitores con al menos dos entidades comerciales en Louisiana y Texas (@Next Generation Action Network)

Esa documentación no permite determinar si alguna de esas empresas generó ingresos, posee activos o recibió dinero del fondo de recaudación. Ninguno de los padres fue acusado de irregularidad alguna.

Anthony permanece detenido mientras el proceso de apelación avanza. Fox News Digital contactó a Wilson para obtener declaraciones adicionales al respecto.