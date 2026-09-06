Por primera vez desde el 11-S, la TSA permite entrar a las terminales sin pasaje

Por primera vez desde el 11-S, la TSA habilitó un programa federal que permite a no pasajeros llegar hasta la puerta de embarque en 13 aeropuertos de Estados Unidos (REUTERS/Kaylee Greenlee)

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Antes del 11 de septiembre de 2001, despedirse en la puerta de embarque era un gesto cotidiano. Los atentados lo eliminaron de un día para el otro.

Veinticinco años después, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos lo recupera con un programa federal que no tenía precedente desde entonces.

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Los atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron fin a una práctica cotidiana que millones de estadounidenses daban por sentada (Photo by SETH MCALLISTER / AFP)

El esquema se llama Gateside by TSA PreCheck y arrancó esta semana en 13 aeropuertos del país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el de San Diego.

Por primera vez desde los atentados, la TSA —y no cada aeropuerto de forma individual— habilita un mecanismo uniforme para que acompañantes y familiares crucen los controles de seguridad sin presentar un boleto, tal como informó WFLA.

La Administración de Seguridad en el Transporte lanzó Gateside by TSA PreCheck esta semana en 13 aeropuertos de todo el país (REUTERS/Larry Downing)

El acceso es exclusivo para viajeros con TSA PreCheck o número de viajero conocido

El programa no está abierto al público general. Para acceder, el visitante debe contar con la certificación TSA PreCheck o con un Known Traveler Number (número de viajero conocido, KTN). La membresía de PreCheck tiene un valor de entre USD 76 y USD 85 por cinco años.

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Una vez verificada la elegibilidad, el interesado debe solicitar el pase a través del sitio web de la TSA.

El organismo recomienda hacerlo con entre uno y tres días de anticipación a la visita. La TSA precisó que “el 99% de los pasajeros espera menos de 10 minutos” en las filas de PreCheck, la misma vía que utilizarán los visitantes aprobados.

Solo quienes ya tienen una credencial federal de viajero de confianza pueden solicitar el pase, con un mínimo de un día de anticipación (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

Los aeropuertos fijan cupos y pueden suspender el acceso en cualquier momento

Cada aeropuerto tiene la facultad de establecer un límite diario de pases y de pausar el programa en períodos de alta demanda. La TSA advirtió que la disponibilidad también puede verse restringida en horarios pico.

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El organismo aclaró que los visitantes están sujetos al mismo código de conducta que los pasajeros regulares, y deben respetar las normativas federales y locales indicadas en la cartelería del aeropuerto.

Las consecuencias por incumplimiento van desde la revocación del pase hasta sanciones civiles o penales, con la posibilidad adicional de ser retirado de las instalaciones, aseguró la TSA.

El programa no garantiza el ingreso: cada terminal decide su capacidad diaria y puede pausarlo en horas pico sin previo aviso (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La iniciativa ya existía en al menos 21 aeropuertos antes de este lanzamiento

El programa Gateside no es el primero de este tipo en el país. Al menos 21 aeropuertos estadounidenses, entre ellos los de Seattle y Orlando, ya contaban con iniciativas similares antes del lanzamiento nacional.

El de Seattle, por caso, autoriza el ingreso de hasta 300 personas no pasajeras por día, aunque a través de las filas de control ordinarias, no de la vía PreCheck.

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Otros países también tienen esquemas equivalentes. En Australia, los acompañantes pueden llegar hasta la zona de embarque en vuelos domésticos sin restricciones de membresía previa, de acuerdo con lo que informó WFLA.

Seattle y Orlando contaban con esquemas propios desde antes, aunque sin el respaldo directo del organismo federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción en redes fue dividida entre el apoyo y el temor a mayor congestión

El lanzamiento generó debate en las redes sociales. Hubo quienes celebraron el regreso de las despedidas en la puerta de embarque. “¿Saben lo molesto que era volar con tres hijos sin que mi marido nos llevara hasta la puerta?”, comentó una usuaria, tal como recogió el New York Post.

Otros pusieron el foco en la logística. Una de las críticas más repetidas fue que las terminales ya están congestionadas. “No necesitamos esto a menos que la persona necesite asistencia”, afirmó otro usuario en el mismo medio.

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La TSA informó que prevé ampliar Gateside a más aeropuertos en los próximos meses, sin precisar fechas ni ubicaciones específicas.